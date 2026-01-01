Para adicionar alertas (pop-up, som, e-mail, Telegram, WhatsApp), solicite nos comentários. Versão para Expert Advisors.

TrendPicoeur — Descrição e Uso do Indicador

Indicador TrendPicoeur — Implementa o algoritmo Parabolic SAR (SAR Parabólico); o indicador não redesenha (non-repainting). Condições: combina o algoritmo SuperTrend e um algoritmo de volatilidade. O indicador pode ser usado para trailing stop, como gerador de sinais ou como indicador de tendência.

Conecta-se a um Expert Advisor (EA) através de buffers. O indicador possui dois buffers:

SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); — Buffer (0): contém o nível de preço para posicionamento da seta no gráfico.

SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); — Buffer (1): define a cor da seta.

O buffer de cor (1) fornece os seguintes sinais:

0 = Vermelho = Sinal de venda (baixista)

1 = Azul = Sinal de compra (altista)

Configurações do Indicador:

input int trendPeriod = 14; // Período para o cálculo da tendência

input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE; // Preço aplicado para a tendência

input int volumesPeriod = 14; // Período para o cálculo da volatilidade

input int adaptiveRange = 100; // Faixa adaptativa

input double minRangeSpread = 10.0; // Espalhamento mínimo da faixa

input double multiplier = 0.02; // Multiplicador

input double minimumStep = 0.02; // Passo mínimo

input double deviation = 0.0; // Desvio

Aviso de Risco

Negociar nos mercados financeiros (Forex, CFDs e outros instrumentos) envolve um alto nível de risco e pode resultar na perda total do capital investido. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este indicador (ou qualquer outra ferramenta) não constitui um sinal de negociação nem garante lucros.

Todas as decisões de negociação são tomadas de forma independente pelo usuário, que assume total responsabilidade por quaisquer perdas potenciais. É altamente recomendável testar minuciosamente a ferramenta em uma conta demo e avaliar sua própria tolerância ao risco antes do uso com capital real.

Não invista fundos cuja perda seria crítica para o seu bem-estar financeiro.