Custom Alerts MT4
- Утилиты
- Daniel Stein
- Версия: 2.25
- Обновлено: 19 августа 2025
- Активации: 10
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала
Обзор
Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете настроить сканирование, просто выбрав нужный класс активов в параметрах — без ввода символов вручную.
1. Почему Custom Alerts полезен трейдерам
Универсальный мониторинг рынков
• Custom Alerts собирает сигналы с валютного рынка, металлов, криптовалют, индексов и акций (если поддерживаются брокером).
• Устраните необходимость переключаться между графиками — все уведомления централизованы.
Настройка под вашу стратегию
• Точно задавайте условия сигналов: от всплесков объёма до экстремальных движений и уровней силы.
• Интеграция с инструментами Stein Investments позволяет создать более точные и информативные торговые сигналы.
Экономия времени и высокая эффективность
• Вам больше не нужно постоянно смотреть на графики — Custom Alerts сделает это за вас, даже если вы не у компьютера.
2. Как начать работу с Custom Alerts
Установка и активация
• Откройте платформу MetaTrader и добавьте Custom Alerts на любой график.
• Рекомендуется запускать инструмент на отдельном графике или терминале (например, на VPS), чтобы обеспечить непрерывную работу.
• Индикатор автоматически использует данные от установленных инструментов Stein Investments — убедитесь, что необходимые компоненты активированы.
Выбор активов
• Просто выберите нужные классы активов (валюты, золото, индексы, криптовалюты и т.д.) — без ввода символов вручную.
3. Как работает Custom Alerts
Интеграция с основными источниками данных
• Считывает сигналы с FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — в зависимости от того, какие индикаторы вы активировали.
• Объединяет всю информацию в единые, наглядные сигналы.
Система оповещений в реальном времени
• Непрерывно сканирует все активы и отправляет уведомления (всплывающие окна, звук или email), как только выполняются заданные условия.
4. Примеры применения
Мульти-рынковый сканер
• Мониторинг всех рынков с одного графика.
• Отлично подходит для трейдеров, торгующих несколькими активами (например, EURUSD, Gold, DAX, BTC).
Сигналы по стратегии
• Настраивайте сигналы на основе силы валют, объёма, волатильности и других условий.
Будьте в курсе — всегда
• Получайте сигналы даже в ваше отсутствие — больше никаких упущенных возможностей.
5. Модульная структура — используйте только то, что вам нужно
Custom Alerts использует данные от других индикаторов (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Однако покупать лицензии нужно только на те, которые используются в выбранных вами условиях сигналов.
• Например, если вас интересует только объём или волатильность — достаточно активировать FX Volume или FX Dynamic.
• Такой подход делает продукт гибким и доступным по цене.
Хотите использовать без дополнительной настройки?
Попробуйте версию Custom Alerts AIO — это решение "всё в одном", с уже встроенными необходимыми индикаторами.
• Оптимизирована для генерации сигналов (графические элементы отключены).
• Не требует дополнительных лицензий — просто установите и начните использовать.
6. Поддержка и ресурсы
FAQ: Все типы сигналов и настройки подробно описаны со скриншотами в Custom Alerts FAQ.
Сообщество: Присоединяйтесь к нашему чату трейдеров, чтобы делиться стратегиями и получать помощь.
Поддержка: Нужна помощь с установкой, настройкой или оптимизацией? Наша команда готова помочь.
Хотите вывести мониторинг рынка на новый уровень?
Установите Custom Alerts уже сегодня и получайте точные сигналы в реальном времени — по всем рынкам и в удобной для вас форме.
Best regards,
Daniel & Alain
I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.