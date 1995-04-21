Power Bar Scanner

Сканируйте весь список наблюдения на экстремальные бары - в реальном времени.

Power Bar Scanner отслеживает все ваши символы одновременно и оповещает вас в момент появления экстремального ценового бара. Больше не нужно переключаться между графиками. Все возможности в одной панели.

Работает на любом таймфрейме. Forex, индексы, золото, крипто - все в одном окне.


Как это работает

Сканер проверяет каждый символ в вашем Market Watch на наличие баров, где тело свечи превышает N x ATR. Когда такой бар найден, символ подсвечивается с указанием направления (BUY/SELL), соотношения ATR и количества баров назад, когда появился сигнал. Вы сразу видите, какие символы активны прямо сейчас.


Навигация в один клик

Нажмите на имя любого символа в сканере, и ваш график мгновенно переключится на этот символ. Заметили сигнал, нажали, анализируете. Никакого ручного переключения символов, никакого поиска по вкладкам графиков.

Сортируемые столбцы

Нажмите на заголовок любого столбца для сортировки по символу, цене, сигналу, соотношению или возрасту. Хотите увидеть самые сильные сигналы первыми? Сортируйте по Ratio. Хотите самые свежие сигналы? Сортируйте по Age. Нажмите снова для обратного порядка.


Отлично работает с Power Bar MT5

Сканер находит возможности. Индикатор Power Bar их анализирует. Используйте оба вместе: сканер оповещает вас об экстремальных барах по всему списку наблюдения, затем нажмите на символ и позвольте бэктесту 3 стратегий Power Bar (FlipFlop, Momentum, Reversal) точно показать, как торговать. Посмотрите Power Bar MT5 в моем профиле продавца.


Настраиваемые оповещения

Получайте мгновенные уведомления при появлении экстремальных баров на любом сканируемом символе:

  • Popup - окно оповещения MT5
  • Push Notification - на ваше мобильное приложение MetaTrader
  • Sound - настраиваемый звук оповещения

Задержка между оповещениями для каждого символа предотвращает спам. Включайте оповещения BUY и SELL независимо друг от друга.


Сканирование недавней истории

Сканер проверяет не только текущий бар. Он просматривает последние N баров (настраивается, по умолчанию 20) на таймфрейме графика. Поэтому даже если вы запустите сканер после того, как сигнал уже сработал, вы все равно его увидите.


Чистая, профессиональная панель

  • Темная тема, соответствующая темному режиму MT5
  • Цветовая кодировка сигналов: зеленый для BUY, красный для SELL
  • Левая акцентная полоса выделяет активные сигналы
  • Поддержка прокрутки для больших списков наблюдения (50+ символов)
  • Поддержка DPI, масштабирование (80%-150%)
  • Перетаскиваемая панель (за заголовок и подвал)

Возможности

  • Сканирование до 50 символов из Market Watch одновременно
  • Обнаружение экстремальных баров: тело > N x ATR на таймфрейме графика
  • Сканирование истории: проверка последних N баров, а не только текущего
  • Сортируемые столбцы: Symbol, Price, Signal, Ratio, Age
  • Навигация по клику: нажмите на символ для переключения графика
  • Настраиваемые оповещения: popup, push, звук с задержкой для каждого символа
  • Фильтр символов: сканировать все или указать список через запятую
  • Поддержка прокрутки для больших списков символов
  • Легковесный: один хэндл ATR на символ, минимальная нагрузка на CPU
  • Не требует внешних индикаторов или DLL

Быстрый старт

  1. Добавьте символы, которые хотите отслеживать, в Market Watch
  2. Прикрепите Power Bar Scanner EA к любому графику
  3. Панель покажет все символы из списка наблюдения с их текущим статусом
  4. Нажимайте на заголовки столбцов для сортировки по силе сигнала или возрасту
  5. Нажмите на имя символа, чтобы переключить график на этот символ
  6. Настройте множитель ATR и период под ваш стиль торговли

