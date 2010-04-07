알림 시스템(팝업, 소리, 이메일, 텔레그램, 왓츠앱)을 추가하려면 댓글에 요청해 주세요.



TrendPicoeur — 표시기 설명 및 사용법

TrendPicoeur 표시기 — Parabolic SAR(포물선 SAR) 알고리즘을 구현한 표시기이며, 재그리지 않음(Non-Repainting)입니다. 조건: SuperTrend(슈퍼트렌드) 알고리즘과 변동성 알고리즘을 결합하였습니다. 이 표시기는 트레일링 스탑, 신호 발생기 또는 추세 지표로 사용할 수 있습니다.

버퍼를 통해 전문가 어드바이저(EA)에 연결됩니다. 이 표시기에는 두 개의 버퍼가 있습니다:

SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); — 버퍼 (0): 차트 화살표의 가격 위치를 포함합니다.

SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); — 버퍼 (1): 화살표 색상을 정의합니다.

색상 버퍼 (1)는 다음 신호를 제공합니다:

0 = 빨강 = 매도 신호 (약세)

1 = 파랑 = 매수 신호 (강세)

표시기 설정:

input int trendPeriod = 14; // 추세 계산 기간

input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE; // 추세 계산에 사용되는 가격

input int volumesPeriod = 14; // 변동성 계산 기간

input int adaptiveRange = 100; // 적응 범위

input double minRangeSpread = 10.0; // 최소 범위 스프레드

input double multiplier = 0.02; // 승수

input double minimumStep = 0.02; // 최소 단계

input double deviation = 0.0; // 편차

위험 경고

금융 시장(외환, CFD 및 기타 금융 상품)에서의 거래는 높은 위험을 수반하며, 투자한 자본을 모두 잃을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 표시기(또는 기타 도구)는 거래 신호가 아니며, 수익을 보장하지 않습니다.

모든 거래 결정은 사용자가 스스로 책임지고 내리며, 발생할 수 있는 모든 손실에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 실거래 계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 도구를 철저히 테스트하고 본인의 위험 허용 범위를 평가할 것을 강력히 권장합니다.

손실을 감당할 수 없는 자금은 투자하지 마십시오.