Weighted Trend Histogram mr

Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendência Ponderada" para MT4, sem repintura.





- O indicador Histograma de Tendência Ponderada é muito mais eficiente do que qualquer cruzamento de Médias Móveis padrão.

- É voltado para traders que preferem estratégias de tendência.

- O indicador possui 2 cores: Amarelo para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).

- Com alertas para dispositivos móveis e PC.

- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum e outros indicadores.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.