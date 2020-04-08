Ultimate Scalper Zone
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Activations: 5
Scalpers Zone – Indicateur Ultime de Supply/Demand + Rejet Stochastique & Triple Touch
Scalpers Zone est conçu pour les traders à la recherche d’entrées scalp à haute probabilité. Il détecte les zones de supply/demand journalières et sur 7 jours, et met en évidence les zones où celles-ci s’alignent parfaitement, marquant ainsi les points de retournement potentiels les plus puissants. Pour les actifs volatils comme les cryptomonnaies et l’or, l’épaisseur des zones peut être augmentée pour une meilleure visibilité et précision.
Principales fonctionnalités :
-
Détection de zones alignées : Les zones de supply ou demand journalières et sur 7 jours se chevauchent → entrées à haute probabilité.
-
Alertes de rejet stochastique : Confirme les réactions de surachat/survente aux zones clés.
-
Détection de retournement Triple Touch : Confirmation supplémentaire avec des touches répétées sur des niveaux forts.
-
Alertes et visuels personnalisés : Flèches codées par couleur et zones ombrées épaisses avec notifications sonores, email et push.
-
Épaisseur de zone ajustable : Particulièrement utile pour les instruments très volatils comme les cryptos et l’or.
Pourquoi choisir Scalpers Zone :
-
Trader les points de retournement les plus forts là où les zones s’alignent.
-
Filtrer les fausses entrées grâce aux confirmations stochastique et triple-touch.
-
Parfait pour le scalping Forex, Crypto et Or.