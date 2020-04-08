Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
- インディケータ
- Godwin Edward Enyali
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
H4 & M30 Turning Point PROでトレンドに沿ったトレーディングを最大化！
推測やチャートの混乱にさようなら。このプレミアムインジケーターは、上位時間足のトレンド検出と短期のターンポイントシグナルを組み合わせ、明確な買い・売りのチャンスを提供します。
トレーダーが愛用する理由:
H4 EMA200 トレンドバイアス: 優勢なトレンドを一目で把握。トレンド方向のみで取引。
M30 実行用矢印: トレンド、構造、ボラティリティによって確認された高確率のターンポイントを待つ。
スマートラベル: BUYまたはSELL矢印をいつ待つべきかを常に把握—混乱や見逃しなし。
オプションのアラート: ポップアップ、プッシュ通知、メールはセットアップごとに一度だけ作動し、アラート過多を防ぐ。
カスタマイズ可能なラインとビジュアル: H4およびM30 EMAラインの表示/非表示が可能で、プロフェッショナルなチャートレイアウトを実現。
スイング + ATRフィルター: 強力な市場構造のみがシグナルを生成—自信を持って取引可能。
こんな方に最適:
トレンドに沿ったエントリーを求めるFX、金属、CFDトレーダー
信頼できるM30実行シグナルが必要なアクティブトレーダー
チャートの混乱なく視覚的に明確な指示を求める初心者
推奨時間足:
H4: トレンドバイアスの決定
M30: 実行およびターンポイント
プロのヒント: 適切なリスク管理と組み合わせて成功率を最大化。M30のターンポイント矢印がH4のトレンドと一致する時のみエントリー。
今日からプロフェッショナルレベルのトレーディングを解放—推測をやめ、自信を持って取引を開始！