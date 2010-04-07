TrendPicoeur

알림 시스템(팝업, 소리, 이메일, 텔레그램, 왓츠앱)을 추가하려면 댓글에 요청해 주세요.

TrendPicoeur — 표시기 설명 및 사용법

TrendPicoeur 표시기 — Parabolic SAR(포물선 SAR) 알고리즘을 구현한 표시기이며, 재그리지 않음(Non-Repainting)입니다. 조건: SuperTrend(슈퍼트렌드) 알고리즘과 변동성 알고리즘을 결합하였습니다. 이 표시기는 트레일링 스탑, 신호 발생기 또는 추세 지표로 사용할 수 있습니다.

버퍼를 통해 전문가 어드바이저(EA)에 연결됩니다. 이 표시기에는 두 개의 버퍼가 있습니다:

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — 버퍼 (0): 차트 화살표의 가격 위치를 포함합니다.

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — 버퍼 (1): 화살표 색상을 정의합니다.

색상 버퍼 (1)는 다음 신호를 제공합니다:

  • 0 = 빨강 = 매도 신호 (약세)

  • 1 = 파랑 = 매수 신호 (강세)

표시기 설정:

input int trendPeriod = 14;  // 추세 계산 기간
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // 추세 계산에 사용되는 가격
input int volumesPeriod = 14;  // 변동성 계산 기간
input int adaptiveRange = 100;  // 적응 범위
input double minRangeSpread = 10.0;  // 최소 범위 스프레드
input double multiplier = 0.02;  // 승수
input double minimumStep = 0.02;  // 최소 단계
input double deviation = 0.0;  // 편차

위험 경고

금융 시장(외환, CFD 및 기타 금융 상품)에서의 거래는 높은 위험을 수반하며, 투자한 자본을 모두 잃을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지 않습니다. 이 표시기(또는 기타 도구)는 거래 신호가 아니며, 수익을 보장하지 않습니다.

모든 거래 결정은 사용자가 스스로 책임지고 내리며, 발생할 수 있는 모든 손실에 대한 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 실거래 계좌에서 사용하기 전에 데모 계좌에서 도구를 철저히 테스트하고 본인의 위험 허용 범위를 평가할 것을 강력히 권장합니다.

손실을 감당할 수 없는 자금은 투자하지 마십시오.


