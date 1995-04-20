FX Dynamic MT4

FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа

Обзор
FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dynamic адаптируется к часовому поясу вашего брокера и помогает сохранять единый подход к измерению волатильности, а также беспрепятственно интегрируется с MetaTrader для анализа в режиме реального времени.


1. Почему FX Dynamic крайне полезен для трейдеров

Моментальные данные по ATR
• Отслеживайте дневную и внутридневную волатильность одним взглядом. Предупреждения при достижении 80%, 100% или 130% от ATR дают понять, когда рынок достигает критических значений.
• Предвосхищайте возможные исчерпания движения или прорывы до их фактического возникновения.

Универсальное применение на разных рынках
• Подходит для валютных пар, сырьевых товаров, индексов и других инструментов. FX Dynamic автоматически определяет настройки времени вашего брокера или позволяет настраивать их вручную.
• Решите, хотите ли вы сосредоточиться на одном инструменте или применять единый подход к ATR на нескольких рынках одновременно.

Умное управление рисками
• Используйте уровни, основанные на ATR, чтобы более точно выставлять стоп-лоссы или тейк-профиты. FX Dynamic предупредит вас, если рынок выходит за рамки обычной волатильности, давая время откорректировать размер позиции или точки входа/выхода.
• Повышайте уверенность и последовательность в решениях, сопоставляя ожидания по сделкам с реальными рыночными условиями.


2. Узнайте больше на Stein Investments

На Stein Investments мы предлагаем:

• Передовые инструменты и индикаторы, разработанные для повышения эффективности вашего трейдинга.

• Обучающие материалы, гайды и поддерживающее сообщество, чтобы вы могли максимально раскрыть потенциал наших решений.

• Постоянное развитие и улучшения на основе отзывов трейдеров и потребностей рынка.

Посетите нашу страницу Stein Investments, чтобы получить больше сведений, ресурсов и передовых практик по FX Dynamic и другим нашим продуктам.


3. Как начать работать с FX Dynamic

Установка индикатора
• Добавьте FX Dynamic в вашу платформу MetaTrader. Для непрерывного мониторинга рекомендуется запустить его на отдельном графике в фоновом режиме или на VPS.
• Проверьте, нужно ли синхронизировать часовой пояс вашего брокера или указать GMT-сдвиг вручную — FX Dynamic позволяет как автоопределение, так и ручные корректировки.

Контроль за порогами ATR
• Стандартные пороги ATR (80%, 100%, 130%) служат хорошей основой для выявления сигнала дневной волатильности.
• При необходимости настройте их под более консервативный или агрессивный стиль торговли.


4. Принцип работы FX Dynamic (простое объяснение)

Волатильность на базе ATR
FX Dynamic рассчитывает дневную или внутридневную волатильность, используя ATR. Как только цена приближается к ключевым порогам или превышает их, индикатор наглядно выделяет эти уровни.
• Трейдеры могут применять эти уровни в качестве потенциальных целей по прибыли или воздерживаться от новых входов, если рынок уже на экстремуме.

Автоматические или ручные поправки по времени
• Если время вашего брокера не совпадает с обычным GMT-сдвигом, FX Dynamic может автоматически распознавать настройки или позволить вам вручную ввести зону (DST) и сдвиг.
• Это обеспечивает постоянную и точную оценку волатильности, независимо от местного времени или времени брокера.


5. Практическое применение FX Dynamic

Избегайте переусиленных движений
• Когда рынок превышает 100% или 130% ATR, это зачастую указывает на рост волатильности. FX Dynamic подскажет вам сделать паузу и переоценить риски прежде, чем открывать сделку.

Определяйте потенциальные цели прибыли
• Если вы уже в позиции, уровни 80% и 100% могут служить интуитивными точками выхода или частичной фиксации прибыли, чтобы воспользоваться волатильностью до её снижения.

Уточнение стоп-лоссов
• Установка стоп-лоссов чуть дальше ключевых ATR-уровней может снизить риск преждевременного выбивания из сделки. С FX Dynamic вы видите ATR-линии в реальном времени и размещаете более стратегические стопы.


6. Настройки индикатора FX Dynamic

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period: Выберите ATR (по умолчанию) и укажите дневной (1 Day) или иной режим расчёта с заданным периодом (например, 20).
History Values / Buffers: Определите, сколько баров обрабатывать (например, 250) и использовать ли таймфрейм текущего символа или фиксированный масштаб.
Auto Detect Broker GMT/DST: Позвольте FX Dynamic автоматически учитывать переход на летнее/зимнее время брокера или сами укажите американскую/другую зону (GMT+2 и т.д.).

