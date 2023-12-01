IX Power MT4

IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс

Обзор
IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нужны многопарные расчеты. Он работает на любом графике и предоставляет четкие, полезные инсайты для повышения эффективности ваших торговых решений.


1. Почему IX Power так полезен для трейдеров

Многосторонний анализ рыночной силы
IX Power рассчитывает силу индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс-символов, предлагая уникальные инсайты для каждого рынка.
• Следите за такими инструментами, как US30, WTI, золото, Bitcoin или отдельные валютные пары, чтобы находить торговые возможности.

Адаптация к более широкому кругу рынков
• Для валютных пар FX Power предлагает наивысшую точность, анализируя все связанные пары.
IX Power фокусируется только на базовом рынке символа, что делает его идеальным для некорреляционных рынков и простых форекс-анализов.

Мгновенная адаптация
• Благодаря адаптивному алгоритму IX Power мгновенно реагирует на рыночные изменения, предоставляя вам актуальные данные.
• Следите за движением рынка в режиме реального времени, чтобы ваша стратегия всегда оставалась актуальной.

Работает на любом графике
• Независимо от того, торгуете ли вы на форекс, индексах, сырьевых товарах или криптовалютах, IX Power работает безупречно на всех символах.
• Его интуитивный интерфейс и фокусированный расчет делают его незаменимым инструментом для любого трейдера.


2. Узнайте больше на Stein Investments

На Stein Investments мы предоставляем:

• Продвинутые инструменты и индикаторы для различных рынков.

• Обучающие материалы, видео и руководства, чтобы ускорить ваше обучение.

• Поддержку сообщества с доступом к эксклюзивным чатам для обмена стратегиями и идеями.

Посетите нашу страницу Stein Investments, чтобы узнать о последних обновлениях, советах и ресурсах, которые помогут вам максимально эффективно использовать IX Power.


3. Как начать работу с IX Power

Добавьте IX Power на ваш график
• Откройте MetaTrader и перетащите IX Power на любой график выбранного инструмента (форекс, индексы, сырьевые товары или криптовалюты).
IX Power сразу начнет анализировать данные в реальном времени без необходимости дополнительной настройки.

Комбинируйте несколько экземпляров для расширенного анализа
• Запустите и комбинируйте любое количество экземпляров IX Power, чтобы анализировать разные временные интервалы одновременно.
• Эта гибкость позволяет отслеживать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды или любую другую комбинацию, подходящую для вашей стратегии.


4. Как работает IX Power (простое объяснение)

Специализация для различных рынков
IX Power использует тот же мощный алгоритм, что и FX Power, но оптимизирован для анализа индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекса.
• Пока FX Power предлагает более высокую точность для валютных пар, учитывая все доступные пары, IX Power использует данные только базового символа, что делает его идеальным для некорреляционных рынков.

Мгновенная адаптация к данным рынка
• Реагируя на изменения рынка в режиме реального времени, IX Power обеспечивает точность и актуальность вашего анализа.
• Это делает его особенно полезным для волатильных рынков, таких как Bitcoin, нефть WTI или валютные пары.


5. Практические применения IX Power

Определите сильные и слабые рынки
• Определите, какие индексы, сырьевые товары или валютные пары укрепляются, а какие ослабевают.
• Используйте эту информацию, чтобы выбрать рынки с наибольшим потенциалом успеха.

Улучшите управление рисками
• Избегайте торговли инструментами с противоречивыми трендами, анализируя силу через несколько временных интервалов.
• Сосредоточьтесь на активах с четко выраженной направленной силой, чтобы торговать с большей уверенностью.

Адаптация к волатильности
• Используйте изменения силы для оценки волатильности рынков, чтобы соответствующим образом корректировать размер сделки и уровни стоп-лосса.


6. Настройки индикатора IX Power

Настройте IX Power в соответствии с вашими предпочтениями:

Пользовательские временные интервалы
• Запустите несколько экземпляров, чтобы анализировать разные временные интервалы одновременно и получать комплексные рыночные данные.

Графическая настройка
• Настройте цвета, стили линий и параметры отображения, чтобы персонализировать инструмент и интегрировать его в ваш дизайн графиков.


7. Дополнительная информация и поддержка

Чат сообщества: Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной группе, чтобы делиться стратегиями, задавать вопросы и учиться у других пользователей IX Power.

Поддержка: У вас есть вопросы или нужна помощь? Свяжитесь с нами. Мы всегда рады помочь.


Готовы повысить свой уровень трейдинга?
Используйте надежные инсайты: Определите сильные и слабые рынки с высокой точностью.
Торгуйте уверенно: Получите четкое представление о рыночных трендах для различных инструментов.
Присоединяйтесь к сообществу Stein Investments: Получите доступ к инструментам, руководствам и сети трейдеров, чтобы улучшить свой опыт торговли.


Не ждите! Установите IX Power уже сегодня и откройте весь потенциал анализа рыночной силы.