추천 제품
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
지표
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
SuperTrend MT5 Indicator
Yun-seong Jang
지표
It is one of the famous indicator in TradingView platform. Supertrend indicator shows the trend of the market intuitively . You can use it for understanding the trend or get insight about the market. ------- Value & Color -------- You can change the colour (line, filled). Default value is the same as Tradingview Supertrend default value ( period 10, ATR multiplier 3.0)
Broken Trendline Alert
Giovanna Talio
지표
GIVE A LOOK TO MY OTHER PRODUCTS ! 100 % PER MONTH PROFIT---- MY NEW SIGNAL HERE ------->   https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signals+My# BROKEN TRENDLINE ALERT IS A SIMPLE TOOL INDICATOR. JUST DRAW IN YOUR CHART A DYNAMIC OR STATIC TRENDLINE,AND THE INDICATOR WILL SEND YOU ALERT WHENEVER THE PRICE CROSSES BELOW OR ABOVE YOUR DRAWN TRENDLINE. IT WORKS IN ANY TIMEFRAME AND ANY CHART YOU WANT.JUST GOT A VPS AND DON'T STRESS IN FRONT OF YOUR COMPUTER. FOR ANY KIND OF QUESTION ,
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
지표
Ichimoku Kinko Hyo is a purpose-built trend trading charting system that has been successfully used in nearly every tradable market. It is unique in many ways, but its primary strength is its use of multiple data points to give the trader a deeper, more comprehensive view into price action. This deeper view, and the fact that Ichimoku is a very visual system, enables the trader to quickly discern and filter "at a glance" the low-probability trading setups from those of higher probability. This i
Double Harmonic Volatility Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (1)
지표
Introduction to Double Harmonic Volatility Indicator Use of the Fibonacci analysis for financial trading can nearly go back to 85 years from today since the birth of Elliott Wave Theory by R. N. Elliott. Until now, traders use the Fibonacci analysis to identify the patterns in the price series. Yet, we could not find any one attempted to use Fibonacci analysis for the Volatility. Harmonic Volatility Indicator was the first technical analysis applying the Fibonacci analysis to the financial Volat
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Kijun Sen Envelope by Gerega
Illia Hereha
지표
The  Kijun-Sen Envelope  is a powerful trend-following indicator based on the  Kijun-Sen  line from the Ichimoku Kinko Hyo system. This tool creates dynamic upper and lower bands around the Kijun-Sen, forming an envelope that helps traders identify market trends, potential reversals, and overbought/oversold conditions. Key Features: • Trend Confirmation – Helps determine whether the market is in a strong uptrend, downtrend, or ranging phase. • Support & Resistance Zones – The envelope acts as
FREE
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
지표
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
지표
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
지표
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
지표
ROMAN5 Time Breakout Indicator automatically draws the boxes for daily support and resistance breakouts. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. You can use one of my Trailing Stop products that automatical
FREE
MACD Signals LTF
Yerzhan Satov
지표
Title: MACD Signals Discover the MACD Signals indicator – your reliable assistant in the world of trading! Description: The "MACD Signals" indicator is designed to make your trading more successful and efficient. It displays signals on the main chart as bright vertical lines that are easy to spot. You can customize the color and thickness of these lines to perfectly match your style and preferences. Features: Signals: Vertical lines on the main chart that stand out among other elements.
Fractal Support Resistance Pro
Huu Tri Nguyen
지표