Currencies/Symbols Settings
Include Gold: Включите XAU при необходимости; можно также задать псевдоним вроде «GOLD».
Symbol Lists: Сосредоточьтесь на «majors + Gold» или только на текущем графике для упрощённого подхода.

Multi Instances Settings
Instance ID: Назначьте уникальный ID для нескольких копий индикатора в одном окне графика.
Show History Lines: Отображайте или скрывайте исторические линии ATR; можно включить фиксированный масштаб для наглядности.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3: Значения 80%, 100%, 130% по умолчанию; при желании скорректируйте их для соответствия своей толерантности к риску.
Display Levels on Chart: Включайте/выключайте видимость ATR-уровней непосредственно на графике.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels: Получайте уведомления, когда цена пересекает выбранные ATR- или валютные пороги.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor: Изменение интерфейса (от 25% до 500%).
Auto Color Scheme: Позвольте FX Dynamic автоматически подобрать цветовую схему или задайте резервный цвет фона.
Main Panel Visibility: Управляйте видимостью основной панели, её позиционированием (например, правый нижний угол) и шрифтом (например, «Lucida Console», размер 10).


7. Дополнительная информация и помощь

Community Chat: Присоединяйтесь к нашему эксклюзивному сообществу, чтобы делиться стратегиями, задавать вопросы и учиться у других пользователей FX Dynamic.

Support: Если возникли проблемы или нужны дополнительные пояснения, свяжитесь с нами. Мы поможем оптимизировать вашу стратегию, основанную на волатильности.


Готовы использовать реальную волатильность в своих интересах?
Предвосхищайте рыночные скачки: Реагируйте на ключевые уровни ATR до того, как волатильность достигнет пика.
Управляйте рисками разумно: Применяйте данные ATR в реальном времени для корректировки стопов и тейк-профитов.
Станьте частью сообщества Stein Investments: Получите доступ к глобальной сети трейдеров, подробным гайдам и обменивайтесь опытом для стабильного успеха.


Не ждите! Установите FX Dynamic прямо сейчас и возьмите под контроль свой анализ волатильности.


