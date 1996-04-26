Weighted Trend Histogram mr
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 2.11
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "가중 추세 히스토그램", 리페인트 불필요
- 가중 추세 히스토그램 지표는 일반적인 이동 평균 교차 분석보다 훨씬 효율적입니다.
- 추세 전략을 선호하는 트레이더에게 적합합니다.
- 지표는 두 가지 색상으로 제공됩니다. 노란색은 하락 추세, 녹색은 상승 추세를 나타냅니다(색상은 설정에서 변경 가능).
- 모바일 및 PC 알림 기능 제공
- 가격 변동, 스캘핑, 모멘텀 트레이딩 등 다른 거래 방식과 함께 사용하기 좋습니다.
본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.