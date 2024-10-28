FX Levels MT4

5

FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков

Краткий обзор
Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлять точки разворота, ставить цели по прибыли и уверенно управлять сделками. Начните уже сейчас и убедитесь, как точный анализ поддержек/сопротивлений может вывести ваш трейдинг на новый уровень!


1. Почему FX Levels крайне полезен для трейдеров

Исключительно точные зоны P&S
FX Levels специально разработан, чтобы выдавать почти одинаковые зоны у разных брокеров, решая проблему несоответствий данных и настроек времени.
• Это означает, что где бы вы ни торговали, вы получаете согласованные уровни—надежную основу для вашей стратегии.

Сочетает традиционные и современные методы
• Объединяя проверенный метод «Lighthouse» с динамическим подходом, FX Levels не просто обновляется раз в день, но может также мгновенно реагировать на новые движения цены.
• Вы выбираете между классическими статическими уровнями или сканированием в реальном времени для появления свежих зон.

Отмечайте четкие точки разворота
FX Levels указывает ключевые зоны—поддержки, сопротивления и потенциальные pivot-области—помогая уточнять точки входа/выхода.
• Эти уровни можно использовать и в качестве реальных целей по прибыли, подстраивая их под действующую рыночную структуру.

Подходит для любых инструментов
• От валютных пар и индексов до отдельных акций или сырьевых товаров—FX Levels работает везде с поразительной согласованностью.
• Независимо от предпочитаемого рынка, вы найдете важные уровни, отображаемые максимально точно.


2. Узнайте больше в Stein Investments

В Stein Investments мы предлагаем:

• Продвинутые торговые инструменты и индикаторы для различных рыночных условий.

• Обучающие материалы, видео и руководства, ускоряющие вашу учебную кривую.

• Поддерживающее сообщество с эксклюзивными чатами, где можно делиться стратегиями и идеями.

Посетите нашу страницу Stein Investments, чтобы найти последние обновления, советы и ресурсы—так вы сможете получить максимум от FX Levels и оставаться на шаг впереди в своем трейдинге.


3. Как начать работу с FX Levels

Установите FX Levels на график
• Откройте вашу платформу MetaTrader и просто перетащите FX Levels на нужный график (любой таймфрейм).
FX Levels сразу же начинает работать со стандартными рыночными данными в реальном времени—без необходимости в дополнительных сервисах.

Выберите предпочитаемый режим (ежедневный или динамический)
• Если предпочитаете статичный взгляд, обновляющийся раз в день, используйте классический режим Lighthouse, чтобы иметь стабильные ориентиры.
• Нужна более активная адаптация? Переключитесь на динамический метод, чтобы улавливать только что сформированные уровни поддержки/сопротивления по ходу движения цены.


4. Как работает FX Levels (короткое объяснение)

Основы Lighthouse
• Базовый метод «Lighthouse» фиксирует важные уровни P&S, рассчитанные ежедневно.
• Это обеспечивает надежную основу для поиска рыночных разворотов и определения целевых уровней в сделках.

Динамическое преимущество (обновления в реальном времени)
• Для трейдеров, которым нужно чаще реагировать, FX Levels может анализировать свеча за свечой, находя новые уровни, выходящие за рамки заранее заданных дневных зон.
• Такой подход особенно полезен для интрадей-трейдинга или скальпинга, где в течение сессии могут появиться новые линии.

Точность, основанная на опыте с брокерами
• Мы использовали обширный опыт взаимодействия с различными брокерами, их каналами данных и настройками времени, чтобы FX Levels давал согласованные результаты на любой платформе.
• Таким образом, можно рассчитывать на практически 100% совпадение уровней, независимо от брокера или часового пояса сервера.

Найти зоны с высокой вероятностью отскока
FX Levels рассчитывает потенциальные разворотные области, которые можно рассматривать как зоны фиксации прибыли—или индикатор того, что цена уже слишком зашла.