Inputs

  • Max symbols to scan (50) - Максимальное количество символов из Market Watch
  • ATR Period (20) - Период ATR на таймфрейме графика
  • ATR Multiplier (2.5) - Минимальное соотношение тело/ATR для сигнала
  • Lookback Bars (20) - Сколько баров назад сканировать для каждого символа
  • Refresh interval (5 sec) - Как часто пересканировать все символы
  • Symbol Filter (empty) - Список через запятую, пусто = сканировать все
  • Show only active (false) - Скрыть символы без сигналов
  • Signal age bars (5) - Количество баров для подсветки сигнала
  • Alert BUY/SELL (true) - Оповещение об экстремальных сигналах
  • Alert Popup/Push/Sound - Выбор способа уведомления
  • Cooldown (60 sec) - Задержка оповещений для каждого символа
  • Panel Zoom (100) - Размер панели 80-150%
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Custom Timeframe Manager Pro: неограниченные таймфреймы в MetaTrader 5 Стандартные настройки терминала часто скрывают важные детали движения цены. Ограничивая анализ только классическими периодами, трейдер рискует упустить моменты зарождения тренда и истинные уровни волатильности. Custom Timeframe Manager Pro — это профессиональная утилита, расширяющая границы MetaTrader 5. Создавайте любые кастомные периоды, включая дробные и экзотические, и работайте с ними как с обычными графиками терминала.
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Утилиты
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
3.67 (3)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик также может установить время истечения подписки
Chart Copilot
George Angelo Boutselis
Утилиты
Chart Copilot — это торговый ассистент, разработанный для того, чтобы помочь трейдерам быстрее размещать сделки, управлять открытыми позициями и устанавливать оповещения любого типа непосредственно с графика. Все эти функции доступны как через графическую панель, так и через чат-бота. Дополнительные материалы и инструкции: Пробная версия  - Инструкции по настройке Чат-бот Chart Copilot поставляется с выделенным сервером, работающим с большой языковой моделью — это означает, что нет необходимости
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
DR Trade and Risk Manager
Ryuta Tanaka
Утилиты
DR Trade and Risk Manager: Фундаментальная консоль алгоритмического риск-менеджмента для MT5 Для дискреционного трейдера величайший противник — не рынок, а недисциплинированное "я". У вас есть надежная стратегия, но в моменты высокого давления, следуете ли вы своим правилам с идеальной последовательностью? Режете ли вы убытки без колебаний? Даете ли вы прибыли расти, не обрывая ее преждевременно из-за страха? Для большинства ответ — нет. Именно в этом разрыве между стратегией и исполнением теряе
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Astro Trade MT5
Indra Maulana
5 (2)
Утилиты
AstroTrade Trading Assistant AstroTrade is a comprehensive multi-functional trading utility developed for the MetaTrader 5 platform. It integrates essential tools for trade execution, risk management, and technical monitoring into a single unified interface. The application is designed to assist traders in managing their daily operations through a visual and structured environment. Visual Trade Execution and Risk Management The application includes a specialized trading panel that assists in c
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
Другие продукты этого автора
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
Утилиты
Premium Trade Manager - Торговая панель со встроенным коучем Premium Trade Manager помещает торгового коуча прямо в ваш график, а под ним работает полноценный движок исполнения. Настройте сделку так, как вы всегда это делаете, затем позвольте Max, вашему ИИ-наставнику по трейдингу, прочитать именно эту настройку с учётом вашего живого счёта и дать чёткое заключение до того, как вы входите: соответствует ли стоп дисциплинированному подходу, разумен ли риск, не выходит ли высоковолатильный релиз ч
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Yukon
Daniel Stein
5 (1)
Эксперты
Yukon · Золотой советник, который сначала читает рынок Yukon 3.1 запускает три движка на XAUUSD под одним слоем состояния рынка: каждый день Yukon читает состояние рынка золота (тренд, переход, флэт, волатильность) и разрешает каждому движку торговать только тогда, когда состояние ему благоприятствует. Оригинальная Grid, иерархический Pattern Long и Pattern Short, каждый включается отдельно. Построен вокруг жёсткого лимита по эквити, живой защиты от новостей USD, закрытия позиций перед выходными
