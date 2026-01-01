Se desideri aggiungere un sistema di avvisi (popup, suono, email, Telegram, WhatsApp), richiedilo nei commenti. Questa versione è concepita per l'integrazione negli Expert Advisor (EA).



TrendPicoeur — Descrizione e utilizzo dell'indicatore

Indicatore TrendPicoeur — Implementa l'algoritmo Parabolic SAR (SAR parabolico); l'indicatore non ridisegna (non-repainting). Condizioni: combina l'algoritmo SuperTrend e un algoritmo di volatilità. L'indicatore può essere utilizzato per il trailing stop, come generatore di segnali o come indicatore di tendenza.

Si collega a un Expert Advisor (EA) tramite buffer. L'indicatore dispone di due buffer:

SetIndexBuffer(0, sarBuffer, INDICATOR_DATA); — Buffer (0): contiene il livello di prezzo per il posizionamento della freccia sul grafico.

SetIndexBuffer(1, colorBuffer, INDICATOR_COLOR_INDEX); — Buffer (1): definisce il colore della freccia.

Il buffer colore (1) fornisce i seguenti segnali:

0 = Rosso = Segnale di vendita (ribassista)

1 = Blu = Segnale di acquisto (rialzista)

Impostazioni dell'indicatore:

input int trendPeriod = 14; // Periodo per il calcolo della tendenza

input ENUM_APPLIED_PRICE trendPrice = PRICE_CLOSE; // Prezzo applicato per la tendenza

input int volumesPeriod = 14; // Periodo per il calcolo della volatilità

input int adaptiveRange = 100; // Intervallo adattivo

input double minRangeSpread = 10.0; // Spread minimo dell'intervallo

input double multiplier = 0.02; // Moltiplicatore

input double minimumStep = 0.02; // Passo minimo

input double deviation = 0.0; // Deviazione

Avvertenza sul rischio

Il trading sui mercati finanziari (Forex, CFD e altri strumenti) comporta un alto livello di rischio e può comportare la perdita totale del capitale investito. Le performance passate non sono una garanzia di risultati futuri. Questo indicatore (o qualsiasi altro strumento) non costituisce un segnale di trading e non garantisce profitti.

Tutte le decisioni di trading sono prese in modo indipendente dall'utente, che si assume la piena responsabilità per eventuali perdite potenziali. Si raccomanda vivamente di testare accuratamente lo strumento su un conto demo e di valutare la propria tolleranza al rischio prima dell'uso con denaro reale.

Non investire fondi la cui perdita sarebbe critica per la tua situazione finanziaria.