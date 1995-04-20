Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки

Обзор

Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигналы по валютам, металлам, криптовалютам и индексам. Акции можно добавить вручную, если ваш брокер поддерживает их.

1. Почему Custom Alerts AIO — это прорыв

Без дополнительных лицензий

• Все ключевые индикаторы (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power) встроены в систему.

• Разработан исключительно для генерации сигналов — без графиков и визуализации, что обеспечивает максимальную скорость и простоту использования. Мониторинг всех основных классов активов

• Поддерживает все ключевые рынки: валюты, золото, индексы и криптовалюту.

• Не нужно вручную вводить названия символов — просто выберите нужные классы активов в настройках.

• Акции не входят в предустановленные классы, но могут быть добавлены вручную через строку символов. Идеален для современных трейдеров

• Никакой путаницы с шаблонами и графиками. Custom Alerts AIO — это чистота, скорость и простота.

• Идеально подходит для работы на VPS, фонового мониторинга и мобильной торговли.

2. Как использовать Custom Alerts AIO

Установка и запуск

• Добавьте Custom Alerts AIO на любой график — всё остальное уже готово.

• Все логики и фильтры загружаются автоматически — никаких дополнительных действий не требуется.

• Для получения данных по объёму в реальном времени установите бесплатный SI Connect, как описано в разделе 2 FAQ по FX Volume. Выбор рынков

• Просто отметьте классы активов, которые вы хотите отслеживать: валюты, золото, индексы или криптовалюты.

• Для акций необходимо вручную указать символы в строке параметров. Настройка сигналов

• Задайте фильтры: скачки объёма, уровни силы, волатильность и трендовые сигналы.

• Комбинируйте фильтры под вашу стратегию — всё работает внутри инструмента, без лишней настройки.

3. Для кого создан Custom Alerts AIO?

Занятые трейдеры

• Меньше времени на настройку, больше — на принятие решений по чётким сигналам. Пользователи AI и автоторговли

• AIO идеально интегрируется в торговые процессы с ИИ или полуавтоматические стратегии благодаря своей надёжности и структуре. Пользователи VPS и удалённого доступа

• Отсутствие графики и высокая производительность — идеально для фоновой работы и удалённого мониторинга.

4. Основные преимущества

• Все индикаторы встроены — не нужно ничего докупать • Один инструмент для всех рынков — валюты, золото, криптовалюта, индексы • Поддержка акций через ручной ввод символов • Без настройки — просто выберите классы активов • Мгновенное выполнение — без графических элементов • Полная совместимость с логикой Custom Alerts FAQ

Нужна расширенная версия с графикой?

Вы можете выбрать классическую версию Custom Alerts с модульной архитектурой и полным визуальным контролем:

5. Ресурсы и поддержка

FAQ: Все типы сигналов и параметры фильтрации подробно описаны с примерами в Custom Alerts FAQ. Сообщество: Присоединяйтесь к нашему активному чату трейдеров для обсуждения стратегий и получения помощи. Поддержка: Возникли вопросы по установке или настройке? Мы поможем вам добиться максимального результата.

Готовы вывести мониторинг рынка на новый уровень?

Установите Custom Alerts AIO сегодня и получайте важнейшие сигналы в реальном времени — без лишней настройки, с полной концентрацией на торговле.

С уважением,

Daniel & Alain