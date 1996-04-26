Ultimate Scalper Zone
- 지표
- Godwin Edward Enyali
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
Scalpers Zone – 궁극의 공급/수요 + 스토캐스틱 반발 & 트리플 터치 지표
Scalpers Zone은 고확률 스캘핑 진입을 찾는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 일간 및 7일 공급/수요 구역을 감지하고, 이러한 구역이 완벽하게 일치하는 영역을 강조하여 가장 강력한 잠재적 반전 지점을 표시합니다. 암호화폐나 금과 같은 변동성이 큰 자산의 경우, 구역 두께를 늘려 가시성과 정확성을 높일 수 있습니다.
주요 기능:
-
정렬된 구역 감지: 일간 및 7일 공급/수요 구역이 겹침 → 고확률 진입
-
스토캐스틱 반발 알림: 주요 구역에서 과매수/과매도 반응 확인
-
트리플 터치 반전 감지: 강력한 레벨에서 반복 터치로 추가 확인
-
맞춤 알림 & 시각화: 색상 코딩된 화살표와 두꺼운 음영 구역, 소리/이메일/푸시 알림 지원
-
조정 가능한 구역 두께: 암호화폐 및 금과 같이 변동성이 큰 상품에 유용
Scalpers Zone의 장점:
-
구역이 겹치는 강력한 반전 지점에서 거래
-
스토캐스틱 및 트리플 터치 확인으로 잘못된 진입 필터링
-
외환(Forex), 암호화폐(Crypto), 금(Gold) 스캘핑에 최적