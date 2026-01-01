TrendPicoeur

Para adicionar alertas (pop-up, som, e-mail, Telegram, WhatsApp), solicite nos comentários. Versão para Expert Advisors.

TrendPicoeur — Descrição e Uso do Indicador

Indicador TrendPicoeur — Implementa o algoritmo Parabolic SAR (SAR Parabólico); o indicador não redesenha (non-repainting). Condições: combina o algoritmo SuperTrend e um algoritmo de volatilidade. O indicador pode ser usado para trailing stop, como gerador de sinais ou como indicador de tendência.

Conecta-se a um Expert Advisor (EA) através de buffers. O indicador possui dois buffers:

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — Buffer (0): contém o nível de preço para posicionamento da seta no gráfico.

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — Buffer (1): define a cor da seta.

O buffer de cor (1) fornece os seguintes sinais:

  • 0 = Vermelho = Sinal de venda (baixista)

  • 1 = Azul = Sinal de compra (altista)

Configurações do Indicador:

input int trendPeriod = 14;  // Período para o cálculo da tendência
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // Preço aplicado para a tendência
input int volumesPeriod = 14;  // Período para o cálculo da volatilidade
input int adaptiveRange = 100;  // Faixa adaptativa
input double minRangeSpread = 10.0;  // Espalhamento mínimo da faixa
input double multiplier = 0.02;  // Multiplicador
input double minimumStep = 0.02;  // Passo mínimo
input double deviation = 0.0;  // Desvio

Aviso de Risco

Negociar nos mercados financeiros (Forex, CFDs e outros instrumentos) envolve um alto nível de risco e pode resultar na perda total do capital investido. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este indicador (ou qualquer outra ferramenta) não constitui um sinal de negociação nem garante lucros.

Todas as decisões de negociação são tomadas de forma independente pelo usuário, que assume total responsabilidade por quaisquer perdas potenciais. É altamente recomendável testar minuciosamente a ferramenta em uma conta demo e avaliar sua própria tolerância ao risco antes do uso com capital real.

Não invista fundos cuja perda seria crítica para o seu bem-estar financeiro.

Mais do autor
Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
Indicadores
Indicador Volatility Exhaustion Descrição para Usuários O Volatility Exhaustion é um indicador único que utiliza uma tecnologia especial de análise de volatilidade. Ele identifica momentos críticos no mercado quando a atividade atual atinge níveis extremos em relação aos dados históricos. Características Principais: Interpretação Simples : O indicador utiliza um sistema de sinal binário Versatilidade : Funciona em qualquer período de tempo e instrumento Eficácia : Especialmente útil em mercado
FREE
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
Indicadores
FractalBreakoutLevels Visão geral: Este indicador traça níveis dinâmicos de preços com base na análise dos movimentos de preços. Combina dados históricos de preços para identificar níveis-chave que podem servir como referência para negociações. Como funciona: O indicador analisa a estrutura do mercado examinando a relação entre os dados de preços atuais e históricos. Desenha uma linha contínua que se adapta às condições mutáveis do mercado, servindo como um nível dinâmico de suporte/resistênci
FREE
Buy Sell Keyboard
Askar Koibagarov
Utilitários
Buy Sell Keyboard   - Consultor Especialista profissional para trading de impulso com teclado Trading com teclado na velocidade da luz. Controlo total do mercado com um único toque. Atribua teclas de atalho para executar operações instantaneamente sem rato ou janelas de diálogo. Características principais: Algoritmo de impulso para entradas precisas Fórmula secreta de traders profissionais. O algoritmo identifica momentos de impulso de mercado quando o preço está pronto para um movimento forte
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário