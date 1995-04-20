Weighted Trend Histogram mr
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 2.11
Crypto_Forex-Indikator „Gewichtetes Trendhistogramm“ für MT4, ohne Neuzeichnung.
– Der gewichtete Trendhistogramm-Indikator ist deutlich effizienter als herkömmliche gleitende Durchschnitte.
– Er richtet sich an Trader, die Trendstrategien bevorzugen.
– Der Indikator hat zwei Farben: Gelb für einen bärischen Abwärtstrend und Grün für einen bullischen Aufwärtstrend (Farben können in den Einstellungen geändert werden).
– Mit Benachrichtigungen für Mobilgeräte und PC.
– Dieser Indikator lässt sich hervorragend mit anderen Handelsmethoden kombinieren: Price Action, Scalping, Momentum-Trading und anderen Indikatoren.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.