Fractal Support & Resistance Pro – Automatic S/R Detection Fractal Support & Resistance Pro is a powerful yet lightweight indicator that automatically draws support and resistance levels based on enhanced fractal logic. This tool helps traders quickly identify market turning points, breakout zones, and key price levels without manual chart analysis. Short Description: Fractal Support & Resistance Pro automatically detects and plots key support and resistance levels using advanced fractal log
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
지표
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
지표
Mega Spikes Max is a specialized indicator for Boom and Crash synthetic indices that generates trading signals with automatic alert notifications. Features The indicator analyzes market conditions using proprietary algorithms and displays buy/sell arrows directly on the chart. It works specifically with Boom and Crash indices on M5 timeframe. Signal generation combines multiple technical analysis methods to identify potential trading opportunities. The system provides two TP levels and SL calcu
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
지표
웰컴 가격: 35달러 헤드 앤 숄더 패턴 은 신뢰할 수 있는 패턴 인식을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 강세 및 약세 헤드 앤 숄더 형성을 포함하며, 통합된 피보나치 레벨, 목선 돌파 감지 및 조기 예측 기술이 적용되었습니다. 차트 구조와 추세 반전을 정확하게 식별하는 기술적 분석을 중시하는 분들을 위한 강력한 MT5 도구입니다. 이중 감지 방법 방법 1 - 클래식 패턴 감지 명확한 구조적 규칙을 사용하여 표준 헤드 앤 숄더 패턴(일반형, 역형, 비표준형)을 감지합니다. 이 방법은 다음을 강조합니다: 명확한 목선 돌파 대칭적인 패턴 형성 피보나치 되돌림 레벨 기반 즉각적인 반응 구역 방법 2 - 예측적 패턴 감지 오른쪽 숄더가 형성되기 전에도 왼쪽 숄더와 머리를 조기에 식별하는 혁신적인 접근법입니다. 예측 삼각형 을 사용하며   Early_Quick_Pips 라인 을 그려 더 빠른 진입 지점과 가격 움직임에 대비할 시간을 제공합니다. 이 방법에서는 피보나치 레벨이 다르게 계산
Price Statistics MT5
Miguel Antonio Rojas Martinez
지표
This indicator works only 5 digits Brokers. It is impossible to talk about the study of the Forex market or any market without considering of that market statistics. In this case, our indicator "price statistics" we have a new way to study our chart, giving information of the price in a range of pips you want to study for example, can we know how many times the price closes or opens into spaces 10, 20, 30, 50, 100 pips or more; and know them not only in numbers but also draws this relationship a
Geometric Laguerre Moving Average
Botond Ratonyi
지표
Laguerre-Geometric Moving Average with Range Filter This is the first Indicator I am uploading from my series of indicators, that I am using in my professional EAs. Overview The Laguerre-Geometric Moving Average indicator is an advanced technical analysis tool that combines three sophisticated mathematical approaches to provide enhanced trend detection and market analysis. This hybrid indicator integrates the Laguerre Filter, Geometric Moving Average (GMA), and intelligent range filtering to de
MACD Cross Prediction Indicator
CornavinBound
지표
The moment when the MACD line crosses the signal line often leads to a significant price movement and trend changes. MACD Cross Prediction is an indicator that uses OSMA(MACD oscillator) and a red line. You can change the level of the red line on the indicator setting popup(and the red line moves up and down). The alerts(email, mobile push, sound, MT5 alert) will be sent when the MACD histogram touches the red line, which means the alerts can be sent just before/around the time when the MACD
PZ 123 Pattern MT5
PZ TRADING SLU
지표
Unlock powerful breakout opportunities The 123 Pattern is one of the most popular, powerful and flexible chart patterns. The pattern is made up of three price points: a bottom, a peak or valley, and a Fibonacci retracement between 38.2% and 71.8%. A pattern is considered valid when the price breaks beyond the last peak or valley, moment at which the indicator plots an arrow, rises an alert, and the trade can be placed. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ]
Excessive Momentum Indicator MT5
Young Ho Seo
5 (3)
지표
