Pattern Builder

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  • Arief
    Arief

    Arief

    4.6 (12)
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    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ
    Здравствуйте и добро пожаловать ✤
    Меня зовут Ариф, я из Индонезии.
    3 продукта
  • Версия: 1.4
  • Обновлено: 11 июля 2026
  • Активации: 5

Pattern Builder — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 4

Pattern Builder — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 4, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT4 позволяет задать собственную модель — любое количество точек разворота, любую форму — и находит совпадения в реальном времени с помощью взвешенного алгоритма схожести из 11 метрик, включая динамическую трансформацию времени (DTW) и анализ Прокруста.

Основные возможности:

  • Интерактивная доска для рисования паттерна на координатной сетке — точное размещение точек разворота
  • Многокритериальный движок схожести: геометрия, последовательность углов, наклон, ретрейсмент, расширение, соотношение свингов, пропорции ширины и высоты, направление тренда, структурный порядок и порядок амплитуды сегментов
  • Опциональные DTW и анализ Прокруста для сравнения паттернов независимо от масштаба и ориентации
  • Проверка точек High of Day / Low of Day (HOD/LOD) для точной фильтрации сетапов
  • Асинхронный сканер рынка — сотни символов на таймфреймах от M5 до D1 без зависания терминала
  • Сортируемая таблица результатов с процентом схожести, направлением, количеством свингов и переходом на график в один клик
  • Библиотека паттернов — сохранение и загрузка собственных шаблонов
  • Тёмная и светлая темы, 7 уровней масштабирования интерфейса, полностью канвас-интерфейс без нативных графических объектов

Pattern Builder идеально подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров. Вы рисуете любой паттерн технического анализа вручную всего один раз, а его интеллектуальный алгоритм автоматически обнаруживает, распознаёт и отслеживает этот же паттерн на финансовых рынках, помогая выявлять рыночные тренды, развороты тренда и возможности продолжения тренда. Инструмент поддерживает практически все основные методы технического анализа, включая графические паттерны (Голова и плечи, Перевернутая голова и плечи, Двойная вершина, Двойное дно, Тройная вершина, Тройное дно, Округлая вершина, Округлое дно, Ромбовидная вершина и Ромбовидное дно); гармонические паттерны (Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Deep Crab, Shark, Cypher, AB=CD, Alternate Bat и Nen Star); волновые паттерны (волны Эллиотта и Вульфа); паттерны свинговой структуры (Выше максимум, Выше минимум, Ниже максимум, Ниже минимум, Прорыв структуры, Смена характера и Сдвиг рыночной структуры); паттерны концепции Smart Money (Блок ордеров, Блок-разрушитель, Блок смягчения, Разрыв справедливой стоимости, Дисбаланс, Сметание ликвидности, Захват ликвидности, Равный максимум, Равный минимум, Премиальная зона, Дисконтная зона и Стимулирование); паттерны Вайкоффа (Накопление, Распределение, Пружина, Верхний толчок, Верхний толчок после распределения, Признак силы, Признак слабости, Последняя точка поддержки и Последняя точка предложения); ценовые паттерны (Прорыв, Ложный прорыв, Повторное тестирование и Откат); а также паттерны Фибоначчи (Коррекция Фибоначчи, Расширение Фибоначчи, Экспансия Фибоначчи, Кластер Фибоначчи и Золотая зона). Благодаря простой настройке и мощной автоматизации Pattern Builder Pro предоставляет полноценное комплексное решение для технического анализа, распознавания графических паттернов, анализа рыночной структуры, анализа концепции Smart Money и профессиональной поддержки торговых решений. Принимайте более разумные торговые решения с лёгкостью.

Нарисуйте один раз — обнаруживайте везде. Освойте каждый паттерн, освойте каждый рынок и освойте искусство трейдинга. Наслаждайтесь!


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Yaroslav Varankin
5 (1)
Индикаторы
Индикатор торговли бинарными опционами: Надежный инструмент для ваших сделок Этот индикатор специально разработан для торговли бинарными опционами и доказал свою высокое качество, надежность и достаточную точность, в зависимости от динамики графика. Основные моменты: Интерпретация сигналов: Когда появляется синий крестовый сигнал, это указывает на потенциальный вход в сделку, хотя сам по себе он считается слабым сигналом. Однако, если синий крест сопровождается стрелкой, это считается более наде
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
Индикаторы
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
Индикаторы
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trend Signal Advanced System - представляет из себя торговую систему дающую входные сигналы по тренду для краткосрочных и среднесрочных сделок. Сигнальные стрелки строятся на текущей свече, формируя сигналы на верхних и нижних точках графика. Тренд основан на базе индикатора "standard deviation" с гибкими настраиваемыми параметрами для любой волатильности торгового инструмента. Торговая система включает Планировщик уровней Take Profit и Stop Loss, позволяющий подобрать подходящие уровни торго
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
Индикаторы
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
Индикаторы
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
Quantum Momentum Guard
Ashraful Alam
Индикаторы
Quantum Momentum Guard (QMG) Advanced Breakout & Momentum Indicator for MetaTrader 4 Quantum Momentum Guard (QMG) is a next-generation MetaTrader 4 trading indicator designed to identify high-probability breakout opportunities using a powerful combination of advanced momentum analysis and high-level mathematical calculations . Unlike ordinary indicators that generate signals based on a single condition, QMG confirms every breakout with momentum strength and mathematical validation , ensuring
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
Индикаторы
VTrende Pro MT4 - МТФ индикатор для трендовой торговли с панелью индикации для МТ5 !!! - Подробное описание на русском языке под видео (на Youtube) - !!! Хотя сигналы индикатора VTrende Pro можно использовать, как сигналы полноценной торговой системы, рекомендуется применять их в связке с ТС Билла Вильямса. VTrende Pro MT4 - это расширенная версия индикатора VTrende . Отличие Pro версии от VTrende: - Временные зоны - Сигнал V - сигнал 1-2 волн Основная задача индикатора - определить точки изм
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
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Умный многослойный детектор пробоя и отката для MetaTrader 5 «Умно. Просто. Быстро!» Устали упускать точки входа с высокой вероятностью пробоя? Тратите часы на просмотр нескольких графиков, пытаясь совместить пробои с направлением тренда и динамикой валют — и всё равно упускаете движение? Break Pullback решает всё это с помощью одного индикатора. Что такое Break Pullback? Break Pullback — это профессиональный индикатор MetaTrader 5, созданный специально для трейдеров, торгующих по структуре ры
Pattern Builder Pro
Arief
Индикаторы
Pattern Builder Pro — сканер пользовательских свинг-паттернов для MetaTrader 5 Pattern Builder Pro — это индикатор и сканер рынка для MetaTrader 5, который позволяет вручную нарисовать любой свинг-паттерн и мгновенно найти похожие формирования цены по всем символам Обзора рынка и на нескольких таймфреймах одновременно. В отличие от стандартных индикаторов графических паттернов (голова и плечи, треугольники, флаги), этот инструмент распознавания паттернов для MT5 позволяет задать собственную моде
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