Weighted Trend Histogram mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.11
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Tendencia Ponderado" para MT4, sin necesidad de repintado.
- El indicador Histograma de Tendencia Ponderado es mucho más eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.
- Está dirigido a traders que prefieren estrategias de tendencia.
- El indicador tiene dos colores: amarillo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- Incluye alertas para móvil y PC.
- Es ideal para combinar este indicador con otros métodos de trading: acción del precio, scalping, trading de momentum y otros indicadores.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.