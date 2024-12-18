Revert Edge

2.8

Revert Edge — это тщательно продуманный алгоритм, созданный на основе 7-летнего опыта реальной торговли. Его основная цель — медленный, устойчивый рост счета с упором на долгосрочную производительность, а не на неустойчивую, быструю, краткосрочную прибыль. Советник разработан для торговли несколькими валютами, такими как AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD и другими! Он использует стратегию возврата к среднему и использует ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции, которую использует советник. Я разработал советник так, чтобы он работал сразу, без необходимости в файлах настроек. Я лично использую его для торговли на регулируемых брокерах Darwinex и ICMarkets.

Живой сигнал

EA Setup & Set Files

Прозрачность

Я продаю свою рабочую систему только как способ увеличить свои личные средства на реальном счете, поскольку я не полагаюсь на проп-фирмы. Я знаю производительность EA и я также с удовольствием дождусь органического роста, в котором я смогу удалить этот EA.

Но в то же время я выставляю его на продажу независимо от того, есть ли к нему интерес или нет. Мое видение долгосрочное (годы), и эта система создана для его поддержки. Однако она предоставит кому-то еще прекрасную возможность иметь то же самое для себя.


Почему Revert Edge

В отличие от многих советников, обещающих превратить $250 в $1 000 000 или использующих такие модные словечки, как ИИ, нейронные сети или машинное обучение, Revert Edge полагается на проверенные количественные методы и реальные результаты.
Я не полагаюсь на явно сфальсифицированные бэк-тесты, показывающие идеально прямую или изогнутую кривую капитала, заявляя, что они творят чудеса.
Советник может не размещать сделки каждый день, поскольку он может работать несколько дней без сделок. Это не скальпинговая система.
Этот советник понравится тем, кто ценит устойчивый и респектабельный прогресс торговой системы.


Основные характеристики

  • Стратегия избегания риска: нет Мартингейла, сетки, хеджирования или других высокорисковых методов искусственного избегания потерь.
  • Точные выходы: каждая позиция включает экстренный стоп-лосс, хотя для оптимизации производительности используются более умные, динамические стратегии выхода.
  • Многосимвольная торговля: диверсифицированные сделки по нескольким активам сглаживают кривую капитала и снижают риск.
  • Настройка одного графика: торгуйте несколькими валютами с одного графика
  • Полная автоматизация: позвольте стратегии работать на вас 24/5 с минимальным вмешательством.
  • Встроенное управление рисками: настраиваемые лимиты просадки позволяют вам адаптировать риск к вашему уровню комфорта.


Валюта Работает на EURUSD. Торгует несколькими символами
Временные рамки M15
Деньги Минимум $250
Маклер ICMarkets, Darwinex предпочтительнее. Любой другой брокер
Тип учетной записи Любой. EA не хеджирует и не чувствителен к спреду.
VPS Предпочтительный
Режим бэктестинга Open Prices preferred


Отказ от ответственности за риски

Пожалуйста, протестируйте EA перед покупкой. Рекомендуется минимум 2 месяца.

У этого EA будут убыточные сделки, и если вы не можете справиться с некоторыми убытками здесь и там, то этот EA не для вас.

Никто не может обещать гарантированных результатов. Были предприняты все меры для минимизации риска, но покупатель должен знать, что его капитал находится под угрозой, и вы управляете EA по своему усмотрению.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов


Отзывы 11
ADSER
215
ADSER 2025.10.02 08:33 
 

Great product ! With a comprehensive and reactive seller ! The new version is very good and profitable. Great system for long term profitability

Jeffrey Garis
232
Jeffrey Garis 2025.05.29 03:19 
 

I feel like now is a good time to tell others my experience thus far. I've purchased this January 11th and have used this consistently even before his latest major update. Before I even loaded this onto a live account, I did many backtests. I focused on backtesting all of the available pairs individually to see which were the best of the best (most consistent and least drawdown since 2012). Since my broker has bad spreads for a handful of the pairs, I knew I had to utilize his manual ability. I ended up focusing on about 5 pairs and I only was profitable. I didn't make a crazy amount but it consistently did well. I feel like Levi should have only traded the very best pairs from the beginning especially when he first started and advised others the same. Instead, everyone traded all the pairs and many underperformed and dragged the EA down which lead to very unhappy clients. Since then, this major update, he tweaked the pairs and now only the best of best pairs are traded so now anyone can load it on auto mode and do well with it. At the time of writing this, you can see since he switched to the new update with only best of best pairs and other modifications, he is now up 5% and the account stopped losing money. I see another review made by Torsten saying Levi gives no insight to the logic. He clearly explains it in his youtube video and how it waits for an overextension for a reversion. He even explains how it manages the trade to avoid risk. Torsten says it risks way too much, but not really. The EA will, if in drawdown, get out at a pullback around breakeven for a minimal lose. It is very intelligent and rather safe. I think the system is still worth $1600. It's a shame things went the way they did initially and he really should have stuck with the 5 best pairs. I don't think he deserves the 2 out of 5 stars. Levi is a great guy and listened to a couple requests I made and quickly rolled out an update for it. He does care about this EA and his customers. Anyway, always make sure you do thorough backtests for any EA and start small and then risk "house" money. After months of using this and already making my money back, I highly recommend this for anyone's portfolio. Thank you Levi! I hope others see the value in this EA like I have.

CoJ
29
CoJ 2025.05.27 17:45 
 

Promising. I still have confidence in Revert Edge — the entries appear logical, and I trust the algorithm. That said, there’s room for improvement. A few suggestions: - Disable loss exit on market roll-over: This often hurts my trades due to unfavorable spreads. - Strategy risk currently only seems to influences position size: It would be great if it also affected the aggressiveness of the (exit) strategy.