5. Практические способы использования FX Levels

Точность при входе и выходе
• Планируйте сделки вокруг уровней поддержки/сопротивления, определенных FX Levels: покупайте ближе к поддержкам, продавайте у сопротивлений.
• Комбинируйте эти зоны с другими индикаторами (например, трендовыми линиями или осцилляторами), чтобы повысить точность сигнала.

Устанавливайте логичные цели по прибыли
• Каждый указанный уровень может служить реалистичной точкой выхода, соотносящейся с реальной рыночной структурой.
• Это помогает не закрываться слишком рано и не «пересиживать» открытые позиции.

Избегайте чрезмерно растянутого рынка
• Если цена пробивает далеко за рамки известного сопротивления или уходит ниже ключевой поддержки, возможно, лучше воздержаться от новых входов или зафиксировать уже имеющиеся позиции.
FX Levels будет вашим ориентиром в вопросе, когда рынок может быть чрезмерно «растянут» или, наоборот, даёт шанс на отскок.

Включайте адаптацию по необходимости
• Переключайтесь между классическим (ежедневное обновление Lighthouse) и динамическим режимами в зависимости от используемого таймфрейма и стиля.
• Дейтрейдеры, например, быстрее отреагируют на внутридневные изменения; свинг-трейдеры могут полагаться на дневные контрольные линии.


6. Настройки индикатора FX Levels

Настройте FX Levels согласно вашим предпочтениям в трейдинге:

Метод анализа
• Выберите Lighthouse (статичный) для расчётов раз в день.
• Или включите Dynamic, чтобы обновления происходили в реальном времени при формировании каждой свечи.

Опции таймфрейма
• Можно добавить до трёх дополнительных таймфреймов (например, M15, M30, H1 в M5) для обзора многотаймфреймных зон поддержки/сопротивления.

Настройки времени брокера
• Для классического режима установите параметры GMT и перехода на летнее/зимнее время, чтобы сохранить точность в разных часовых поясах.
• Это позволяет согласовать данные дневных расчётов с корректным временем начала/закрытия сессии.

Multi Instance ID
• Если вы запускаете несколько копий FX Levels на одном графике с разными настройками, присвойте уникальные ID, чтобы избежать конфликтов.

Оповещения & графика
• Настройте удобные сигналы на появление новых уровней или заданные пороги.
• Регулируйте цветовую схему, стиль линий и отображение текста, подгоняя их к вашему оформлению графика.


7. Дополнительная информация & помощь

FX Levels FAQ: В ближайшее время мы опубликуем отдельный FAQ с советами, видео и практическими рекомендациями.

Community Chat: Присоединяйтесь к нашей эксклюзивной группе, чтобы делиться стратегиями, задавать вопросы и учиться у других пользователей FX Levels.

Support: Возникли вопросы или проблемы? Свяжитесь с нами. Мы всегда готовы помочь.


Готовы вывести свою торговлю на новый уровень с точными P&S?
Оцените согласованность: больше никакой путаницы из-за разницы в брокерских данных—FX Levels гарантирует практически одинаковые зоны.
Торгуйте уверенно: выбирайте ежедневные либо динамические обновления, чтобы подстроиться под ваш стиль, улучшая точки входа/выхода и эффективнее управляя рисками.
Присоединяйтесь к сообществу Stein Investments: используйте наши инструменты, руководства и сеть трейдеров, чтобы продвинуться в своём трейдинге, полагаясь на точные зоны поддержки/сопротивления.


Не ждите! Установите FX Levels уже сегодня и ощутите силу по-настоящему адаптируемого анализа P&S—получите преимущество и улучшите каждую сделку!


Успешной торговли!
Daniel & Alain

Отзывы 4
Fredrik Thorell
67
Fredrik Thorell 2025.02.02 19:24 
 

Been using the FX levels for a week now, and everything works fine. This indicator saves me alot of time.

XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:43 
 

I've been using two FX Levels on my chart. One in Dynamic (filled box, acts as the primary zone) and other in Lighthouse (outlined rectangle) mode and both with 'Display history' off. This gives me enough zones to play around and keeping the chart really clean. It's good to have the history ON to know where the zone came from, but if it works then it's good enough for me.

Рекомендуем также
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Insider Scalper Binary   этот инструмент создан для торговли бинарными опционами на короткие вpеменые промижутки. заключить сделку стoит в момент получения сигнала и только на 1 свечу если это м1 то только на минуту и так в соответствии с таймфреймом. для лучших результатов нужно подбирать хорошо волотильные графики.... рекомендованые валютные пары  eur|usd, usd|jpy.... индикатор уже настроен вам остается только добавить его на график и торговать.... Сигнал может пропасть до закрытия свечи Индик
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу теку
Magic Pivot
Evgeny Belyaev
Индикаторы
Magic Pivot это профессиональный индикатор для нахождения линий поддержки и сопротивления, разработанный группой профессиональных трейдеров. Индикатор строит три линии поддержки и три линии сопротивления, от которых с высокой вероятности произойдет разворот. Magic Pivot это отличный инструмент для скальпинга и торговли внутри дня.   Преимущества Высокая точность сигналов. Подходит для скальпинга и торговли внутри дня. Индикатор не перерисовывается. Простая настройка индикатора, минимум настроек.
Possibility 75
Leonid Basis
Индикаторы
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
KFX Support and Resistance modified
Marcel Kirchhof
Индикаторы
Индикатор помогает находить уровни поддержки и сопротивления, несколько раз подтвержденные ценой. Это не мульти-таймфреймовый индикатор, использующий данные с других таймфреймов. Но он показывает сильные уровни поддержки и сопротивления, которые цена подтверждает два или более раз. Как использовать: Для младших таймфреймов до M30 рекомендуется не менее 3 подтверждений. Это фильтр сильных уровней с последующими сильными движениями. На старших таймфреймах от H1 рекомендуется 2 подтверждения. На та
Year2Year
Stanislav Korotky
Индикаторы
Индикатор показывает изменения цены за те же дни в прошлые годы. Требуется таймфрейм D1. Индикатор предсказывает на основе баров D1 на тех же днях прошлых лет относительное изменение цен. Параметры: LookForward - количество дней (баров) для показа "будущих" изменений цен; по-умолчанию - 5; Offset - количество дней (баров) для сдвига назад по истории; по-умолчанию - 0; ShowAverage - переключатель режима; true - показывать среднее для всех 8 прошлых лет и границы стандартного отклонения; false - п
FREE
Swing Continuation
Noiros Tech
2.6 (5)
Индикаторы
The swing continuation pattern happens in a trend direction after a short reversal / pull back . As the name suggests , these patterns occurs along the swing high and swing lows of a trend , this makes the patterns very low risk patterns with potential high rewards . The swing continuation indicator also combines Currency Meter as a filter for its execution. The idea is to go with both the price trend flow and currency trend flow. Which means the price action must be supported by the currency st
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Fractal Trendlines
Filip Valkovic
Индикаторы
Classic Fractals indicator for MT4, with additional Trendlines connecting the latest couples of fractals ( fractals are showing highest high, and lowest low on each period) Rules for trendlines: -if new top fractal is below the last one = new resistance line -if new bot fractal is above the last one = new support line -Trendlines can be hidden -Fractals can be hidden Fractal Period = can be both even or uneven number, as it is setting for half (one side) of the bars sequence for findin
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Индикаторы
Introduction It is common practice for professional trades to hide their stop loss / take profit from their brokers. Either from keeping their strategy to the themselves or from the fear that their broker works against them. Using this indicator, the stop loss / take profit points will be drawn on the product chart using the bid price. So, you can see exactly when the price is hit and close it manually.  Usage Once attached to the chart, the indicator scans the open orders to attach lines for t
VR Cub
Vladimir Pastushak
Индикаторы
VR Cub это индикатор что бы получать качественные точки входа. Индикатор разрабатывался с целью облегчить математические расчеты и упростить поиск точек входа в позицию. Торговая стратегия, для которой писался индикатор, уже много лет доказывает свою эффективность. Простота торговой стратегии является ее большим преимуществом, что позволяет успешно торговать по ней даже начинающим трейдерам. VR Cub рассчитывает точки открытия позиций и целевые уровни Take Profit и Stop Loss, что значительно повы
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Индикаторы
