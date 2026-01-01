TrendPicoeur

Si vous souhaitez ajouter un système d'alertes (fenêtre pop-up, son, e-mail, Telegram, WhatsApp), veuillez le demander dans les commentaires. Cette version est conçue pour une intégration dans les Expert Advisors (EA).

TrendPicoeur — Description et utilisation de l'indicateur

Indicateur TrendPicoeur — Implémente l'algorithme Parabolic SAR (SAR parabolique) ; l'indicateur ne se redessine pas (non-repainting). Conditions : combine l'algorithme SuperTrend et un algorithme de volatilité. Cet indicateur peut être utilisé pour le trailing stop, comme générateur de signaux ou comme indicateur de tendance.

Il se connecte à un Expert Advisor (EA) via des tampons. L'indicateur possède deux tampons :

  • SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA);  — Tampon (0) : contient le niveau de prix pour le placement de la flèche sur le graphique.

  • SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX);  — Tampon (1) : définit la couleur de la flèche.

Le tampon de couleur (1) fournit les signaux suivants :

  • 0 = Rouge = Signal de vente (baissier)

  • 1 = Bleu = Signal d'achat (haussier)

Paramètres de l'indicateur :

input int trendPeriod = 14;  // Période de calcul de la tendance
input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE;  // Prix appliqué pour la tendance
input int volumesPeriod = 14;  // Période de calcul de la volatilité
input int adaptiveRange = 100;  // Plage adaptative
input double minRangeSpread = 10.0;  // Écart minimal de la plage
input double multiplier = 0.02;  // Multiplicateur
input double minimumStep = 0.02;  // Pas minimum
input double deviation = 0.0;  // Déviation

Avertissement sur les risques

Le trading sur les marchés financiers (Forex, CFD et autres instruments) comporte un niveau de risque élevé et peut entraîner la perte totale du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Cet indicateur (ou tout autre outil) ne constitue pas un signal de trading et ne garantit pas de profits.

Toutes les décisions de trading sont prises de manière indépendante par l'utilisateur, qui assume l'entière responsabilité des pertes potentielles. Il est fortement recommandé de tester minutieusement l'outil sur un compte de démonstration et d'évaluer votre propre tolérance au risque avant toute utilisation en conditions réelles.

N'investissez pas des fonds dont la perte serait préjudiciable à votre situation financière