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Power Candles Strategy Scanner — самооптимизирующийся инструмент для поиска настроек по нескольким инструментам Power Candles Strategy Scanner использует тот же самооптимизирующийся движок, что и индикатор Power Candles — для всех символов в вашем Market Watch, одновременно. На одной панели отображается информация о том, какие символы в данный момент являются статистически торгуемыми, какая стратегия выигрывает на каждом из них, оптимальная пара Stop Loss / Take Profit, а также отправляется увед
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (9)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (13)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (4)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (15)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
FX Dynamic MT5
Daniel Stein
5 (5)
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Crosshair MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Power Bar MT5
Daniel Stein
Индикаторы
Узнайте, какая стратегия действительно работает на вашем инструменте - прежде чем рисковать реальными деньгами. Power Bar обнаруживает экстремальные ценовые бары на любом инструменте и любом таймфрейме, затем мгновенно тестирует 3 различные торговые стратегии, чтобы вы могли сравнить процент выигрышей, профит-факторы и прибыль/убыток. Все в одной интерактивной панели. Никаких догадок. Никакой подгонки. Только данные. Что делает Power Bar уникальным? Большинство индикаторов дают сигнал и оставля
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
FX Levels: Исключительно точные уровни поддержки и сопротивления для всех рынков Краткий обзор Ищете надежный способ определить уровни поддержки и сопротивления для любых инструментов—валют, индексов, акций или сырьевых товаров? FX Levels сочетает традиционный «Lighthouse» метод с современным динамическим подходом, обеспечивая почти универсальную точность. Благодаря сочетанию опыта реальных брокеров и автоматических ежедневных плюс «в реальном времени» обновлений, FX Levels поможет вам выявлят
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4.5 (4)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
Revden Terminal
Daniel Stein
Утилиты
REVDEN Terminal -- Рыночная аналитика на базе ИИ прямо на вашем графике Обзор REVDEN Terminal -- это компактная информационная панель, которая выводит рыночную аналитику в реальном времени прямо на ваш график MetaTrader 5. Три вкладки -- Календарь новостей, Анализ инструмента и Рыночная погода -- дают структурированное представление о том, что важно прямо сейчас. Встроенная система оповещений отслеживает ваши открытые позиции и предупреждает о предстоящих важных новостях, способных повлиять на
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Утилиты
Crosshair - это фантастический инструмент, который упрощает анализ наших графиков, приводя ценовые свечи в полное соответствие со значениями индикаторов в подокнах. Вы можете включать и выключать его одним нажатием клавиши "C" на клавиатуре, а для точных измерений в нем предусмотрен режим линейки, который можно включать и выключать клавишей "R" на клавиатуре. Пожалуйста, посмотрите наше короткое обучающее видео, встроенное ниже, чтобы увидеть, как это работает.
FREE
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Утилиты
SI Connect - это утилита, которая устанавливает соединение с нашими серверами для использования FX Volume. Технические инструкции по подготовке вашего терминала к использованию SI Connect Разрешите веб-запросы и вставьте https://stein.investments в список разрешенных URL в вашем терминале Опции -> Подкатегория советников . Вам нужен только один экземпляр советника на терминал, но он должен постоянно работать в фоновом режиме, чтобы получать последние данные из нашего центра обработки данных. В
FREE
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Индикаторы
FX Dynamic: Отслеживайте волатильность и тренды с помощью настраиваемого ATR-анализа Обзор FX Dynamic — это мощный инструмент, который использует расчёты среднего истинного диапазона (ATR) для предоставления трейдерам непревзойдённой информации о дневной и внутридневной волатильности. Настраивая понятные пороги волатильности (например, 80%, 100% и 130%), вы можете быстро определять потенциальные возможности для прибыли или получать предупреждения, когда рынок выходит за типичные рамки. FX Dyna
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