Это трендовый индикатор без перерисовки Разработан вместо стратегии бля бинарках опционов (по цвету свечи мартингейл) Так же хорошо работает в торговле на рынке форекс Когда открывать сделки ( бинарные опционы ) Сигнал появится в месте с свечой сигналит на текущую свечу  Открывать сделку стоит на одну свечу текущего таймфрейма рекомендуется м1 и М5 При появлении синей точки открываем сделку вверх При появлении красной точки открываем сделку в низ. Как открывать сделки на Форекс. При получени
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Индикаторы
Индикатор тренда Riko Trend - революционное решение для торговли по трендам и фильтрации со всеми важными функциями инструмента тренда, встроенными в один инструмент! Индикатор Riko Trend хорош для любого трейдера, подойдет любому трейдеру как для форекс так и для бинарных опционов. Ничего настраивать не нужно все отточено времинем и опытом, отлично работает на во время флета та и в тренде. Индикатор тренда Riko Trend это инструмент технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие от
FiboZag
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор FiboZag - перенесите индикатор на график и уровни Фибоначчи будут построены автоматически по последнему развороту ZigZag-а. Основное преимущество заключается в корректном построении уровней Фибоначчи и разметке ценовых уровней. Простое, визуальное и эффективное использование. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Работает на всех валютных парах и на всех таймфреймах.
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Индикаторы
PABT Pattern Indicator - это классическая реализация одного из сигнальных паттернов.  Логика индикатора заключается в том, что он определяет ситуации в которых максимум и минимум сигнального бара находится в пределах максимума и минимума предыдущего бара, тем самым показывает разворот тренда. Для сигнала на покупку сигнальный бар закрывается выше цены открытия, для сигнала на продажу сигнальный бар закрывается ниже цены открытия, предыдущий бар соответственно противоположного сигнальному типа. В
System Trend Pro
Aleksandr Makarov
5 (2)
Индикаторы
System Trend Pro - Это лучший индикатор торговли по тренду!!! Индикатор не перерисовывается и не изменяет свои данные! В индикаторе есть   MTF   режим, что добавляет нам уверенности торговли по тренду(сигналы тоже не перерисовываются) Как торговать? Всё очень просто, ждём первый сигнал ( большая стрелка), потом дожидаемся второго сигнала ( маленькая стрелка) и входим в рынок по направлению стрелки. (См. скрин 1 и 2.) Выход по обратному сигналу или взять 20-30  пунктов, половина закрыть, а ос
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "WPR и 2 скользящие средние" для MT4, без перерисовки. - Сам WPR является одним из лучших осцилляторов для скальпинга. - Индикатор "WPR и 2 скользящие средние" позволяет отображать быструю и медленную скользящие средние осциллятора WPR. - Индикатор позволяет отслеживать ценовые коррекции на ранних стадиях. - Этот индикатор очень легко настроить с помощью параметров, его можно использовать на любом таймфрейме. - Условия входа на покупку и продажу показаны на изображениях.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Индикаторы
"Тренд - друг трейдера" . Это одна из самых известных пословиц в трейдинге, потому что правильное определение тренда может помочь заработать. Однако проще сказать о торговле по тренду, чем сделать, потому что многие индикаторы основаны на развороте цены, а не на анализе тренда. Они не очень эффективны при определении периодов тренда или в определении того, сохранится ли этот тренд. Мы разработали индикатор Trendiness Index , чтобы попытаться решить эту проблему. Индикатор определяет силу и напра
AdvanceSuperTrend
Prabagaran E
Индикаторы
Title : UT_Bot - ATR-Based Trading Indicator Introduction : Discover the power of "UT_Bot," the ultimate trading indicator that leverages the Average True Range (ATR) to provide unparalleled accuracy in your trading decisions. If you're seeking a more reliable alternative to the Super Trend indicator, look no further. UT_Bot is your key to precision trading. Key Features : ATR-Powered Precision: UT_Bot uses the ATR to deliver accurate signals that adapt to market volatility. Enhanced Trend Detec
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "RSI SPEED" для MT4 - отличный предиктивный инструмент, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. RSI SPEED - это 1-я производная самого RSI. - RSI SPEED хорош для скальпинговых входов в направлении основного тренда. - Используйте его в сочетании с подходящим трендовым индикатором, например, HTF MA (как на картинках). - Индикатор RSI SPEED показывает, как быстро сам RSI меняет свое направление - он очень чувствителен. - Рекомендуется исп
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
The Sextet Scalper Pro
Naim El Hajj
Индикаторы
The Sextet Scalper Pro  is an MT4 indicator that gives signals when new waves are starting in a trend. The trends are calculated using the original " The Sextet " indicator method. You get a free EA to trade with The Sextet Scalper Pro: Free EA . Default settings were optimized on GBPUSD H1 from 2017. EA could be tested on free demo version of The Sextet Scalper Pro, before purchase. Key Features: Uses The Sextet Trend Detection Method which is already a good strategy in itself for detecting lo
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Другие продукты этого автора
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Эксперты
