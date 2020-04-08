Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System

利用 H4 & M30 Turning Point PRO 最大化您的趋势交易！

告别猜测和混乱的图表。这个高级指标结合了高时间框架的趋势检测与精确的短期转折点信号，为您提供清晰的买入和卖出机会。

交易者为何喜爱它：

  • H4 EMA200 趋势偏向： 一目了然地掌握主导趋势，仅按趋势方向交易。

  • M30 执行箭头： 等待高概率转折点，由趋势、结构和波动性确认。

  • 智能标签： 始终知道何时等待 BUY 或 SELL 箭头——无混乱，无遗漏信号。

  • 可选提醒： 弹出窗口、推送通知和邮件每个设置仅触发一次，避免提醒过载。

  • 可自定义线条与视觉效果： 显示或隐藏 H4 & M30 EMA 线，并附清晰标签，实现专业图表布局。

  • Swing + ATR 过滤器： 仅在强劲市场结构时触发信号——自信交易！

适用人群：

  • 希望按趋势入场的外汇、贵金属及差价合约交易者。

  • 需要可靠 M30 执行信号的活跃交易者。

  • 希望通过清晰视觉提示交易而不造成图表混乱的新手。

推荐时间框架：

  • H4： 决定趋势偏向

  • M30： 执行与转折点

专业提示： 配合适当的风险管理以最大化成功。仅当 M30 转折点箭头与 H4 趋势一致时入场。

立即解锁专业级交易——停止猜测，自信交易！


