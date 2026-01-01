TrendPicoeur

TrendPicoeur — Indikatorbeschreibung und Verwendung

TrendPicoeur-Indikator — Implementiert den Parabolic SAR (Parabolisches SAR) Algorithmus; der Indikator ist nicht neuzeichnend (non-repainting). Bedingungen: Kombiniert den SuperTrend-Algorithmus und einen Volatilitätsalgorithmus. Der Indikator kann für den Trailing Stop, als Signalgeber oder als Trendindikator verwendet werden.

Er wird über Puffer an einen Expert Advisor (EA) angeschlossen. Der Indikator verfügt über zwei Puffer:

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — Puffer (0): Enthält die Preisposition für die Pfeilmarkierung im Chart.

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — Puffer (1): Definiert die Pfeilfarbe.

Der Farbpuffer (1) liefert folgende Signale:

  • 0 = Rot = Verkaufssignal (bärisch)

  • 1 = Blau = Kaufsignal (härisch)

Indikatoreinstellungen:

input int trendPeriod = 14;  // Perioden für die Trendberechnung
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // Preisbasis für den Trend
input int volumesPeriod = 14;  // Perioden für die Volatilitätsberechnung
input int adaptiveRange = 100;  // Adaptiver Bereich
input double minRangeSpread = 10.0;  // Minimale Bereichsspanne
input double multiplier = 0.02;  // Multiplikator
input double minimumStep = 0.02;  // Minimaler Schritt
input double deviation = 0.0;  // Abweichung

Risikohinweis

Der Handel auf Finanzmärkten (Forex, CFDs und andere Instrumente) birgt ein hohes Risiko und kann zum vollständigen Verlust Ihres eingesetzten Kapitals führen. Frühere Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Indikator (oder jedes andere Werkzeug) stellt kein Handelssignal dar und garantiert keine Gewinne.

Alle Handelsentscheidungen werden eigenverantwortlich vom Nutzer getroffen, der die volle Verantwortung für mögliche Verluste trägt. Es wird dringend empfohlen, das Werkzeug vor der Verwendung mit Echtgeld gründlich auf einem Demokonto zu testen und die eigene Risikotoleranz zu bewerten.

Setzen Sie kein Kapital ein, dessen Verlust Ihre finanzielle Situation ernsthaft gefährden würde.


