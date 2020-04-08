Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Maximisez votre trading aligné sur la tendance avec H4 & M30 Turning Point PRO !

Dites adieu aux suppositions et au désordre sur vos graphiques. Cet indicateur premium combine la détection de tendance sur des unités de temps supérieures avec des signaux précis de points de retournement à court terme, vous offrant des opportunités d’achat et de vente claires.

Pourquoi les traders l’adorent :

  • Biais de tendance H4 EMA200 : Identifiez la tendance dominante en un coup d’œil. Ne tradez que dans le sens de la tendance.

  • Flèches d’exécution M30 : Attendez des points de retournement à haute probabilité confirmés par la tendance, la structure et la volatilité.

  • Étiquettes intelligentes : Sachez toujours quand anticiper une flèche BUY ou SELL – pas de confusion, pas de signaux manqués.

  • Alertes optionnelles : Pop-ups, notifications push et emails déclenchés une seule fois par configuration pour éviter la surcharge d’alertes.

  • Lignes et visuels personnalisables : Affichez ou masquez les lignes EMA H4 & M30, avec des étiquettes propres pour un graphique professionnel.

  • Filtres Swing + ATR : Seules les structures de marché fortes déclenchent des signaux – tradez en toute confiance !

Parfait pour :

  • Traders Forex, métaux et CFD souhaitant des entrées alignées sur la tendance.

  • Traders actifs ayant besoin de signaux fiables sur M30.

  • Débutants recherchant des repères visuels clairs sans encombrement du graphique.

Unités de temps recommandées :

  • H4 : Détermine le biais de tendance

  • M30 : Exécution et points de retournement

Astuce pro : Combinez avec une gestion des risques appropriée pour maximiser vos succès. N’entrez en position que lorsque la flèche de point de retournement M30 est alignée avec la tendance H4.

Débloquez dès aujourd’hui un trading de niveau professionnel – arrêtez de deviner, commencez à trader avec confiance !


Produits recommandés
Trade Pinbar
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
FREE
Binary sf
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary SF pour les options binaires est conçu pour la plateforme de trading MetaTrader 4 et fournit des signaux sans redessin, ce qui en fait un outil fiable pour les traders. Il est adapté à tous les délais (de M1 à journalier) et est principalement utilisé pour le trading de tendance, aidant les traders à identifier les points d'entrée appropriés pour les trades à court et moyen terme. Principe de fonctionnement et signaux L'indicateur analyse le marché et génère des signaux sous
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicateurs
The BinaryLuck indicator is a powerful indicator for trading binary options with any expiration times. This indicator will be especially useful for trading short-term binary options with an expiration time of 30-60 seconds. This is a complete ready, self-contained trading system. The indicator predicts the maximum High and minimum Low for the current candle. Then it calculates the path the price has passed on the current candle as a percentage of the predicted High/Low range ( Range of candles )
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicateurs
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Scalping_Channel" pour MT4. - Scalping Channel a des limites de volatilité basées sur l'ATR. - Idéal pour le trading de scalping : - Entrez dans les transactions via un ordre limité en attente d'arrangement sur la ligne médiane. - Envisagez des entrées haussières lorsque le canal vert stable vers le haut a lieu et qu'au moins 1 bougie a été fermée au-dessus de la bordure supérieure (voir les images). - Envisagez des entrées baissières lorsque le canal rouge stable vers
Banks Binary Option For MT2Trading
Anirut Mankong
Indicateurs
5 signal in 1  Product     TimeFrame   Recommend   1m-5m Banks Pro Binary Option is Indicator for binary option Can Use Manaul Trade or Robot on Platform  Mt2Trading  https://www.mt2trading.com/?ref=104    Time Trading   good work  EU US session    Recommend  Curency   EUR  GBP USD        careful   AUD JPY      Recommend  Martingale 2-5 Step   Recommend  set profit  1%-5%/Day Setting Brake  News Event High volatility   recommend  15-30 min Have Problem Contract Telegram @BinaryBanks  Email a
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Indicateurs
Boost your trading accuracy with the Binary KillerX Signal Indicator , specially designed for binary options platforms such as IQ Option, Pocket Option, Quotex , and more. This indicator works seamlessly on all timeframes , giving you clear, reliable signals without any repainting. Key Features: Non-Repainting Signals – Once a signal appears, it will never change, ensuring you trade with confidence. Universal Platform Compatibility – Works on all major binary options platforms, including MT4
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicateurs
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
Binary Options Block Breaker
Mawuse Kuatsienu
Indicateurs
Un indicateur d'options binaires pour trader les écarts de juste valeur et les sauts de ligne. Sa robustesse le distingue des autres indicateurs d'options binaires. Avec la stratégie de configuration appropriée, que je vous fournirai après l'achat, vous bénéficierez d'un fonctionnement fluide de l'indicateur. BinaryBlockBreaker est codé avec des applications tierces telles que http://www.mt2trading.com/?ref=1341. Veuillez vous inscrire et télécharger le logiciel requis pour une expérience uti
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
Alright. This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle. A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Popup Alert like for easy identification of trade signal. Are you okay with that?   100% non repaint Work All Major currency  Pair,  1 minute time frame 1 minute expire
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Globex 360 Scalping
Andrey Kozak
Indicateurs
Globex 360 Scalping is a unique scalping indicator that shows price reversal points. With the help of this indicator, you will see on the chart when the price is reversing, and at this moment you can open deals in the direction of the signal. This is an indispensable assistant for both novice traders and professionals. This indicator shows the trader important and valuable information for effective trading. Globex 360 Scalping - Applies smooth scanning technology for market analysis. The indica
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Inside Bar and Pin Bar Patterns ms
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex « Inside Bar & PinBar Patterns » pour MT4, sans modification, sans délai. - L'indicateur « Inside Bar & PinBar Patterns » est très performant pour le trading basé sur les prix. - L'indicateur détecte les figures de barres intérieures et de barres intérieures sur le graphique : - Figure haussière : signal de flèche bleue sur le graphique (voir images). - Figure baissière : signal de flèche rouge sur le graphique (voir images). - La barre intérieure présente un ratio risq
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Indicateurs
This tool has proven itself well when tested on the Forex market on the EUR/USD currency pair. We also tested this tool for Binary Options and was able to show good quality signals on the EUR/USD currency exchange. SIGNALS DO NOT RENDERY MOVE THE ARROW BY 1 CANDLE MAXIMUM THIS IS EXTREMELY RARE TO ENCOUNTER  The signals of this instrument are formed during the candlestick. It is worth entering the trade after closing the candle on which the signal was generated. The green arrow indicates the po
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Aspara111
Gesang Pangestu
Indicateurs
This indicator allows you to trade binary options and specially programmed to get the momentum to follow the trend that is happening in the live market. This indicator is based on trend strength, price correction and advanced technical analysis,this is 100% NO REPAINT. This indicators specifically for manual trading, I suggest using a platform that uses an expiration time    Timeframe : M1 or M5 Expired Time : 1 Candle Pair   : Any ( even better in the CAD market ) Time Session : Europe and NewY
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicateurs
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
MonoBAR for MT4
BUYUK SAVDOGAR
Indicateurs
"BUYUK SAVDOGAR" TM has developed this strategy to support anyone who trades binary options. The "monoBAR" trading system is based on mathematical probability and consists of algorithms that can analyze the market situation with high accuracy. This trading system consists of mathematical probability, which helps to determine the most accurate state of the price movement. The strategy algorithm helps to detect small impulse movements in a timely manner. You can simultaneously analyze and rece
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indicateurs
Scalping Code is for trend scalping.  It is simple to use and is profitable.  It can work on any time frame and any asset.  This indicator can be used on it's own or together with another system.  The arrow does not repaint or recalculate.   The rules are as follows:   A blue arrow above the moving average is a buy. An exit for the buy above the moving average is a red arrow or target. A red arrow below the moving average is a sell. An exit for the red below the moving average is a blue arrow
Mars 5 The Snake
Marta Gonzalez
Indicateurs
Mars 5     is a powerful indicator of   TREND   for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Arrow Entry Alerts Pop
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicateurs
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicateurs
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Gladiator Signal
Yaroslav Varankin
Indicateurs
Gladiator Signal indicator for binary options can be used in the forex market... a signal appears when you open a new candle, we need to wait for it to close.. and at the time of opening a new one if the signal is to open a deal for one candle of the current timeframe works great on all time frames... in the settings you can enable turn off the alert and sound vision...
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicateurs
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicateurs
Apollo SR Master est un indicateur de support/résistance doté de fonctionnalités spéciales qui simplifient et fiabilisent le trading basé sur les zones de support/résistance. Cet indicateur calcule ces zones en temps réel, sans aucun décalage, en détectant les sommets et les creux locaux des prix. Pour confirmer la nouvelle zone de support/résistance, il affiche un signal spécifique indiquant que cette zone peut être prise en compte et utilisée comme un véritable signal d'achat ou de vente. Dans
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! Ce tableau de bord est un logiciel très puissant qui fonctionne sur plusieurs symboles et jusqu'à 9 horizons temporels. Il est basé sur notre indicateur principal (Best reviews : Advanced Supply Demand ).   Le tableau de bord donne une excellente vue d'ensemble. Il montre :  Les valeurs d'offre et de demande filtrées, y compris l'évaluation de la force de la zone, Les distances en pips vers/et dans les zones, Il met en évidence les zones imbriquées, Il donne 4
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicateurs
Indicateur à l'avance   Elle détermine les niveaux et les zones de retournement du marché , vous permettant d'attendre que le prix revienne au niveau et d'entrer au début d'une nouvelle tendance, et non à sa fin. Il montre   niveaux d'inversion   lorsque le marché confirme un changement de direction et amorce un mouvement plus marqué. L'indicateur fonctionne sans redessinage, est optimisé pour tous les instruments et révèle tout son potentiel lorsqu'il est associé à   TREND LINES PRO   indicat
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicateurs
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicateurs
TREND LINES PRO     Cet indicateur permet de comprendre les véritables changements de direction du marché. Il révèle les renversements de tendance et les points de retour des principaux acteurs. Tu vois     Lignes BOS     Détection des changements de tendance et des niveaux clés sur des unités de temps supérieures, sans paramètres complexes ni interférences inutiles. Les signaux restent affichés sur le graphique même après la fermeture de la bougie. Ce que l'indicateur montre : De véritables ch
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur analyse le volume à partir de chaque point et calcule les niveaux d'épuisement du marché pour ce volume. Il se compose de trois lignes : Ligne d'épuisement du volume haussier Ligne d'épuisement du volume baissier Une ligne indiquant la tendance du marché. Cette ligne change de couleur pour refléter si le marché est haussier ou baissier. Vous pouvez analyser le marché à partir de n'importe quel point de départ que vous choisissez. Une fois qu'une ligne d'épuisement du volume est atte
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicateurs
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Les indicateurs de tendance sont l’un des domaines de l’analyse technique utilisés dans le trading sur les marchés financiers. Indicateur de Angular Trend Lines - détermine de manière exhaustive la direction de la tendance et génère des signaux d'entrée. En plus de lisser la direction moyenne des bougies Il utilise également l’angle d’inclinaison des lignes de tendance. Le principe de construction des angles de Gann a été pris comme base pour l'angle d'inclinaison. L'indicateur d'analyse techniq
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicateurs
Si vous achetez cet indicateur, vous recevrez mon Gestionnaire de Trading Professionnel   + EA  GRATUITEMENT. Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicateurs
Cet indicateur est un indicateur d'analyse automatique des vagues, parfait pour le trading pratique ! Cas... Remarque :   je n'ai pas l'habitude d'utiliser des noms occidentaux pour l'évaluation des vagues. En raison de l'influence de la convention de dénomination de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), j'ai nommé la vague de base comme   un stylo   et la bande d'onde secondaire comme   un segment   . en même temps, le segment a la direction de la tendance.Le   segment de tendance principal   est no
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 31% DE RÉDUCTION ! ! La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'un
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicateurs
Scalper Vault est un système de scalpage professionnel qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour un scalpage réussi. Cet indicateur est un système de trading complet qui peut être utilisé par les traders de forex et d'options binaires. Le délai recommandé est M5. Le système vous fournit des signaux fléchés précis dans le sens de la tendance. Il vous fournit également des signaux supérieurs et inférieurs et des niveaux de marché Gann. Les indicateurs fournissent tous les types d'alertes
Plus de l'auteur
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Tableau de bord TrendSeeker ― Filtre de marché intelligent pour des trades à haute probabilité Le tableau de bord TrendSeeker est un outil puissant d’analyse multi-symboles conçu pour éviter les marchés en range et se concentrer uniquement sur des instruments de qualité avec tendance sur le timeframe H4 . Le tableau de bord scanne en continu tous les symboles disponibles et classe chaque paire comme suit : Tendance haussière (Trending UP) Tendance baissière (Trending DOWN) Marché en range / Pas
FREE
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Market Master Trend Maîtrisez la direction du marché avec précision L’indicateur Ultimate Market Master Trend est un analyseur complet du sentiment de marché, conçu pour les traders exigeants qui recherchent clarté, précision et confiance dans chaque mouvement. Il combine une détection intelligente de la tendance , un Stochastique multi-unités de temps , et des repères visuels dynamiques pour vous aider à identifier facilement les points d’entrée et de sortie à forte probabilité.  Cara
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux. Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5). Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders rech
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut , plus bas , ligne médiane , ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour. L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retourn
Buy and Sell Levels with Alerts
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant. Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques. Caractéristiques principales : Oscillateur Stochastique
Follow the Labels Indicator
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire. Fonctionnalités principales : Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15) Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15. Affiche une étique
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Scalpers Zone – Indicateur Ultime de Supply/Demand + Rejet Stochastique & Triple Touch Scalpers Zone est conçu pour les traders à la recherche d’entrées scalp à haute probabilité. Il détecte les zones de supply/demand journalières et sur 7 jours, et met en évidence les zones où celles-ci s’alignent parfaitement, marquant ainsi les points de retournement potentiels les plus puissants. Pour les actifs volatils comme les cryptomonnaies et l’or, l’épaisseur des zones peut être augmentée pour une mei
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis