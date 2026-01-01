TrendPicoeur

TrendPicoeur — Descripción y uso del indicador

Indicador TrendPicoeur — Implementa el algoritmo Parabolic SAR (SAR parabólico); el indicador no repinta. Condiciones: combina el algoritmo SuperTendencia (SuperTrend) y un algoritmo de volatilidad. El indicador se puede utilizar para trailing stop, como generador de señales o como indicador de tendencia.

Se conecta a un Asesor Experto (EA) a través de búferes. El indicador tiene dos búferes:

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — Búfer (0): contiene el nivel de precio para la colocación de la flecha en el gráfico.

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — Búfer (1): define el color de la flecha.

El búfer de color (1) proporciona las siguientes señales:

  • 0 = Rojo = Señal bajista (Vender)

  • 1 = Azul = Señal alcista (Comprar)

Parámetros del indicador:

input int trendPeriod = 14;  // Período para el cálculo de la tendencia
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // Precio aplicado para la tendencia
input int volumesPeriod = 14;  // Período para el cálculo de la volatilidad
input int adaptiveRange = 100;  // Rango adaptativo
input double minRangeSpread = 10.0;  // Dispersión mínima del rango
input double multiplier = 0.02;  // Multiplicador
input double minimumStep = 0.02;  // Paso mínimo
input double deviation = 0.0;  // Desviación

Advertencia de riesgo

El trading en los mercados financieros (Forex, CFD y otros instrumentos) conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida total del capital invertido. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Este indicador (o cualquier otra herramienta) no constituye una señal de trading ni garantiza ganancias.

Todas las decisiones de trading las toma el usuario de forma independiente, quien asume la plena responsabilidad por cualquier pérdida potencial. Se recomienda encarecidamente probar exhaustivamente la herramienta en una cuenta demo y evaluar su propia tolerancia al riesgo antes del uso con fondos reales.

No invierta fondos cuya pérdida sería crítica para su bienestar financiero.