Успешной торговли!
Daniel & Alain

Рекомендуем также
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Эксперты
Робот скальпер для таймфрейма M5. Торгует на валютной паре GBPUSD. Этот робот был специально разработан компанией профессиональных трейдеров для торговли на фунте стерлинге. Робот примерно открывает от 5 до 15 торговых сделок каждый день. Лучше всего торгует с брокерами у которых низкий спред по GBPUSD до 10 пунктов. Рекомендуемы минимальный депозит для старта от 500$ и больше. Преимущества: не использует мартингейл. не сеточник. каждая сделка имеет стоплосс. профессиональный бот специально для
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Индикаторы
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Идеальный инструмент для Скальнга на рынках Форекс  Можно торговать как от сигнала до сигнала так и с использованием take profit В алгоритме не используется Zigzag ! Нет перерисовки ! Это канальный инструмент в качестве фильтра используется скользящая средняя Moving Average По настройкам есть 2 параметра  Ma Period = 5 период Moving Average Channel 1.0 дистанция линий канала от графика Price Signal Filter рассчет открытия сигнала и фильтра Есть полный комплект Alert Есть мультитаймфеймовы режим 
Mk R
Can Pei Pu
Эксперты
MK_R It is based on contrary patterns for EURUSD.  Basically, it will entry using the condition of 1 buy wave and 6 sell wave of Granville's law. The EA does not use indicators, grid, martingale, arbitrage.  The EA has been proven to be profitable in the six months of 2020 and is particularly suitable for the current EURUSD market since mid-December 2020. Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/789229 Timeframe is M5. EA needs M1 chart,M5 chart,M15 Chart,H1 chart,H4 chart. Maxium Spread
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Trend Flasher
Amarnath K M
Индикаторы
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Candlestick Pattern advance
Santi Dankamjad
Индикаторы
There are 8 types of this indicator. Consisted of 1. Bullish and Bearish Engulfing 2. Morning and Evening Star 3. Three Green Soldiers and Three Red Crows 4. Three Inside Up and Down 5. Three Outside Up and Down 6. Bullish and Bearish Harami 7. Tweezers Top and Bottom 8. Piercing and Dark cloud cover Signal Filter :: 1. The appearance of the candle stick 2. SMA 3. 2EMA :: EMA Fast and EMA Slow 4. RSI N otification :: 1. Via screen 2. Email 2. Phone For trading 1. Scaling 2. Binary options 3.
Line Magnit
Aleksey Trenin
Индикаторы
Индикатор LineMagnit для MT4 - высокоточный индикатор, который строит уровни поддержки и сопротивления, притягивающие к себе цену по принципу магнита. Это позволяет трейдеру легко определить наиболее вероятные точки входа и выхода из рынка, а также определить направление сил в рынке так как уровни строятся на основе вливаний капитала в инструмент. Индикатор LineMagnit   оснащен интуитивно понятным графическим интерфейсом, который позволяет быстро находить и анализировать уровни поддержки и сопро
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Эксперты
Harvest GOLD USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000
Before
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор Before предсказывает наиболее вероятное краткосрочное движение цен на основе сложных математических расчетов. Большинство стандартных индикаторов, обычно использующихся в торговых стратегиях, основаны на довольно простых расчетах. Это не значит, что в период их создания в мире не было выдающихся математиков. Просто в те времена еще не существовало компьютеров или их мощности не хватало для последовательного проведения сложных математических операций. В наши дни любой смартфон намного
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
Индикаторы
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Эксперты
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
Invincible Arrow
Quan Li
Индикаторы
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Индикаторы
Этот индикатор был создан для агрессивного скальпинга и быстрых входов в бинарных опционах , генерируя сигналы на каждой свече , чтобы вы всегда точно знали, что происходит. Присоединяйтесь к каналу Happy Scalping: MQL5 Не перерисовывается : сигнал на текущей свече формируется в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ , то есть он может изменяться, пока свеча ещё формируется, в зависимости от того, растет ли цена или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи. Но как только свеча закрывается , цвет сигнала фик
Year2Year
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор показывает изменения цены за те же дни в прошлые годы. Требуется таймфрейм D1. Индикатор предсказывает на основе баров D1 на тех же днях прошлых лет относительное изменение цен. Параметры: LookForward - количество дней (баров) для показа "будущих" изменений цен; по-умолчанию - 5; Offset - количество дней (баров) для сдвига назад по истории; по-умолчанию - 0; ShowAverage - переключатель режима; true - показывать среднее для всех 8 прошлых лет и границы стандартного отклонения; false - п
FREE
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Индикаторы
Линии тренда являются наиболее важным инструментом технического анализа в торговле на рынке Форекс. К сожалению, большинство трейдеров рисуют их неправильно. Индикатор Automated Trendlines — это профессиональный инструмент для серьезных трейдеров, который поможет вам визуализировать трендовое движение рынков. Есть два типа линий тренда: бычьи линии тренда и медвежьи линии тренда. В восходящем тренде линия тренда Форекс проводится через самые низкие точки колебания ценового движения. Соединени
FiboZag
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор FiboZag - перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически по последнему развороту ZigZag-а. Основное преимущество заключается в корректном построении уровней Фибоначчи и разметке ценовых уровней. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
Anubis Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
Anubis Skunk USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000
Vanglutio
Sayan Vandenhout
Эксперты
VANGLUTIO USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 5 great strategies The EA can be run on even a $20000 ac
Market Vortex
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Market Vortex.mq4 — это мощный стрелочный индикатор, созданный для точного определения точек разворота и продолжения тренда. Построенный на основе сглаженного осциллятора и адаптивных скользящих средних, он помогает трейдерам быстро находить моменты входа и выхода из рынка без сложных расчетов. Основные особенности: Четкие стрелочные сигналы: индикатор отображает стрелки Buy/Sell прямо на графике. Работа в реальном времени: сигналы формируются без задержек и перерисовки. Адаптивный
One Minutes Scalper
David Jumbo
Индикаторы
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Индикаторы