Успешной торговли!
Daniel & Alain

Отзывы 12
Roberto BR
386
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

Roberto BR
386
Roberto BR 2025.11.30 12:09 
 

I also purchased this indicator from Daniel, and it too has proven to be very reliable. I highly recommend it to everyone. This indicator, combined with other Daniel indicators, creates a truly exceptional trading system.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.11.30 12:33
Thank you very much, Roberto.🙏
I’m glad to hear that IX Power is delivering solid results for you and that it integrates well with the rest of your setup. That’s exactly how the tools are designed to work together, and it’s great to see you getting strong value from the combination. Wishing you a profitable trading day! 🙂
eemoilig
615
eemoilig 2025.05.11 05:23 
 

Good day Daniel, thank you for this wonderful trading tool and your responsive support. It is the core of my trading strategy and I use it as a trade entry and confirmation tool. It has improved my confidence and profitability in trading the US and German stock indexes, Gold and Silver. You are a rockstar. Keep up the good work👍🙂 kind regards Andrew G

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.05.11 08:10
Hi Andrew, Thank you so much for your kind words and for taking the time to leave this review! 🙏
I’m really glad to hear that IX Power has become the core of your trading strategy and is helping you trade indices and metals with more confidence and profitability — that’s exactly what it’s designed for. Your feedback means a lot, and I’ll definitely keep pushing forward to deliver even more value.
Wishing you continued success in the markets! 🙂 Kind regards,
Daniel
Kabelo
121
Kabelo 2025.03.10 12:18 
 

Absolute Precise Indicator, when combined with FX Power for confirmation and FX Volume to identify the best currencies to trade each day, creates an exceptionally strong trading strategy—almost unbeatable.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.03.10 12:24
Thank you so much for your fantastic review! 🙏 I’m glad to hear that you’re finding the combination of IX Power, FX Power, and FX Volume so effective. It’s great to know that this setup is helping you build a strong and precise trading strategy. Wishing you continued success and many profitable trades ahead! 🙂
trakmaster
242
trakmaster 2025.03.04 04:30 
 

IX Power is, as the name suggests, all to do with power. The magnetic power of the overall trend, and the elastic band element of an instrument to sometimes divert from the overall trend. At some point there will be a snapping back action and all you have to do is ride the roller coaster or catch that wave in surfing parlance. The team at Stein Investments even added in alerts, as well as many graphical components. What can I say apart from 5 stars all the way and great support from Daniel.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.03.04 07:34
Thank you so much for your fantastic review and your spot-on description of IX Power! Your support and feedback mean a lot to us, and I’m glad to know that our tools are helping you catch those market waves successfully. If you need anything else or have further questions, just let me know. Wishing you many more profitable trades ahead! 🙏🙂
Best regards,
Daniel
kohalmiz
550
kohalmiz 2024.11.01 12:14 
 

I haver tried the offered startegies with tester...not possible to set the parameters optimized that could predict profit...

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2024.11.01 12:59
Your feedback seems rather hasty and unwarranted after only two days of using IX Power. Moreover, yesterday presented a few exceptionally profitable opportunities in the indices and here's just one perfect example https://www.mql5.com/en/market/product/109062#!tab=comments&page=1&comment=55001281
David T
303
David T 2024.06.28 03:10 
 

A very good indicator and truly one of the best there is here on the mql5 market and elsewhere. Very good for finding peaks and valleys and for trend trading. But know that there is not 1 single indicator which you can use so this is best use as confirmation. Daniel's other indicator Volume which I have rented is a good compliment along with his strategy and settings. Please read his blogs here.

Ingo Reimann
295
Ingo Reimann 2023.12.21 16:12 
 

The best and most precise product that I have had the pleasure of getting to know in my trading career. I can recommend it to everybody. Since I started using these products, trading has also been working. The support from the developers and the community are also in a class of their own.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.21 16:28
Dear Ingo, thank you very much for your outstanding feedback. It's highly appreciated, and we're more than happy having members like you in our trading group. 🙂
rainwalker123
3424
rainwalker123 2023.12.17 12:00 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.17 12:07
Dass sich die Linien mit der aktuellen Kerze bewegen, liegt einfach daran, dass mit jedem neuen Tick/Preisupdate neu gerechnet wird und das fällt bei den kurzfristigen 4H Analysen stärker ins Gewicht als bei langfristigen Trendanalysen auf 1W Basis. Ich hoffe, das hilft zum besseren Verständnis und du bist jederzeit willkommen, wenn du Fragen dazu hast. Beste Grüße Daniel
Phanny Ann
748
Phanny Ann 2023.12.08 16:39 
 

Stein Investment tools are second to none. If you really want to become a better trader and see the market from a different perspective with high accuracy, then add this amazing tool to your arsenal. It's innovative, simple, and will change your life as a trader.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.08 17:13
Thank you very much for this wonderful review. We are delighted and greatly appreciate it. 🙏
mzambrano2020
105
mzambrano2020 2023.12.08 00:29 
 

Good morning merchants. A few days ago I bought this indicator, I am really surprised by the precision and reliability. I have followed the user guide, the strategy indicated by the developer and I have obtained good profits.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.08 00:42
Thanks a lot for this amazing feedback. We‘re happy to read of your success.👍
man1980
1643
man1980 2023.12.06 19:10 
 

outstanding indicator

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.06 19:58
Thank you very much 🙏
thapas
942
thapas 2023.12.05 14:55 
 

the indicator works well with my strategy. it really acts an a confirmation for my trade entry. I only trade Crude Oil so it is perfect for me. Thanks Daniel

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2023.12.05 15:01
You're most welcome, and thank you very much for the positive feedback. 🙂
Ответ на отзыв