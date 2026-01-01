TrendPicoeur

通知機能（ポップアップ、音声、メール、Telegram、WhatsApp）の追加をご希望の場合は、コメント欄にてお知らせください。EA対応バージョンです。

TrendPicoeur - インジケーター説明

TrendPicoeur インジケーター — 放物線SAR (Parabolic SAR) アルゴリズムを実装しており、再描画（リペイント）しません。条件：スーパートレンド (SuperTrend) アルゴリズムとボラティリティアルゴリズムを組み合わせています。このインジケーターは、トレーリングストップ、シグナル発生機、またはトレンド指標として使用できます。

バッファーを介してエキスパートアドバイザー (EA) に接続します。インジケーターは2つのバッファーを持っています：

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — バッファー (0): チャート上の矢印の位置となる価格レベルを格納します。

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — バッファー (1): 矢印の色を定義します。

カラーバッファー (1) は以下のシグナルを提供します：

  • 0 = 赤 = 売りシグナル (弱気)

  • 1 = 青 = 買いシグナル (強気)

インジケーター設定:

input int trendPeriod = 14;  // トレンド計算期間
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // トレンド計算に使用する価格
input int volumesPeriod = 14;  // ボラティリティ計算期間
input int adaptiveRange = 100;  // 適応範囲
input double minRangeSpread = 10.0;  // 最小レンジスプレッド
input double multiplier = 0.02;  // 乗数
input double minimumStep = 0.02;  // 最小ステップ
input double deviation = 0.0;  // 偏差

リスク警告

金融市場（外国為替、CFD、その他の金融商品）での取引はハイリスクであり、投入した資本をすべて失う可能性があります。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。このインジケーター（または他のいかなるツールも）は取引のシグナルを構成するものではなく、利益を保証するものでもありません。

すべての取引決定は利用者自身が単独で行い、発生しうる損失に対する責任はすべて利用者にあります。実際の資金で使用する前に、デモ口座でツールを十分にテストし、ご自身のリスク許容度を評価することを強くお勧めします。

損失が許容できない資金を投資してはいけません。

