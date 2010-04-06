Weighted Trend Histogram mr
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 2.11
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Ağırlıklı Trend Histogramı", Yeniden Boyama Yok.
- Ağırlıklı Trend Histogramı göstergesi, standart Hareketli Ortalama kesişimlerinden çok daha etkilidir.
- Trend stratejilerini tercih eden yatırımcılara yöneliktir.
- Göstergenin 2 rengi vardır: Düşüş trendi için Sarı, yükseliş trendi için Yeşil (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
- Bu göstergeyi diğer işlem yöntemleriyle birleştirmek harikadır: Fiyat Hareketi, Scalping, Momentum ticareti ve diğer göstergeler.
