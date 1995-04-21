Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени.

Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели.

Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне.





Как это работает

Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR. Когда такой бар найден, символ подсвечивается с указанием направления (BUY/SELL), соотношения ATR и количества баров назад, когда появился сигнал. Вы сразу видите, какие символы активны прямо сейчас.





Навигация в один клик

Нажмите на имя любого символа в сканере, и ваш график мгновенно переключится на этот символ. Заметили сигнал, нажали, анализируете. Никакого ручного переключения символов, никакого поиска по вкладкам графиков.

Сортируемые столбцы

Нажмите на заголовок любого столбца для сортировки по символу, цене, сигналу, соотношению или возрасту. Хотите увидеть самые сильные сигналы первыми? Сортируйте по Ratio. Хотите самые свежие сигналы? Сортируйте по Age. Нажмите снова для обратного порядка.





Отлично работает с Power Bar MT5

Сканер находит возможности. Индикатор Power Bar их анализирует. Используйте оба вместе: сканер оповещает вас об экстремальных барах по всему списку наблюдения, затем нажмите на символ и позвольте бэктесту 3 стратегий Power Bar (FlipFlop, Momentum, Reversal) точно показать, как торговать. Посмотрите Power Bar MT5 в моем профиле продавца.





Настраиваемые оповещения

Получайте мгновенные уведомления при появлении экстремальных баров на любом сканируемом символе:

Popup - окно оповещения MT5

- окно оповещения MT5 Push Notification - на ваше мобильное приложение MetaTrader

- на ваше мобильное приложение MetaTrader Sound - настраиваемый звук оповещения

Задержка между оповещениями для каждого символа предотвращает спам. Включайте оповещения BUY и SELL независимо друг от друга.





Сканирование недавней истории

Сканер проверяет не только текущий бар. Он просматривает последние N баров (настраивается, по умолчанию 20) на таймфрейме графика. Поэтому даже если вы запустите сканер после того, как сигнал уже сработал, вы все равно его увидите.





Чистая, профессиональная панель

Темная тема, соответствующая темному режиму MT5

Цветовая кодировка сигналов: зеленый для BUY, красный для SELL

Левая акцентная полоса выделяет активные сигналы

Поддержка прокрутки для больших списков наблюдения (50+ символов)

Поддержка DPI, масштабирование (80%-150%)

Перетаскиваемая панель (за заголовок и подвал)

Возможности

Сканирование до 50 символов из Market Watch одновременно

Обнаружение экстремальных баров: тело > N x ATR на таймфрейме графика

Сканирование истории: проверка последних N баров, а не только текущего

Сортируемые столбцы: Symbol, Price, Signal, Ratio, Age

Навигация по клику: нажмите на символ для переключения графика

Настраиваемые оповещения: popup, push, звук с задержкой для каждого символа

Фильтр символов: сканировать все или указать список через запятую

Поддержка прокрутки для больших списков символов

Легковесный: один хэндл ATR на символ, минимальная нагрузка на CPU

Не требует внешних индикаторов или DLL

Быстрый старт

Добавьте символы, которые хотите отслеживать, в Market Watch Прикрепите Power Bar Scanner EA к любому графику Панель покажет все символы из списка наблюдения с их текущим статусом Нажимайте на заголовки столбцов для сортировки по силе сигнала или возрасту Нажмите на имя символа, чтобы переключить график на этот символ Настройте множитель ATR и период под ваш стиль торговли

Inputs