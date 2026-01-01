Если вам требуется добавить систему оповещений (алерт, звук, email, Telegram, WhatsApp), обратитесь в комментариях. Текущая сборка предназначена для интеграции в советники.



TrendPicoeur — Применен алгоритм ParabolicSAR, индикатор не перерисовывается. Условия: алгоритм СуперТренда, и алгоритм волатильности. Индикатор можно использовать в трейлингстопе. Также использовать как сигнальный, или трендовый индикатор.

Подключается к советнику через буферы, индикатор имеет два буфера:

SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); 1) Буфер (0) - это цена местонахождения на графике стрелки

SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); 2) Буфер (1) - это цвет стрелки

Буфер цвета (1) выдает следующие сигналы:

0 = красный = медвежий сигнал (продажа)

1 = синий = бычий сигнал (покупка)

Настройки индикатора:

input int trendPeriod = 14;

input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;

input int volumesPeriod = 14;

input int adaptiveRange = 100;

input double minRangeSpread = 10.0;

input double multiplier = 0.02;

input double minimumStep = 0.02;

input double deviation = 0.0;





Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках (Forex, CFD и другие инструменты) связана с высоким уровнем риска и может привести к полной потере вложенных средств. Прошлые результаты не гарантируют будущих доходов. Индикатор (или любой другой инструмент) не является сигналом к действию и не даёт гарантии прибыли.

Все решения о совершении сделок вы принимаете самостоятельно и несёте полную ответственность за возможные убытки. Перед использованием рекомендуется тщательно протестировать инструмент на демо-счёте и оценить собственную толерантность к риску.

Не инвестируйте средства, потеря которых критична для вас.