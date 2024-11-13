Remstone

5

Remstone — это не просто обычный экспертный советник. Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами.

Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex

С 2018 года моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта!
Никаких обещаний, никаких фальшивок и никаких иллюзий. Зато богатый живой опыт.

Присоединяйтесь к растущему сообществу успешных трейдеров, использующих возможности Remstone!

Remstone — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для анализа рыночных тенденций. Оно создано на основе передовых алгоритмов и создано для трейдеров, ценящих надежность и результаты.

Повысьте свое торговое преимущество с помощью проверенной точности!

Почему стоит выбрать Remstone?

  • Расширенная адаптация к рынку: обрабатывает множество различных активов и экономических новостей, чтобы выбирать активы, которые, скорее всего, будут в тренде в нужный момент.
  • Настраиваемые стратегии: настраивайте входные параметры в соответствии с вашими уникальными целями.
  • Простое управление рисками: приоритет отдаётся сохранению капитала благодаря простому выбору процента риска на сделку, а все сложные расчёты выполняются автоматически. Мы анализируем базовую валюту счёта, торгуемые активы и расстояние до стоп-лосса для расчёта размера лота, соответствующего вашему проценту риска.
  • Удобство для пользователя: интуитивно понятный интерфейс как для новичков, так и для профессионалов.
  • Сертифицированная эффективность: подтверждается тестированием на исторических данных и реальными результатами за многие годы.

Философия Remstone

Исследователи называют следование тренду величайшей статистической аномалией в финансах за последние два столетия!

Вместо того чтобы пытаться доказать, будет ли следование за трендом продолжать приносить прибыль или нет, мы оцениваем это как факт и принимаем все решения на основе этого предположения.

И новички, и профессионалы боятся проиграть. Профессионалы зарабатывают, эксплуатируя предвзятость новичков.

Начинающие Профессионалы
Процент выигрышей > 60%, нет отрицательных месяцев, но плохое соотношение прибыли и риска Процент выигрышей < 60 %, отрицательные месяцы, но хорошее соотношение прибыли и риска
Дайте убыткам расти (без стоп-лосса) и ограничьте прибыль (тейк-профит) Дайте прибыли расти (без тейк-профита) и ограничьте убытки (стоп-лосс)
Множество мелких прибылей и мало крупных убытков   (средний выигрыш < средний проигрыш) Множество мелких потерь   и несколько крупных выигрышей (средний выигрыш > средний проигрыш)
Торгуйте против тренда (покупайте на минимумах и продавайте на максимумах) Следуйте тренду (покупайте на максимумах и продавайте на минимумах)
Отрицательное подкрепление (добавить риск, проиграв , рискуя всем счетом) Положительное подкрепление (добавлять риск, зарабатывая, рискуя только прибылью)
Высокие риски, ведущие к медленному восстановлению после спада Низкие риски , обеспечивающие быстрое восстановление после спада
Кривая капитала (с текущими позициями) часто ниже баланса Кривая капитала (с текущими позициями) часто выше баланса
Решения, принимаемые вручную, невоспроизводимы , основаны на настроениях Автоматизированные решения более воспроизводимы , без эмоций
Множество сделок в день без действительного сигнала Недели без сделок — это нормально, пока не появится важный сигнал.
Принимайте решения, учитывая прошлое Принимайте решения, учитывая будущее
Что бы вы предпочли: выигрывать 90% небольших краткосрочных сражений каждый месяц, но проиграть войну, или выигрывать всего 30% сделок с убыточными месяцами, но при этом постоянно наращивать свой портфель на протяжении многих лет?

Эта таблица кажется парадоксальной, но она содержит очень важную информацию для понимания того, как работают прибыльные трейдеры. Человеческая психология и её когнитивные предубеждения — единственное, что не меняется, даже если вы думаете о прибыли десятилетиями.

Портфолио Remstone

Сегодня мы представляем Remstone, чтобы позволить любому трейдеру инвестировать в прибыльный вневременной диверсифицированный портфель, используемый институциональными инвесторами.
Remstone — мультивалютный советник с полным портфелем:

  • Металлы: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
  • Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD

Преимущество Remstone

Стратегия надёжна, потому что универсальна. Поскольку она работает со всеми основными активами, сложно представить, что она когда-нибудь полностью исчезнет. Мы — абсолютные последователи тренда: никогда не входим и не выходим против тренда, чтобы максимально эффективно использовать значительные ценовые движения.
Экономические объявления контролируются, а торговые решения принимаются до и после выхода новостей.
Мы торгуем нечасто, поскольку резкие движения цен редки, но торгуем аккуратно, с очень близким стоп-лоссом. Это профессиональный подход.
Советник подходит как новичкам, так и профессиональным трейдерам. У нас даже есть хедж-фонд в числе клиентов.
Вы получите все будущие улучшения от этого экспертного советника.
Благодаря длительному сроку удержания наш эксперт может работать с любым брокером.