Introduction Excessive Momentum Indicator is the momentum indicator to measure the excessive momentum directly from raw price series. Hence, this is an extended price action and pattern trading. Excessive Momentum Indicator was originally developed by Young Ho Seo. This indicator demonstrates the concept of Equilibrium Fractal Wave and Practical Application at the same time. Excessive Momentum detects the market anomaly. Excessive momentum will give us a lot of clue about potential reversal and
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Power To Move
Paul Edunyu Carissimo
지표
Power To Move (PTM) – The Market Energy Engine Stop guessing direction. Start measuring Power. Trading is not just about Up or Down; it is about  Energy . A market without energy is a trap. Power To Move (PTM)   is a statistical "Physics Engine" for your chart. It integrates   Price Action, Volume, Momentum and Range   into a single Energy Vector. Instead of lagging indicators, PTM tells you the current thermodynamic state of the market: Expansion (Green Zone):   Energy is entering the sys
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
지표
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Break Retest
Ongkysetiawan
지표
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Hidden Trendline Channel Project 17 Tool
Herman Santoso
지표
Hidden Trend Channel Project 17 Tool SPECIAL NOVEMBER SALE is now finished. Price goes back to normal.  This is an Automated Tool for Multi Timeframe Trend Channel Analysis Visualization with Intelligent Range Market, Trending Market, Reversal, Breakout Detection.  It draws multiple Trend Channels with multiple sub-trendlines levels inside the channel for perfectly give you the trader, the crystal clear Trend channels where price trend direction is moving. This tool is accurately useful for T
VSA target
Evgenii Bazhenov
지표
VSA 목표 지표를 식별한 전문적인 구매자 또는 전문 판매자에 차트를 사용하 VSA(볼륨 확산 분석)시스템을 구축 트렌드 지원 영역에 상대적인 이러한 막대기(촛대),뿐만 아니라 대상으로 수준입니다.  특징: 1. 에서 이 표시기는,당신이 선택할 수 있습니다 이 모드에서는 전문 구매자 또는 전문 판매자 결정될 것이고,모두 전문적인 참여자에 결정됩니다. 2. 기호에 임의의 시간대를 설정하여 지원 영역과 목표 수준을 결정할 수 있습니다. 거래할 때,큰 기간은 설정을 결정하는 지역 및 목표 수준이고,자체 트랜잭션 수행할 수 있습에 작은 기간에 대한 더 정확한 항목으로 트랜잭션이 있습니다.  3. 에 표시 설정을 선택할 수 있습니다 틱는 경우 볼륨 틱 볼륨을 사용하고,실제 볼륨을 경우 실제 볼륨을 사용합니다. 4. 대형 판매자 또는 구매자를 결정할 때 볼륨 크기와이 볼륨의 검색 기간을 수동으로 선택할 수 있습니다. 5. 전문가를 만드는 데 사용될 수있다. 설명: 녹색 점선은 구매자의 지원
Waves Of Fibonacci
Roman Vashchilin
3 (2)
지표
The principle of the indicator operation lies in the analysis of the currency pair history and determining the beginning and the end of the "power" driving the current trend. It also determines the Fibonacci levels in the main window. The indicator also shows how long ago the local Highs and Lows have been reached. How to Use Waves in the subwindow show the strength and the stage of the trend movement. That is, if the waves only start rising, then the trend is in the initial stage. If the waves
GoldMaster Signal Trader
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
GOLD MASTER TRADER 3.0 Professional Institutional-Grade Gold Trading System --- UNLOCK THE PROFESSIONAL'S EDGE IN GOLD TRADING What if you could see the gold market through the eyes of institutional traders? What if you had a system that didn't just show you where price is, but where the big money is likely to move it next? Gold Master Trader 3.0 isn't another lagging indicator that shows you what already happened. It's a comprehensive institutional-grade trading system that reveals order f
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
지표
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
지표
" Dynamic Scalper System MT5 " 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다. 주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다. 추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다. 지표의 원리 큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다. 작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다. 빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다. 민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다. 신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다. 권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다. 화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다. 입
