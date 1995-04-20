Weighted Trend Histogram mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.11
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendência Ponderada" para MT4, sem repintura.
- O indicador Histograma de Tendência Ponderada é muito mais eficiente do que qualquer cruzamento de Médias Móveis padrão.
- É voltado para traders que preferem estratégias de tendência.
- O indicador possui 2 cores: Amarelo para tendência de baixa e Verde para tendência de alta (as cores podem ser alteradas nas configurações).
- Com alertas para dispositivos móveis e PC.
- É ótimo combinar este indicador com outros métodos de negociação: Price Action, Scalping, Momentum e outros indicadores.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.