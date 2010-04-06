Weighted Trend Histogram mr
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di Trend Ponderato" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Istogramma di Trend Ponderato è molto più efficiente di qualsiasi incrocio di medie mobili standard.
- È pensato per i trader che preferiscono strategie di trend.
- L'indicatore ha 2 colori: giallo per trend ribassista e verde per trend rialzista (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È ottimo da combinare con altri metodi di trading: Price Action, Scalping, Momentum Trading e altri indicatori.