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
지표
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
지표
BigPlayerRange – MT5 최고의 지표 BigPlayerRange 는 MetaTrader 5에서 미니 인덱스와 미니 달러를 위한 최고의 지표 로 평가받고 있습니다. 이 도구는 주요 기관 투자자들의 전략적 영역을 강조하여 높은 정확도의 기관 기술 분석을 제공합니다. BigPlayerRange 사용법: 이 지표는 매수 구간(녹색선)과 매도 구간(빨간선)을 표시합니다. 가격이 이 구간 밖에서 마감되면 추세 움직임이 예상됩니다. 녹색선 위에서 마감: 강한 매수세와 상승 추세 가능성. 빨간선 아래에서 마감: 매도 압력과 하락 가능성. 범위 내에서 마감: 횡보 시장, 돌파 신호 대기. 주요 혜택: 기관 투자자 영역 매핑: 주요 투자자들의 활동 구간을 식별합니다. 자동 목표 지점 산출: 거래 종료에 적합한 목표 지점을 제공합니다. 풀백 분석: 리스크 관리를 위한 가격 반등 가능성 평가. 활용 방법: BigPlayerRange와 함께 Imba
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
지표
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Meravith MT5
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 임의의 지점에서 거래량을 분석하고 해당 거래량의 시장 소진(exhaustion) 수준을 계산합니다. Meravith 주요 라인: 강세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 약세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 추세선 – 시장 추세를 나타냅니다. 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색상이 변경되며, 추세 지지선 역할을 합니다. 사용 방법: 보라색 세로선을 더블 클릭한 후 원하는 위치로 이동시키십시오. 추세와 조정을 포함해 무엇이든 분석할 수 있습니다. 인디케이터를 시장의 상단, 하단 또는 중요하다고 생각되는 임의의 지점으로 이동시킬 수 있습니다. 좋은 방법은 시장이 소진선 사이에 머물도록 Meravith를 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 추적할 수 있는 명확한 목표를 갖게 됩니다. 초기 소진선이 돌파되면 새로운 소진선이 나타나며, 추가로 거래 가능한 채널이 형성됩니다. 소진 수준에 도달하면 인디케이터의 위치를 다시 조정하거나 다른 시간 프레임으로 전환하여 새로운 소진
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
지표
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
지표
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
지표
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Enigma 112
issam rahhal sabour
지표
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
지표
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
지표
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
지표
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
지표
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
지표
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
지표
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
제작자의 제품 더 보기
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
지표
FractalBreakoutLevels 개요: 이 지표는 가격 변동 분석을 기반으로 동적인 가격 수준을 표시합니다. 거래의 참고가 될 수 있는 주요 수준을 식별하기 위해 과거 가격 데이터를 결합합니다. 작동 원리: 이 지표는 현재 및 과거 가격 데이터 간의 관계를 분석하여 시장 구조를 조사합니다. 변화하는 시장 조건에 적응하는 연속선을 그리며, 동적 지지/저항 수준으로 작용합니다. 수준 형성 원리: 지표는 여러 연속 봉에 대한 분석을 결합하여 사용합니다 특정 가격 관계 하에서 수준이 형성됩니다 명확한 신호가 없을 경우, 지표는 이전 값을 유지하여 연속선을 생성합니다 기술적 사양: 가격 차트에서 직접 작동합니다 연속 수준(파란색 선)을 표시합니다 외부 설정이 없으며 표준 가격 데이터로 작동합니다 과거 값을 다시 그리지 않습니다 적용: 이 지표는 다음과 같은 목적으로 사용할 수 있습니다: 잠재적 지지/저항 수준 식별 가능한 추세 반전 지점 탐지 표시된 수준에 대한 손절매 수준 설정
FREE
Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
지표
Volatility Exhaustion 지표 사용자 설명 Volatility Exhaustion는 특별한 변동성 분석 기술을 사용하는 독특한 지표입니다. 현재 활동이 역사적 데이터에 비해 극단적인 수준에 도달하는 시장의 중요한 순간을 식별합니다. 주요 특징: 해석의 용이성 : 지표는 이진 신호 시스템을 사용합니다. 다용도성 : 모든 시간대와 상품에서 작동합니다. 효과성 : 횡보 및 추세 시장에서 특히 유용합니다. 시각적 명확성 : 명확한 색상 구분 신호 시각적 표시:   파란색 히스토그램 막대 (높이 10) : 시장 활동 증가 신호 - 진입 유리한 순간   빨간색 히스토그램 막대 (높이 10) : 낮은 활동 기간 - 거래 자제 권장 막대 없음 : 분석 데이터 부족 기술 사양 입력 매개변수: 기간 (기본값: 14) : 분석된 역사적 기간의 길이 (기본 분석 14개 봉) 계수 (기본값: 1.5) : 신호 감도 계수 (1.5 임계값 감도 수준) 지표 버퍼: 버퍼 0 (
FREE
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
유틸리티
Buy Sell Keyboard   - 키보드 임펄스 트레이딩을 위한 전문가 어드바이저 번개 같은 키보드 트레이딩. 한 번의 터치로 완벽한 시장 제어. 마우스나 대화 창 없이 즉시 주문을 실행하는 핫키 할당. 주요 기능: 정밀한 진입을 위한 임펄스 알고리즘 프로 트레이더들의 비밀 공식. 알고리즘이 강력한 움직임을 준비하는 가격의 시장 임펄스 순간을 식별. 거짓 돌파 필터링, 축적 포인트 판단, 임펄스 확인 신호. 즉각적인 키보드 트레이딩 A/S - 즉시 매수/매도 개시 (대소문자 구분 없음 (A/a, S/s), 매직넘버 설정 Q/W/Z/X - 지능형 포지션 종료 (대소문자 구분 없음 (Q/q, W/w, Z/z, X/x) 제로 딜레이 - 밀리초 단위 실행 미니멀리스트 모드 - 패널 비활성화 및 키보드 전용 작업 가능 지능형 포지션 관리 외과적 정밀도로 거래 종료. 4가지 종료 전략: Q - 포트폴리오 내 모든 수익 포지션 종료 (모든 심볼, 해당 매직넘버 기준) W -
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변