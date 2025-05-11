Представляем XAU Breakout Scalper MT5 – Торговый Советник с Двойной Стратегией для Золота (EA)

Системный советник, разработанный с использованием количественных методов и профессионального торгового опыта.

Ваш профессиональный breakout-робот, созданный для контроля, прозрачности и профессиональной оптимизации.

Для кого этот советник: для трейдеров, которые хотят иметь полный контроль над входами, риском и торговыми сессиями, а также получать понятный процесс оптимизации советника под своего брокера и свои цели.

Почему трейдеры выбирают этого советника

Вы контролируете всё. Все ключевые параметры открыты, поэтому вы можете настроить поведение советника под свой рынок, свой счёт и допустимый риск.

Только надёжная логика (без сетки и мартингейла): Мощный breakout-движок: две стратегии в одной — ZigZag Breakout Specialist , встроенный в модель SuperTrend Precision Scalper . Чистое управление рисками: полный контроль риска — фиксированный лот / % от баланса / денежный риск, трейлинг по ATR, динамические режимы ограничения просадки, контроль сессий, информационная панель на графике. Умные фильтры сделок: расширенный набор фильтров — ADX, VWAP, каскад из трёх скользящих средних, подтверждение старшего таймфрейма, предварительная валидация перед входом.

Гибкость: хотя советник разработан для золота, его устойчивая логика и широкие возможности настройки позволяют адаптировать его к другим волатильным инструментам, таким как индексы (US500, NAS100) или основные валютные пары.

Процесс, а не обещания: мы показываем, как создать своё преимущество с помощью тестера MT5 по пошаговому плану, чтобы получать результаты, соответствующие вашему брокеру и вашим инструментам, а не просто «залить сет-файл и надеяться». Советник изначально создан для оптимизации.

Как тестировать и находить настройки, которые подойдут именно вам

Знаете ли вы, что можно запускать массовое тестирование разных сценариев?

Вместо того чтобы менять один параметр, нажимать «Старт», анализировать результат, снова менять параметр, перезапускать тест и повторять всё это,

пока не найдёте понравившиеся настройки, —

в MT5 уже есть встроенное решение: оптимизация в тестере стратегий, позволяющая прогонять множество вариантов автоматически.





Наша модель самостоятельной оптимизации зарекомендовала себя как один из лучших подходов в своём классе.

Вы контролируете всё. Этот советник открывает переменные стратегии (что, когда и каким объёмом), чтобы вы могли адаптировать её под свой риск, условия брокера и инструменты, вместо того чтобы гадать, почему «чёрный ящик» открыл сделку. Такая прозрачность позволяет вам оптимизировать осознанно и воспроизводить результаты.

Универсального “set-файла” не существует. У брокеров различаются спреды, комиссии, свопы, задержка исполнения и даже исторические тиковые данные. Сам тестер MT5 позволяет настраивать комиссии и маржинальные требования, чтобы имитировать условия конкретного брокера — именно потому, что эти параметры отличаются и имеют значение. Собственная оптимизация подстраивает советник под вашу реальность.

Лучшие результаты по риску/доходности. В MT5 критерии оптимизации выходят за рамки простой прибыли (например, Recovery Factor, Sharpe) и даже допускают собственный пользовательский критерий (через OnTester), если советник его поддерживает — так что вы можете оптимизировать именно то, что для вас действительно важно.

Отказ от ответственности. Прошлые результаты XAU Breakout Scalper MT5 или любой другой торговой системы не гарантируют будущую доходность. Нет никаких гарантий, что какой-либо счёт достигнет прибылей или убытков, аналогичных показанным. Результаты работы советника зависят от настроек пользователя, условий брокера, волатильности рынка и других факторов, не зависящих от разработчика. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно. Покупка и использование данного советника означает, что вы понимаете и принимаете эти риски.