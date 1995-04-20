Weighted Trend Histogram mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.11
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Взвешенная гистограмма тренда" для MT4, без перерисовки.
- Индикатор "Взвешенная гистограмма тренда" гораздо эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних.
- Он ориентирован на трейдеров, предпочитающих трендовые стратегии.
- Индикатор имеет 2 цвета: жёлтый для медвежьего нисходящего тренда и зелёный для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещениями для мобильных устройств и ПК.
- Отлично сочетается с другими методами торговли: Price Action, скальпингом, импульсной торговлей и другими индикаторами.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.