Taurus All4 Taurus All4 is a high-performance indicator, it will tell you the strength of the trend, and you will be able to observe the strength of the candle. Our indicator has more than 4 trend confirmations. It is very simple and easy to use. Confirmation Modes Candle Trend Confirmations: When the candle switches to light green the trend is high. When the candle switches to light red the trend is reverting down. When the candle changes to dark red the trend is low. Trendline Trend Confirm
Your good friend
Sergei Semenov
Индикаторы
Your good friends — это не просто индикатор, а ваш надёжный торговый помощник, созданный для трейдеров, которые ценят простоту, ясность и стабильность. Он объединяет лучшие классические методы технического анализа: уровни поддержки и сопротивления, разворотные сигналы, визуальные подсказки — и подаёт их в максимально понятном и удобном виде. Подходит как новичкам, так и опытным трейдерам — особенно тем, кто хочет убрать хаос, снизить стресс и торговать по чётким сигналам . Особенности индикато
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Индикаторы
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! Индикатор трендовых линий Trend Scanner показывает направление тренда и его изменение. Индикатор работает на всех валютных парах  и таймфреймах. Индикатор отображает на графике цены сразу несколько показателей: линии поддержки и сопротивления валютной пары, существующие трендовые лин
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Другие продукты этого автора
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Эксперты
Раскройте мощь SIEA PRO NG: умный торговый советник нового поколения SIEA PRO NG - это не просто обновление, это революционный скачок вперед. Разработанный с использованием передовых технологий и подкрепленный пятилетними собственными данными о реальных объемах, SIEA PRO NG призван помочь вам торговать умнее, быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в области автоматизированных систем, этот советник обеспечивает точность и
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Индикаторы
FX Trend отображает направление тренда, его длительность, интенсивность и итоговый рейтинг для всех таймфреймов в реальном времени. Если вы хотите узнать, как определить правильные торговые возможности для постоянной прибыльности и успеха, мы настоятельно рекомендуем изучить правила нашей ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ->  нажмите здесь, чтобы извлечь выгоду Основные возможности FX Trend Аналитические функции Анализ трендов в реальном времени для всех таймфреймов Идентичные результаты расчетов на вс
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Индикаторы
FX Trend отображает направление тренда, его длительность, интенсивность и итоговый рейтинг для всех таймфреймов в реальном времени. Если вы хотите узнать, как определить правильные торговые возможности для постоянной прибыльности и успеха, мы настоятельно рекомендуем изучить правила нашей ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ->  нажмите здесь, чтобы извлечь выгоду Основные возможности FX Trend Аналитические функции Анализ трендов в реальном времени для всех таймфреймов Идентичные результаты расчетов на вс
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Утилиты
Хотите стать постоянно прибыльным 5-звездочным трейдером Форекс? 1.   Прочитайте основное описание нашей простой торговой   системы   и   ее крупного обновления в 2020 году 2.   Отправьте скриншот вашей покупки, чтобы получить персональное приглашение в наш эксклюзивный торговый чат Этот торговый менеджер   - идеальное дополнение для всех пользователей   FX Trend , которым нравится использовать полностью автоматизированное управление торговлей. Он немедленно обнаруживает ваши открытые вручную
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Crosshair MT5
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Утилиты
Хотите стать постоянно прибыльным 5-звездочным трейдером Форекс? 1. Прочитайте основное описание нашей простой торговой системы и ее крупного обновления в 2020 году 2. Отправьте скриншот вашей покупки, чтобы получить персональное приглашение в наш эксклюзивный торговый чат Этот торговый менеджер - идеальное дополнение для всех пользователей FX Trend , которым нравится использовать полностью автоматизированное управление торговлей. Он немедленно обнаруживает ваши открытые вручную сделки и авто
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Эксперты
Вызовите последовательность и уверенность в своей торговле с помощью Taurus Taurus - это вершина инноваций и совершенства в торговле средним реверсом, основанная на наших эксклюзивных данных о реальных торговых объемах. Разработанный для обеспечения исключительного баланса риска и вознаграждения, Taurus гарантирует отсутствие стресса при торговле, а также точную и осторожную работу со сделками. Почему стоит выбрать Taurus? Усовершенствованная стратегия Mean Reversion : Созданная на основе соб
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume или торговых систем SIEA. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего це
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Эксперты
Ключи к успеху в торговле на Форекс - это дисциплина, терпение и четкое преимущество, которое мы имеем благодаря нашему уникальному анализу реальных торговых объемов. Это наш опыт 10-летней торговли на Форекс, и все эти ключевые факторы обобщены в серии советников S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN обеспечивает очень сбалансированное соотношение риска и вознаграждения и легко переживает любые рыночные обстоятельства - даже самые критические, такие как Corona, Brexit и т.д.
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume или торговых систем SIEA. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего це
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Эксперты
Ключи к успеху   в торговле на Форекс - это дисциплина, терпение и четкое преимущество, которое мы имеем благодаря нашему уникальному анализу реальных торговых объемов. Это наш опыт 10-летней торговли на Форекс, и все эти ключевые факторы обобщены в серии советников   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN   обеспечивает очень сбалансированное соотношение риска и вознаграждения и легко переживает любые рыночные обстоятельства - даже самые критические, такие как Corona, B
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Эксперты
Раскройте мощь SIEA PRO NG: умный торговый советник нового поколения SIEA PRO NG - это не просто обновление, это революционный скачок вперед. Разработанный с использованием передовых технологий и подкрепленный пятилетними собственными данными о реальных объемах, SIEA PRO NG призван помочь вам торговать умнее, быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в области автоматизированных систем, этот советник обеспечивает точность и
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв