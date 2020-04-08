Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

Maximisez votre trading aligné sur la tendance avec H4 & M30 Turning Point PRO !

Dites adieu aux suppositions et au désordre sur vos graphiques. Cet indicateur premium combine la détection de tendance sur des unités de temps supérieures avec des signaux précis de points de retournement à court terme, vous offrant des opportunités d’achat et de vente claires.

Pourquoi les traders l’adorent :

Biais de tendance H4 EMA200 : Identifiez la tendance dominante en un coup d’œil. Ne tradez que dans le sens de la tendance.

Flèches d’exécution M30 : Attendez des points de retournement à haute probabilité confirmés par la tendance, la structure et la volatilité.

Étiquettes intelligentes : Sachez toujours quand anticiper une flèche BUY ou SELL – pas de confusion, pas de signaux manqués.

Alertes optionnelles : Pop-ups, notifications push et emails déclenchés une seule fois par configuration pour éviter la surcharge d’alertes.

Lignes et visuels personnalisables : Affichez ou masquez les lignes EMA H4 & M30, avec des étiquettes propres pour un graphique professionnel.

Filtres Swing + ATR : Seules les structures de marché fortes déclenchent des signaux – tradez en toute confiance !

Parfait pour :

Traders Forex, métaux et CFD souhaitant des entrées alignées sur la tendance.

Traders actifs ayant besoin de signaux fiables sur M30.

Débutants recherchant des repères visuels clairs sans encombrement du graphique.

Unités de temps recommandées :

H4 : Détermine le biais de tendance

M30 : Exécution et points de retournement

Astuce pro : Combinez avec une gestion des risques appropriée pour maximiser vos succès. N’entrez en position que lorsque la flèche de point de retournement M30 est alignée avec la tendance H4.

Débloquez dès aujourd’hui un trading de niveau professionnel – arrêtez de deviner, commencez à trader avec confiance !