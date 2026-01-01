Bir uyarı sistemi (açılır pencere, ses, e-posta, Telegram, WhatsApp) eklemek istiyorsanız, lütfen yorumlarda talep edin. Bu sürüm, Expert Advisor'lar (EA) ile entegrasyon için tasarlanmıştır.



TrendPicoeur — Gösterge Açıklaması ve Kullanımı

TrendPicoeur Göstergesi — Parabolic SAR (Parabolik SAR) algoritmasını uygular; gösterge yeniden çizilmez (non-repainting). Koşullar: SuperTrend algoritması ve bir volatilite algoritmasını birleştirir. Bu gösterge, iz sürücü stop (trailing stop), sinyal üreteci veya trend göstergesi olarak kullanılabilir.

Bir Uzman Danışman'a (EA) tamponlar aracılığıyla bağlanır. Gösterge iki tampona sahiptir:

SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); — Tampon (0): Grafikte ok işaretinin konumlandığı fiyat seviyesini içerir.

SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); — Tampon (1): Okun rengini tanımlar.

Renk tamponu (1) aşağıdaki sinyalleri sağlar:

0 = Kırmızı = Satış sinyali (ayı piyasası)

1 = Mavi = Alış sinyali (boğa piyasası)

Gösterge Ayarları:

input int trendPeriod = 14; // Trend hesaplama periyodu

input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE; // Trend için uygulanan fiyat

input int volumesPeriod = 14; // Volatilite hesaplama periyodu

input int adaptiveRange = 100; // Uyarlanabilir aralık

input double minRangeSpread = 10.0; // Minimum aralık yayılımı

input double multiplier = 0.02; // Çarpan

input double minimumStep = 0.02; // Minimum adım

input double deviation = 0.0; // Sapma

Risk Uyarısı

Finansal piyasalarda (Forex, CFD'ler ve diğer enstrümanlar) işlem yapmak yüksek risk içerir ve yatırılan sermayenin tamamının kaybedilmesine neden olabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir. Bu gösterge (veya başka herhangi bir araç) bir işlem sinyali oluşturmaz ve kar garantisi vermez.

Tüm işlem kararları, olası kayıplardan tamamen kendisi sorumlu olmak üzere, kullanıcı tarafından bağımsız olarak verilir. Gerçek para ile kullanmadan önce, aracı bir demo hesapta kapsamlı bir şekilde test etmeniz ve kendi risk toleransınızı değerlendirmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Kaybı finansal durumunuz için kritik olabilecek fonları yatırmayınız.