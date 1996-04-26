Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- 지표
- Godwin Edward Enyali
- 버전: 1.0
- 활성화: 5
H4 & M30 Turning Point PRO로 트렌드 기반 거래 극대화!
추측과 복잡한 차트는 이제 그만. 이 프리미엄 지표는 상위 시간대 트렌드 감지와 정밀한 단기 전환점 신호를 결합하여 명확한 매수 및 매도 기회를 제공합니다.
트레이더들이 사랑하는 이유:
-
H4 EMA200 트렌드 바이어스: 우세한 트렌드를 한눈에 파악. 트렌드 방향으로만 거래.
-
M30 실행 화살표: 트렌드, 구조, 변동성으로 확인된 고확률 전환점을 기다리세요.
-
스마트 라벨: 매수(BUY) 또는 매도(SELL) 화살표를 언제 예상해야 하는지 항상 확인 – 혼란과 신호 누락 없음.
-
선택적 알림: 팝업, 푸시 알림, 이메일은 설정당 한 번만 발생하여 알림 과부하 방지.
-
커스터마이징 가능한 라인 및 시각화: H4 & M30 EMA 라인 표시/숨김 가능, 전문적인 차트 레이아웃을 위한 깔끔한 라벨.
-
스윙 + ATR 필터: 강력한 시장 구조만 신호를 트리거 – 자신감 있는 거래!
적합 대상:
-
트렌드 기반 진입을 원하는 Forex, 금속, CFD 트레이더
-
신뢰할 수 있는 M30 실행 신호가 필요한 활동적인 트레이더
-
복잡한 차트 없이 명확한 시각적 신호를 원하는 초보자
추천 시간대:
-
H4: 트렌드 바이어스 결정
-
M30: 실행 및 전환점
전문가 팁: 성공 극대화를 위해 적절한 리스크 관리와 결합하세요. M30 전환점 화살표가 H4 트렌드와 일치할 때만 진입.
오늘 바로 전문적인 트레이딩 시작 – 추측은 그만, 자신감을 가지고 거래하세요!