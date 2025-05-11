XAU Breakout Scalper MT5

5

Представляем XAU Breakout Scalper MT5 – Торговый Советник с Двойной Стратегией для Золота (EA)

Системный советник, разработанный с использованием количественных методов и профессионального торгового опыта.

➤ [Скачать SETFILE(.set)]

XAU Breakout Scalper _ 0.5% Risk.set Период: 2025.01.15 → 2025.11.16 |Начальный баланс: $50,000 | Итоговый баланс: ≈ 158 000 $ | Риск на сделку: 0.5% | PF: 1.88 | Sharpe: 8.37 | Макс. просадка: 13.10% | Win Rate: 63–64% | Сделок: 874

Ваш профессиональный breakout-робот, созданный для контроля, прозрачности и профессиональной оптимизации.

Для кого этот советник: для трейдеров, которые хотят иметь полный контроль над входами, риском и торговыми сессиями, а также получать понятный процесс оптимизации советника под своего брокера и свои цели.

Почему трейдеры выбирают этого советника

  • Вы контролируете всё. Все ключевые параметры открыты, поэтому вы можете настроить поведение советника под свой рынок, свой счёт и допустимый риск.

  • Только надёжная логика (без сетки и мартингейла):

    • Мощный breakout-движок: две стратегии в одной — ZigZag Breakout Specialist, встроенный в модель SuperTrend Precision Scalper.

    • Чистое управление рисками: полный контроль риска — фиксированный лот / % от баланса / денежный риск, трейлинг по ATR, динамические режимы ограничения просадки, контроль сессий, информационная панель на графике.

    • Умные фильтры сделок: расширенный набор фильтров — ADX, VWAP, каскад из трёх скользящих средних, подтверждение старшего таймфрейма, предварительная валидация перед входом.

  • Гибкость: хотя советник разработан для золота, его устойчивая логика и широкие возможности настройки позволяют адаптировать его к другим волатильным инструментам, таким как индексы (US500, NAS100) или основные валютные пары.

  • Процесс, а не обещания: мы показываем, как создать своё преимущество с помощью тестера MT5 по пошаговому плану, чтобы получать результаты, соответствующие вашему брокеру и вашим инструментам, а не просто «залить сет-файл и надеяться». Советник изначально создан для оптимизации.

Как тестировать и находить настройки, которые подойдут именно вам

Знаете ли вы, что можно запускать массовое тестирование разных сценариев?

Вместо того чтобы менять один параметр, нажимать «Старт», анализировать результат, снова менять параметр, перезапускать тест и повторять всё это,
пока не найдёте понравившиеся настройки, —

в MT5 уже есть встроенное решение: оптимизация в тестере стратегий, позволяющая прогонять множество вариантов автоматически.


    Раскройте полный потенциал вашего советника: Официальное руководство по оптимизации

    Чтобы помочь вам в вашем торговом пути, я создал официальное руководство по оптимизации для XAU Breakout Scalper MT5. Эта эксклюзивная серия из 5 частей призвана провести вас через каждый шаг процесса оптимизации, от начальной настройки до продвинутой тонкой настройки. Следуя этому руководству, вы получите знания и уверенность для настройки советника в соответствии с вашим стилем торговли и уровнем риска.

    Приглашаю вас изучить это подробное руководство и овладеть искусством оптимизации.


    Наша модель самостоятельной оптимизации зарекомендовала себя как один из лучших подходов в своём классе.

    Вы контролируете всё. Этот советник открывает переменные стратегии (что, когда и каким объёмом), чтобы вы могли адаптировать её под свой риск, условия брокера и инструменты, вместо того чтобы гадать, почему «чёрный ящик» открыл сделку. Такая прозрачность позволяет вам оптимизировать осознанно и воспроизводить результаты.

    Универсального “set-файла” не существует. У брокеров различаются спреды, комиссии, свопы, задержка исполнения и даже исторические тиковые данные. Сам тестер MT5 позволяет настраивать комиссии и маржинальные требования, чтобы имитировать условия конкретного брокера — именно потому, что эти параметры отличаются и имеют значение. Собственная оптимизация подстраивает советник под вашу реальность.

    Лучшие результаты по риску/доходности. В MT5 критерии оптимизации выходят за рамки простой прибыли (например, Recovery Factor, Sharpe) и даже допускают собственный пользовательский критерий (через OnTester), если советник его поддерживает — так что вы можете оптимизировать именно то, что для вас действительно важно.

    Отказ от ответственности. Прошлые результаты XAU Breakout Scalper MT5 или любой другой торговой системы не гарантируют будущую доходность. Нет никаких гарантий, что какой-либо счёт достигнет прибылей или убытков, аналогичных показанным. Результаты работы советника зависят от настроек пользователя, условий брокера, волатильности рынка и других факторов, не зависящих от разработчика. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно. Покупка и использование данного советника означает, что вы понимаете и принимаете эти риски.

    Отзывы 3
    Nikola Kumburovic
    43
    Nikola Kumburovic 2025.12.13 20:52 
     

    I’ll start with the author.

    Yassir has been responsive, easy to talk to, and quick to reply. Communication has been straightforward and practical, and feedback is taken seriously. Overall, working with him has been smooth and professional.

    For context, I almost never leave reviews — I think this is my third one since the internet exists. I’m writing this after running the EA on demo for about a month and simply watching how it behaves in different market conditions, not because of any short-term results.

    What stood out to me fairly quickly was how stable the logic feels. Trade management and trailing are well designed and adapt to volatility instead of acting in a rigid, mechanical way. Direction during NY sessions has been consistent, and the EA reacts in a predictable manner when conditions change. That makes it much easier to analyze and optimize over time. It doesn’t feel like a black box - you can follow what it’s doing and why.

    I’m still in the optimization phase, but as a foundation, this EA feels solid and thoughtfully built.

    Nath
    161
    Nath 2025.08.01 10:43 
     

    WAITING FOR A SIGN? THIS IS IT: BUY THIS EA! IMPORTANT: Don't just download the demo and assume the default settings are sufficient. Take the time to go through the detailed information that Yassir has provided and learn how to optimize it properly and professionally. Yassir, the mad professor, has developed something truly fantastic. There’s no grid, no martingale, no nonsense! The EA performs precisely as the backtest results indicate. Unlike many other EAs on MQL5, where you often have limited control over the strategy, Yassir has ensured that you have complete control over what, when, how, and how much to trade. Yassir is exceptionally patient and helpful in assisting you tailor the EA to what works best for you. NOTE: IT WORKS PERFECTLY FOR ANY OTHER PAIR! As Yassir mentioned, "For best results, choose non‑correlated instruments, trending , votile ones such as NASDAQ, BTCUSD, XAUUSD, GBPJPY, UKOUSD, GER30, and many others. The key is to focus on assets that are neither positively nor negatively correlated to each other, which is essential for robust portfolio management” For me, it paid for itself with the very first trade! Drawdowns are inevitable in trading, but this EA has consistently proven to be the best over time. Thank you, Yassir, for making this available to us!

    asad.74 alazemi
    262
    asad.74 alazemi 2025.05.26 00:05 
     

    ‎A wonderful program worth trying and I recommend it and thank Mr. Yasser for the quick response and response and help me in every message I send and do not be late to help me and respond to my inquiries ‎ ‎Thank you Mr. wonderful program and I wish you luck‎ ‎Accept my regards‎

