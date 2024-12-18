Revert Edge — это тщательно продуманный алгоритм, созданный на основе 7-летнего опыта реальной торговли. Его основная цель — медленный, устойчивый рост счета с упором на долгосрочную производительность, а не на неустойчивую, быструю, краткосрочную прибыль. Советник разработан для торговли несколькими валютами, такими как AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD и другими! Он использует стратегию возврата к среднему и использует ценовые уровни, чувствительные к какой-либо реакции, которую использует советник. Я разработал советник так, чтобы он работал сразу, без необходимости в файлах настроек. Я лично использую его для торговли на регулируемых брокерах Darwinex и ICMarkets.

Живой сигнал

EA Setup & Set Files



Прозрачность Я продаю свою рабочую систему только как способ увеличить свои личные средства на реальном счете, поскольку я не полагаюсь на проп-фирмы. Я знаю производительность EA и я также с удовольствием дождусь органического роста, в котором я смогу удалить этот EA. Но в то же время я выставляю его на продажу независимо от того, есть ли к нему интерес или нет. Мое видение долгосрочное (годы), и эта система создана для его поддержки. Однако она предоставит кому-то еще прекрасную возможность иметь то же самое для себя.





Почему Revert Edge

В отличие от многих советников, обещающих превратить $250 в $1 000 000 или использующих такие модные словечки, как ИИ, нейронные сети или машинное обучение, Revert Edge полагается на проверенные количественные методы и реальные результаты.





Я не полагаюсь на явно сфальсифицированные бэк-тесты, показывающие идеально прямую или изогнутую кривую капитала, заявляя, что они творят чудеса.





Советник может не размещать сделки каждый день, поскольку он может работать несколько дней без сделок. Это не скальпинговая система.





Этот советник понравится тем, кто ценит устойчивый и респектабельный прогресс торговой системы.





Основные характеристики



Стратегия избегания риска: нет Мартингейла, сетки, хеджирования или других высокорисковых методов искусственного избегания потерь.

Точные выходы: каждая позиция включает экстренный стоп-лосс, хотя для оптимизации производительности используются более умные, динамические стратегии выхода.

Многосимвольная торговля: диверсифицированные сделки по нескольким активам сглаживают кривую капитала и снижают риск.

Настройка одного графика: торгуйте несколькими валютами с одного графика

Полная автоматизация: позвольте стратегии работать на вас 24/5 с минимальным вмешательством.

Встроенное управление рисками: настраиваемые лимиты просадки позволяют вам адаптировать риск к вашему уровню комфорта.





Валюта Работает на EURUSD. Торгует несколькими символами Временные рамки M15 Деньги Минимум $250 Маклер ICMarkets, Darwinex предпочтительнее. Любой другой брокер Тип учетной записи Любой. EA не хеджирует и не чувствителен к спреду. VPS Предпочтительный Режим бэктестинга Open Prices preferred

Отказ от ответственности за риски Пожалуйста, протестируйте EA перед покупкой. Рекомендуется минимум 2 месяца. У этого EA будут убыточные сделки, и если вы не можете справиться с некоторыми убытками здесь и там, то этот EA не для вас. Никто не может обещать гарантированных результатов. Были предприняты все меры для минимизации риска, но покупатель должен знать, что его капитал находится под угрозой, и вы управляете EA по своему усмотрению. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов



