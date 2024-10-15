Custom Alerts MT4

5

Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала

Обзор
Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете настроить сканирование, просто выбрав нужный класс активов в параметрах — без ввода символов вручную.

1. Почему Custom Alerts полезен трейдерам

Универсальный мониторинг рынков
Custom Alerts собирает сигналы с валютного рынка, металлов, криптовалют, индексов и акций (если поддерживаются брокером).
• Устраните необходимость переключаться между графиками — все уведомления централизованы.

Настройка под вашу стратегию
• Точно задавайте условия сигналов: от всплесков объёма до экстремальных движений и уровней силы.
• Интеграция с инструментами Stein Investments позволяет создать более точные и информативные торговые сигналы.

Экономия времени и высокая эффективность
• Вам больше не нужно постоянно смотреть на графики — Custom Alerts сделает это за вас, даже если вы не у компьютера.

2. Как начать работу с Custom Alerts

Установка и активация
• Откройте платформу MetaTrader и добавьте Custom Alerts на любой график.
• Рекомендуется запускать инструмент на отдельном графике или терминале (например, на VPS), чтобы обеспечить непрерывную работу.
• Индикатор автоматически использует данные от установленных инструментов Stein Investments — убедитесь, что необходимые компоненты активированы.

Выбор активов
• Просто выберите нужные классы активов (валюты, золото, индексы, криптовалюты и т.д.) — без ввода символов вручную.

3. Как работает Custom Alerts

Интеграция с основными источниками данных
• Считывает сигналы с FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — в зависимости от того, какие индикаторы вы активировали.
• Объединяет всю информацию в единые, наглядные сигналы.

Система оповещений в реальном времени
• Непрерывно сканирует все активы и отправляет уведомления (всплывающие окна, звук или email), как только выполняются заданные условия.

4. Примеры применения

Мульти-рынковый сканер
• Мониторинг всех рынков с одного графика.
• Отлично подходит для трейдеров, торгующих несколькими активами (например, EURUSD, Gold, DAX, BTC).

Сигналы по стратегии
• Настраивайте сигналы на основе силы валют, объёма, волатильности и других условий.

Будьте в курсе — всегда
• Получайте сигналы даже в ваше отсутствие — больше никаких упущенных возможностей.

5. Модульная структура — используйте только то, что вам нужно

Custom Alerts использует данные от других индикаторов (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power).
• Однако покупать лицензии нужно только на те, которые используются в выбранных вами условиях сигналов.
• Например, если вас интересует только объём или волатильность — достаточно активировать FX Volume или FX Dynamic.
• Такой подход делает продукт гибким и доступным по цене.

Хотите использовать без дополнительной настройки?

Попробуйте версию Custom Alerts AIO — это решение "всё в одном", с уже встроенными необходимыми индикаторами.
• Оптимизирована для генерации сигналов (графические элементы отключены).
• Не требует дополнительных лицензий — просто установите и начните использовать.

6. Поддержка и ресурсы

FAQ: Все типы сигналов и настройки подробно описаны со скриншотами в Custom Alerts FAQ.

Сообщество: Присоединяйтесь к нашему чату трейдеров, чтобы делиться стратегиями и получать помощь.

Поддержка: Нужна помощь с установкой, настройкой или оптимизацией? Наша команда готова помочь.

Хотите вывести мониторинг рынка на новый уровень?
Установите Custom Alerts уже сегодня и получайте точные сигналы в реальном времени — по всем рынкам и в удобной для вас форме.

Best regards,
Daniel & Alain

Отзывы 7
Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.04.27 12:25 
 

I purchased this indicator on October 16th last year, filled with anticipation for the potential it seemed to hold. After testing it for a few days, I found myself overwhelmed by the sheer volume of signals it produced—far too many to manage effectively. Consequently, I chose to exclude this indicator from my trading strategy. At the time, I was already satisfied with Daniel’s indicators, which were working well for me, so the purchase initially felt like a misstep, leaving me with a tinge of regret. However, consistent and timely updates transformed this tool, compelling me to reevaluate its capabilities. Today, I can’t imagine trading without it. Both the author of the indicator and traders within the Stein Investments Private group played a significant role in refining it into the robust tool it is now. The author stands out for his exceptional work ethic, actively considering and implementing user suggestions after assessing their viability and potential benefit for a diverse audience. This indicator now complements my trading philosophy perfectly. It delivers highly relevant signals in an optimal quantity and quality, tailored to the parameters I’ve defined. To maximize its potential, I recommend purchasing the foundational tools used to generate its signals. These tools facilitate the visual validation of each signal, simplifying the analysis process. Additionally, understanding the intricacies of these tools is crucial, and the author provides diverse information and strategies to help users unlock their full value.

jozec
117
jozec 2025.02.01 14:11 
 

I have been using tools from Stein for a while and my entire strategy is based on FXPower, the addition of Custom Alert has made my trading much easier and availed me of more strategies that comes with the custom alert, especially the breakout options. When it comes to support, Stein is exceptional; he responds on time and supports you with all you need. Stein please keep up the good work and the tools coming.

Mr Vincent Jan Van Der Sande
216
Mr Vincent Jan Van Der Sande 2025.01.28 19:49 
 

I have owned FX Power NG and FX Volume for a long time and don't trade without them any more. This is saying something, as I've been trading for many, many years. They both give very good, tradeable info. It can however be hard to keep track of what is going on across multiple pairs, throughout the day. The alert indicator makes life very easy and does all the heavy lifting for you. Just drop it on one chart, set which alerts you would like to receive (with the possibility of applying extra conditions/filters if you like), and you'll get an instant heads-up about a possible trade setup. You can set which currencies you would like alerts from or which ones you don't. There is even the option to make your own list of currency pairs, if you have your own favourites. All in all, a great addition to my trading toolbox. Should have bought it sooner. :-)

Ответ на отзыв