Раскройте мощь SIEA PRO NG: умный торговый советник нового поколения SIEA PRO NG - это не просто обновление, это революционный скачок вперед. Разработанный с использованием передовых технологий и подкрепленный пятилетними собственными данными о реальных объемах, SIEA PRO NG призван помочь вам торговать умнее, быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в области автоматизированных систем, этот советник обеспечивает точность и
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Индикаторы
FX Trend отображает направление тренда, его длительность, интенсивность и итоговый рейтинг для всех таймфреймов в реальном времени. Если вы хотите узнать, как определить правильные торговые возможности для постоянной прибыльности и успеха, мы настоятельно рекомендуем изучить правила нашей ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ->  нажмите здесь, чтобы извлечь выгоду Основные возможности FX Trend Аналитические функции Анализ трендов в реальном времени для всех таймфреймов Идентичные результаты расчетов на вс
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (97)
Индикаторы
FX Trend отображает направление тренда, его длительность, интенсивность и итоговый рейтинг для всех таймфреймов в реальном времени. Если вы хотите узнать, как определить правильные торговые возможности для постоянной прибыльности и успеха, мы настоятельно рекомендуем изучить правила нашей ПРОСТОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ ->  нажмите здесь, чтобы извлечь выгоду Основные возможности FX Trend Аналитические функции Анализ трендов в реальном времени для всех таймфреймов Идентичные результаты расчетов на вс
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Утилиты
Хотите стать постоянно прибыльным 5-звездочным трейдером Форекс? 1.   Прочитайте основное описание нашей простой торговой   системы   и   ее крупного обновления в 2020 году 2.   Отправьте скриншот вашей покупки, чтобы получить персональное приглашение в наш эксклюзивный торговый чат Этот торговый менеджер   - идеальное дополнение для всех пользователей   FX Trend , которым нравится использовать полностью автоматизированное управление торговлей. Он немедленно обнаруживает ваши открытые вручную
Crosshair MT5
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Утилиты
Хотите стать постоянно прибыльным 5-звездочным трейдером Форекс? 1. Прочитайте основное описание нашей простой торговой системы и ее крупного обновления в 2020 году 2. Отправьте скриншот вашей покупки, чтобы получить персональное приглашение в наш эксклюзивный торговый чат Этот торговый менеджер - идеальное дополнение для всех пользователей FX Trend , которым нравится использовать полностью автоматизированное управление торговлей. Он немедленно обнаруживает ваши открытые вручную сделки и авто
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Эксперты
Вызовите последовательность и уверенность в своей торговле с помощью Taurus Taurus - это вершина инноваций и совершенства в торговле средним реверсом, основанная на наших эксклюзивных данных о реальных торговых объемах. Разработанный для обеспечения исключительного баланса риска и вознаграждения, Taurus гарантирует отсутствие стресса при торговле, а также точную и осторожную работу со сделками. Почему стоит выбрать Taurus? Усовершенствованная стратегия Mean Reversion : Созданная на основе соб
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume или торговых систем SIEA. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего це
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Эксперты
Ключи к успеху в торговле на Форекс - это дисциплина, терпение и четкое преимущество, которое мы имеем благодаря нашему уникальному анализу реальных торговых объемов. Это наш опыт 10-летней торговли на Форекс, и все эти ключевые факторы обобщены в серии советников S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN обеспечивает очень сбалансированное соотношение риска и вознаграждения и легко переживает любые рыночные обстоятельства - даже самые критические, такие как Corona, Brexit и т.д.
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume или торговых систем SIEA. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего це
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Эксперты
Ключи к успеху   в торговле на Форекс - это дисциплина, терпение и четкое преимущество, которое мы имеем благодаря нашему уникальному анализу реальных торговых объемов. Это наш опыт 10-летней торговли на Форекс, и все эти ключевые факторы обобщены в серии советников   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ). SIEA ZEN   обеспечивает очень сбалансированное соотношение риска и вознаграждения и легко переживает любые рыночные обстоятельства - даже самые критические, такие как Corona, B
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Эксперты
Раскройте мощь SIEA PRO NG: умный торговый советник нового поколения SIEA PRO NG - это не просто обновление, это революционный скачок вперед. Разработанный с использованием передовых технологий и подкрепленный пятилетними собственными данными о реальных объемах, SIEA PRO NG призван помочь вам торговать умнее, быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в области автоматизированных систем, этот советник обеспечивает точность и
Фильтр:
Fredrik Thorell
67
Fredrik Thorell 2025.02.02 19:24 
 

