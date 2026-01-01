TrendPicoeur

Если вам требуется добавить систему оповещений (алерт, звук, email, Telegram, WhatsApp), обратитесь в комментариях. Текущая сборка предназначена для интеграции в советники.

TrendPicoeur — Применен алгоритм ParabolicSAR, индикатор не перерисовывается. Условия: алгоритм СуперТренда, и алгоритм волатильности. Индикатор можно использовать в трейлингстопе. Также использовать как сигнальный, или трендовый индикатор.

Подключается к советнику через буферы, индикатор имеет два буфера:

  •   SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);                    1) Буфер (0) - это цена местонахождения на графике стрелки

  •   SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);   2) Буфер (1) - это цвет стрелки

  •   Буфер цвета (1) выдает следующие сигналы:

  •   0 = красный = медвежий сигнал (продажа)

  •   1 = синий = бычий сигнал (покупка)

Настройки индикатора: 

  •   input int trendPeriod    = 14;

  •   input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;

  •   input int volumesPeriod  = 14;

  •   input int adaptiveRange  = 100;

  •   input double minRangeSpread = 10.0;

  •   input double multiplier  = 0.02;

  •   input double minimumStep = 0.02;

  •   input double deviation  = 0.0;  

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD и другие инструменты) связана с высоким уровнем риска и может привести к полной потере вложенных средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Индикатор (или любой другой инструмент) не является сигналом к действию и не даёт гарантии прибыли.

Все решения о совершении сделок вы принимаете самостоятельно и несёте полную ответственность за возможные убытки. Перед использованием рекомендуется тщательно протестировать инструмент на демо-счёте и оценить собственную толерантность к риску.

Не инвестируйте средства, потеря которых критична для вас.

