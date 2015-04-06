M30 Pips Generator — профессиональный эксперт для автоматической торговли XAU/USD (Gold), разработанный специально для работы на таймфрейме M30.

Советник использует собственный алгоритм анализа рынка, основанный на комбинации направления ценового движения и фильтра по скользящей средней. В отличие от простых советников, открывающих сделки по одному индикатору, M30 Pips Generator анализирует сразу несколько факторов, после чего принимает решение об открытии позиции.

Особое внимание уделено стабильности исполнения ордеров. Робот контролирует величину спреда, корректно обрабатывает торговые ошибки, повторяет попытки открытия позиции при необходимости и автоматически сопровождает уже открытые сделки.

Эксперт полностью автоматический и не требует постоянного вмешательства трейдера.

Основные особенности

• Разработан специально для XAU/USD (Gold).

• Рекомендуемый таймфрейм — M30.

• Анализирует рыночное направление перед открытием сделки.

• Использует фильтрацию сигналов по скользящей средней.

• Автоматически контролирует максимально допустимый спред.

• Поддерживает несколько одновременно открытых позиций одного направления.

• Все сделки группы сопровождаются единым Stop Loss и Take Profit.

• Автоматический BreakEven.

• Автоматический Trailing Stop.

• Контроль повторных попыток отправки ордеров при возникновении торговых ошибок.

• Защита от открытия встречных позиций.

• Использует Magic Number для независимой работы от других советников.

Рекомендуемые условия торговли

Инструмент:

XAU/USD

Таймфрейм:

M30

Минимальный рекомендуемый депозит:

1000 USD

Для максимально корректной работы рекомендуется использовать ECN/STP брокера с:

минимальным спредом;

быстрым исполнением ордеров;

минимальными задержками исполнения (Low Latency).

Качество исполнения заявок оказывает существенное влияние на работу алгоритма сопровождения сделок.

Торговая логика

Советник анализирует рынок после формирования нового бара M30.

Для оценки направления используются несколько факторов:

направление предыдущей свечи;

положение цены относительно скользящей средней;

итоговая оценка рыночного импульса.

После получения сигнала робот открывает позицию только в сторону подтвержденного движения.

Если уже существует группа открытых ордеров, новые сделки могут открываться только в том же направлении. Это исключает одновременное удержание противоположных позиций.

После открытия робот автоматически сопровождает все сделки:

контролирует Stop Loss;

переносит сделки в безубыток после достижения заданного движения цены;

активирует трейлинг-стоп;

синхронно изменяет Stop Loss для всей группы ордеров.

Встроенные механизмы защиты

Для повышения надежности торговли эксперт использует ряд защитных механизмов:

контроль максимально допустимого спреда;

проверку торгового контекста терминала;

контроль соединения с сервером;

повторную отправку ордеров при временных ошибках;

проверку допустимых уровней Stop Loss и Take Profit;

автоматическую нормализацию цен и объема позиции;

проверку достаточности свободной маржи перед открытием сделки.

Входные параметры

Take Profit (Points)

Расстояние до уровня фиксации прибыли для каждой новой группы сделок.

Stop Loss (Points)

Начальный защитный Stop Loss.

Break Even Trigger (Points)

Количество пунктов прибыли, после которого активируется механизм сопровождения сделки и становится возможным перенос Stop Loss.

Trailing Stop (Points)

Расстояние, на котором будет сопровождаться цена после активации трейлинга.

Trailing Step (Points)

Минимальное изменение цены, необходимое для очередного перемещения Stop Loss.

Max Open Trades

Максимальное количество одновременно открытых сделок советником.

Lot Size

Фиксированный объем каждой новой позиции.

Magic Number

Уникальный идентификатор ордеров советника. Позволяет использовать несколько экспертов одновременно без конфликтов.

Max Spread (Points)

Максимально допустимый спред для открытия новых сделок. Если текущий спред превышает установленное значение, робот ожидает более благоприятных условий.

Slippage (Points)

Максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера.

Max Order Retries

Количество повторных попыток открытия или модификации ордера при возникновении временных ошибок исполнения.

Retry Delay (ms)

Пауза между повторными попытками выполнения торговой операции.

Candle Direction Weight

Вес, используемый при оценке направления предыдущей свечи в общем алгоритме формирования торгового сигнала.

Moving Average Weight

Вес фильтра по скользящей средней при расчете итогового направления рынка.

Рекомендации

Для получения наиболее стабильной работы рекомендуется:

использовать только XAU/USD ;

; запускать советник на графике M30 ;

; применять VPS с минимальной задержкой до торгового сервера;

выбирать брокера с низкими спредами и быстрым исполнением ордеров;

не изменять параметры без предварительного тестирования в тестере стратегий.

M30 Pips Generator сочетает лаконичную торговую логику, автоматическое сопровождение позиций и встроенные механизмы защиты исполнения ордеров, что делает его удобным инструментом для полностью автоматизированной торговли на рынке золота.