Been using the FX levels for a week now, and everything works fine. This indicator saves me alot of time.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.02.03 07:18
Thank you for your feedback! I’m glad to hear that FX Levels is saving you time and working well for you. Wishing you continued success in your trading! 🙏🙂
Casio
70
Casio 2025.01.27 09:47 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.01.27 12:12
Thank you so much for your kind review! I’m thrilled to hear that you consider FX Levels one of the best S/R indicators. Your feedback and support mean a lot—thank you! 🙏🙂
XANKEEZ
889
XANKEEZ 2025.01.27 01:43 
 

I've been using two FX Levels on my chart. One in Dynamic (filled box, acts as the primary zone) and other in Lighthouse (outlined rectangle) mode and both with 'Display history' off. This gives me enough zones to play around and keeping the chart really clean. It's good to have the history ON to know where the zone came from, but if it works then it's good enough for me.

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2025.01.27 08:02
Thank you for your review and for sharing how you’re using FX Levels! It’s great to hear that combining Dynamic and Lighthouse modes with ‘Display history’ off is keeping your charts clean while still providing plenty of actionable zones. It’s always interesting to see how traders adapt the tools to fit their style. Your feedback and support are much appreciated—thank you! 🙏🙂
Devonish
3254
Devonish 2024.11.22 21:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Daniel Stein
105766
Ответ разработчика Daniel Stein 2024.11.22 21:49
Dear Devonish, thanks a lot for your positive feedback. 🙏 It's highly appreciated.
Ответ на отзыв