    Рекомендации:

    • Валютная пара: EURUSD
    • Таймфрейм: H1
    • Минимальный депозит: 500 долларов США
    • Тип счета: Хеджирование
    • Хороший ECN-брокер: проверьте мой профиль mql5
    • VPS с низкой задержкой: проверьте мой профиль mql5
    • Чтобы отключить торговую пару, просто оставьте имя пустым в параметрах ввода.

      После покупки свяжитесь со мной.

      Отказ от ответственности:

      Прежде чем купить   Ремстоун,   Пожалуйста, учитывайте связанные с этим риски. Прошлые результаты не гарантируют прибыльности в будущем (EA проигрывает более половины сделок, а низкий процент выигрышей — это плата за оптимальное соотношение прибыли и риска).   Пожалуйста, не вкладывайте и не рискуйте деньгами, которые вы не можете позволить себе потерять. Терпение — ключ к успеху. Не ждите результатов раньше, чем через год . Наш успех зависит только от нашего терпения и принятия правил рынка: множество мелких ценовых движений, которых следует избегать, и несколько крупных, которые можно использовать!
      Отзывы 9
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      elias_rsh
      185
      elias_rsh 2025.12.18 21:58 
       

      Пользователь не оставил комментарий к оценке

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.12.18 22:17
      Merci Elias, en effet les résultats ont été très solides cette année, en live également !
      kabitto
      46
      kabitto 2025.10.22 10:56 
       

      Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 12:21
      Thank you, I tried to create an asset management portfolio inside a single Expert Advisor to make it accessible to most people, including beginners who usually don't have the technical knowledge to build a complete portfolio of strategies by themselves!
      e3108
      40
      e3108 2025.10.21 19:14 
       

      Пользователь не оставил комментарий к оценке

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.22 05:42
      Hello, you can use one single chart for all symbols, just specify symbol you want to trade as input parameters.
      Jason
      146
      Jason 2025.10.16 14:34 
       

      The backtest looks solid, and it’s clearly not manipulated. The signal also proves that it works well on different brokers. Remy is very quick to respond and helpful. I’m really looking forward to future trades!

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 15:04
      Sure, backtest is not manipulated, oldest systems are even live since 2015 !
      Lin Tianming
      529
      Lin Tianming 2025.10.16 13:16 
       

      After some time observing, I finally decided to purchase this EA. Remy is a great guy — he responds quickly, addresses all my questions, and clears up any doubts. That level of support is rare on MQL5!

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.16 13:21
      Thank you very much, when you are passionate by what you do, it doesn't feel like working !
      Eric Vivas Ocampo
      288
      Eric Vivas Ocampo 2025.10.10 06:36 
       

      Acabo de adquirirlo, Remy es muy amable y responde todas las dudas, iré actualizando mi reseña con el tiempo y los resultados

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.10 06:45
      Gracias por el amable comentario, bienvenido, eres el primer comprador mexicano.
      liganss
      511
      liganss 2025.10.07 07:15 
       

      The seller was very patient and promptly answered all my questions. I really look forward to future trades. Highly recommend!

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.10.07 07:20
      Thank you Liganss for your nice words !
      Bruno Marques
      90
      Bruno Marques 2025.09.26 10:43 
       

      I'm renting the EA in the eventuality to purchase it in the future. The support from Remi is amazing. He is passionned and you can definitely tell that he spent a lot of work the past 10 years to use his strategy through this EA. This is not a EA for abundant profit for the very short term. But if you live it a while, you could expect very interesting profits in the medium term. It is a totally different EA that does not use martingale or other grid trading positions. it follows the trend. The non profitable trades are cut very shortly and the profitable ones are opened till the trend changes (with trailing stops). It is the few or even the only EA that I have seen that the equity is way above the balance 8as the profitable trades tend to last as long as they can). the drawdowns are limited/controlled. I have such confidence that i put this EA in live directly (because the ocurrency of trades are lower and it s worth leave in for medium-long term). Good to have it with other EAs to mitgate risks. I think we exchanged like a hundred messages with Remi who explains you very carefully to every doubt you may have. He is targeting institutional funds as well, so you may understand that he is professional in that way and looks for different strategy, other view on risk and on medium term profitability than what i have seen in the market place. I hope to update with results in 6-9 months. I think this EA is totally undervalued due to the price. That's why I'm renting it for some moths to test. but i m pretty sure it is worth it. Thx Remi for your support

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.09.26 10:51
      Wow, thank you for such nice words ! Hope you will like it so we can grow our funds together.
      Aleksandr Ryzhkov
      915
      Aleksandr Ryzhkov 2025.09.11 06:50 
       

      I took an advisor, the results are impressive, the author is always in touch, answers all questions

      I would like to add to my review; I have currently earned $2,000 on two successful gold transactions.

      Remstone
      682
      Ответ разработчика Remy Aime Rene Louat 2025.12.03 07:37
      Thank you Aleksandr, I'm here if you have any questions. Support is important to understand a special strategy.
      Edit: Congrats for your early trust, I can see you had very nice trades with Remstone : https://www.mql5.com/en/signals/2249585
      Ответ на отзыв