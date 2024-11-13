Remstone
Remstone — это не просто обычный экспертный советник. Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами.
Live: Remstone Club ICMarkets Darwinex
С 2018 года моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта!
Никаких обещаний, никаких фальшивок и никаких иллюзий. Зато богатый живой опыт.
Присоединяйтесь к растущему сообществу успешных трейдеров, использующих возможности Remstone!
Remstone — это полностью автоматизированное торговое решение, разработанное для анализа рыночных тенденций. Оно создано на основе передовых алгоритмов и создано для трейдеров, ценящих надежность и результаты.
Повысьте свое торговое преимущество с помощью проверенной точности!
Почему стоит выбрать Remstone?
- Расширенная адаптация к рынку: обрабатывает множество различных активов и экономических новостей, чтобы выбирать активы, которые, скорее всего, будут в тренде в нужный момент.
- Настраиваемые стратегии: настраивайте входные параметры в соответствии с вашими уникальными целями.
- Простое управление рисками: приоритет отдаётся сохранению капитала благодаря простому выбору процента риска на сделку, а все сложные расчёты выполняются автоматически. Мы анализируем базовую валюту счёта, торгуемые активы и расстояние до стоп-лосса для расчёта размера лота, соответствующего вашему проценту риска.
- Удобство для пользователя: интуитивно понятный интерфейс как для новичков, так и для профессионалов.
- Сертифицированная эффективность: подтверждается тестированием на исторических данных и реальными результатами за многие годы.
Философия Remstone
Исследователи называют следование тренду величайшей статистической аномалией в финансах за последние два столетия!
Вместо того чтобы пытаться доказать, будет ли следование за трендом продолжать приносить прибыль или нет, мы оцениваем это как факт и принимаем все решения на основе этого предположения.
И новички, и профессионалы боятся проиграть. Профессионалы зарабатывают, эксплуатируя предвзятость новичков.
|Начинающие
|Профессионалы
|Процент выигрышей > 60%, нет отрицательных месяцев, но плохое соотношение прибыли и риска
|Процент выигрышей < 60 %, отрицательные месяцы, но хорошее соотношение прибыли и риска
|Дайте убыткам расти (без стоп-лосса) и ограничьте прибыль (тейк-профит)
|Дайте прибыли расти (без тейк-профита) и ограничьте убытки (стоп-лосс)
|Множество мелких прибылей и мало крупных убытков (средний выигрыш < средний проигрыш)
|Множество мелких потерь и несколько крупных выигрышей (средний выигрыш > средний проигрыш)
|Торгуйте против тренда (покупайте на минимумах и продавайте на максимумах)
|Следуйте тренду (покупайте на максимумах и продавайте на минимумах)
|Отрицательное подкрепление (добавить риск, проиграв , рискуя всем счетом)
|Положительное подкрепление (добавлять риск, зарабатывая, рискуя только прибылью)
|Высокие риски, ведущие к медленному восстановлению после спада
|Низкие риски , обеспечивающие быстрое восстановление после спада
|Кривая капитала (с текущими позициями) часто ниже баланса
|Кривая капитала (с текущими позициями) часто выше баланса
|Решения, принимаемые вручную, невоспроизводимы , основаны на настроениях
|Автоматизированные решения более воспроизводимы , без эмоций
|Множество сделок в день без действительного сигнала
|Недели без сделок — это нормально, пока не появится важный сигнал.
|Принимайте решения, учитывая прошлое
|Принимайте решения, учитывая будущее
Эта таблица кажется парадоксальной, но она содержит очень важную информацию для понимания того, как работают прибыльные трейдеры. Человеческая психология и её когнитивные предубеждения — единственное, что не меняется, даже если вы думаете о прибыли десятилетиями.
Портфолио Remstone
Сегодня мы представляем Remstone, чтобы позволить любому трейдеру инвестировать в прибыльный вневременной диверсифицированный портфель, используемый институциональными инвесторами.
Remstone — мультивалютный советник с полным портфелем:
- Металлы: ЗОЛОТО, СЕРЕБРО
- Криптовалюты: BTCUSD, ETHUSD, SOLUSD
Преимущество RemstoneСтратегия надёжна, потому что универсальна. Поскольку она работает со всеми основными активами, сложно представить, что она когда-нибудь полностью исчезнет. Мы — абсолютные последователи тренда: никогда не входим и не выходим против тренда, чтобы максимально эффективно использовать значительные ценовые движения.
Мы торгуем нечасто, поскольку резкие движения цен редки, но торгуем аккуратно, с очень близким стоп-лоссом. Это профессиональный подход.
Советник подходит как новичкам, так и профессиональным трейдерам. У нас даже есть хедж-фонд в числе клиентов.
Вы получите все будущие улучшения от этого экспертного советника.
Благодаря длительному сроку удержания наш эксперт может работать с любым брокером.
Рекомендации:
- Валютная пара: EURUSD
- Таймфрейм: H1
- Минимальный депозит: 500 долларов США
- Тип счета: Хеджирование
- Хороший ECN-брокер: проверьте мой профиль mql5
- VPS с низкой задержкой: проверьте мой профиль mql5
- Чтобы отключить торговую пару, просто оставьте имя пустым в параметрах ввода.
Отказ от ответственности:
Excellent experience with this EA and the seller! Communication was very fast and friendly - the seller was always helpful and responsive. The EA is easy to set up and configure, even for someone without much technical experience. Backtests look very promising so far, showing solid and consistent results. Overall, I’m very pleased with both the product and the service. Highly recommended!