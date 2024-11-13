Remstone — это не просто обычный экспертный советник. Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами.



Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 !

The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500

С 2018 года моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта!

Никаких обещаний, никаких фальшивок и никаких иллюзий. Зато богатый живой опыт.

Присоединяйтесь к растущему сообществу успешных трейдеров, использующих возможности Remstone!

Remstone — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для анализа рыночных тенденций. Оно создано на основе передовых алгоритмов и создано для трейдеров, ценящих надежность и результаты.

Повысьте свое торговое преимущество с помощью проверенной точности!



Почему стоит выбрать Remstone?

Расширенная адаптация к рынку: обрабатывает множество различных активов и экономических новостей, чтобы выбирать активы, которые, скорее всего, будут в тренде в нужный момент.

обрабатывает множество различных активов и экономических новостей, чтобы выбирать активы, которые, скорее всего, будут в тренде в нужный момент. Настраиваемые стратегии: настраивайте входные параметры в соответствии с вашими уникальными целями.

настраивайте входные параметры в соответствии с вашими уникальными целями. Простое управление рисками: приоритет отдаётся сохранению капитала благодаря простому выбору процента риска на сделку, а все сложные расчёты выполняются автоматически. Мы анализируем базовую валюту счёта, торгуемые активы и расстояние до стоп-лосса для расчёта размера лота, соответствующего вашему проценту риска.

приоритет отдаётся сохранению капитала благодаря простому выбору процента риска на сделку, а все сложные расчёты выполняются автоматически. Мы анализируем базовую валюту счёта, торгуемые активы и расстояние до стоп-лосса для расчёта размера лота, соответствующего вашему проценту риска. Удобство для пользователя: интуитивно понятный интерфейс как для новичков, так и для профессионалов.

интуитивно понятный интерфейс как для новичков, так и для профессионалов. Сертифицированная эффективность: подтверждается тестированием на исторических данных и реальными результатами за многие годы.





Философия Remstone Исследователи называют следование тренду величайшей статистической аномалией в финансах за последние два столетия! Вместо того чтобы пытаться доказать, будет ли следование за трендом продолжать приносить прибыль или нет, мы оцениваем это как факт и принимаем все решения на основе этого предположения. И новички, и профессионалы боятся проиграть. Профессионалы зарабатывают, эксплуатируя предвзятость новичков.

Начинающие Профессионалы Процент выигрышей > 60%, нет отрицательных месяцев, но плохое соотношение прибыли и риска Процент выигрышей < 60 %, отрицательные месяцы, но хорошее соотношение прибыли и риска Дайте убыткам расти (без стоп-лосса) и ограничьте прибыль (тейк-профит) Дайте прибыли расти (без тейк-профита) и ограничьте убытки (стоп-лосс) Множество мелких прибылей и мало крупных убытков (средний выигрыш < средний проигрыш) Множество мелких потерь и несколько крупных выигрышей (средний выигрыш > средний проигрыш) Торгуйте против тренда (покупайте на минимумах и продавайте на максимумах) Следуйте тренду (покупайте на максимумах и продавайте на минимумах) Отрицательное подкрепление (добавить риск, проиграв , рискуя всем счетом) Положительное подкрепление (добавлять риск, зарабатывая, рискуя только прибылью) Высокие риски, ведущие к медленному восстановлению после спада Низкие риски , обеспечивающие быстрое восстановление после спада Кривая капитала (с текущими позициями) часто ниже баланса Кривая капитала (с текущими позициями) часто выше баланса Решения, принимаемые вручную, невоспроизводимы , основаны на настроениях Автоматизированные решения более воспроизводимы , без эмоций Множество сделок в день без действительного сигнала Недели без сделок — это нормально, пока не появится важный сигнал.

Принимайте решения, учитывая прошлое Принимайте решения, учитывая будущее

Что бы вы предпочли: выигрывать 90% небольших краткосрочных сражений каждый месяц, но проиграть войну, или выигрывать всего 30% сделок с убыточными месяцами, но при этом постоянно наращивать свой портфель на протяжении многих лет?

Эта таблица кажется парадоксальной, но она содержит очень важную информацию для понимания того, как работают прибыльные трейдеры. Человеческая психология и её когнитивные предубеждения — единственное, что не меняется, даже если вы думаете о прибыли десятилетиями.

Портфолио Remstone



Сегодня мы представляем Remstone, чтобы позволить любому трейдеру инвестировать в прибыльный вневременной диверсифицированный портфель, используемый институциональными инвесторами.

Remstone — мультивалютный советник с полным портфелем:

Металлы: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО

ЗОЛОТО, СЕРЕБРО Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD





Преимущество Remstone

Стратегия надёжна, потому что универсальна. Поскольку она работает со всеми основными активами, сложно представить, что она когда-нибудь полностью исчезнет. Мы — абсолютные последователи тренда: никогда не входим и не выходим против тренда, чтобы максимально эффективно использовать значительные ценовые движения.