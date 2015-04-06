M30 Pips Generator

M30 Pips Generator — профессиональный эксперт для автоматической торговли XAU/USD (Gold), разработанный специально для работы на таймфрейме M30.

Советник использует собственный алгоритм анализа рынка, основанный на комбинации направления ценового движения и фильтра по скользящей средней. В отличие от простых советников, открывающих сделки по одному индикатору, M30 Pips Generator анализирует сразу несколько факторов, после чего принимает решение об открытии позиции.

Особое внимание уделено стабильности исполнения ордеров. Робот контролирует величину спреда, корректно обрабатывает торговые ошибки, повторяет попытки открытия позиции при необходимости и автоматически сопровождает уже открытые сделки.

Эксперт полностью автоматический и не требует постоянного вмешательства трейдера.

Основные особенности

• Разработан специально для XAU/USD (Gold).

• Рекомендуемый таймфрейм — M30.

• Анализирует рыночное направление перед открытием сделки.

• Использует фильтрацию сигналов по скользящей средней.

• Автоматически контролирует максимально допустимый спред.

• Поддерживает несколько одновременно открытых позиций одного направления.

• Все сделки группы сопровождаются единым Stop Loss и Take Profit.

• Автоматический BreakEven.

• Автоматический Trailing Stop.

• Контроль повторных попыток отправки ордеров при возникновении торговых ошибок.

• Защита от открытия встречных позиций.

• Использует Magic Number для независимой работы от других советников.

Рекомендуемые условия торговли

Инструмент:
XAU/USD

Таймфрейм:
M30

Минимальный рекомендуемый депозит:
1000 USD

Для максимально корректной работы рекомендуется использовать ECN/STP брокера с:

  • минимальным спредом;
  • быстрым исполнением ордеров;
  • минимальными задержками исполнения (Low Latency).

Качество исполнения заявок оказывает существенное влияние на работу алгоритма сопровождения сделок.

Торговая логика

Советник анализирует рынок после формирования нового бара M30.

Для оценки направления используются несколько факторов:

  • направление предыдущей свечи;
  • положение цены относительно скользящей средней;
  • итоговая оценка рыночного импульса.

После получения сигнала робот открывает позицию только в сторону подтвержденного движения.

Если уже существует группа открытых ордеров, новые сделки могут открываться только в том же направлении. Это исключает одновременное удержание противоположных позиций.

После открытия робот автоматически сопровождает все сделки:

  • контролирует Stop Loss;
  • переносит сделки в безубыток после достижения заданного движения цены;
  • активирует трейлинг-стоп;
  • синхронно изменяет Stop Loss для всей группы ордеров.

Встроенные механизмы защиты

Для повышения надежности торговли эксперт использует ряд защитных механизмов:

  • контроль максимально допустимого спреда;
  • проверку торгового контекста терминала;
  • контроль соединения с сервером;
  • повторную отправку ордеров при временных ошибках;
  • проверку допустимых уровней Stop Loss и Take Profit;
  • автоматическую нормализацию цен и объема позиции;
  • проверку достаточности свободной маржи перед открытием сделки.

Входные параметры

Take Profit (Points)

Расстояние до уровня фиксации прибыли для каждой новой группы сделок.

Stop Loss (Points)

Начальный защитный Stop Loss.

Break Even Trigger (Points)

Количество пунктов прибыли, после которого активируется механизм сопровождения сделки и становится возможным перенос Stop Loss.

Trailing Stop (Points)

Расстояние, на котором будет сопровождаться цена после активации трейлинга.

Trailing Step (Points)

Минимальное изменение цены, необходимое для очередного перемещения Stop Loss.

Max Open Trades

Максимальное количество одновременно открытых сделок советником.

Lot Size

Фиксированный объем каждой новой позиции.

Magic Number

Уникальный идентификатор ордеров советника. Позволяет использовать несколько экспертов одновременно без конфликтов.

Max Spread (Points)

Максимально допустимый спред для открытия новых сделок. Если текущий спред превышает установленное значение, робот ожидает более благоприятных условий.

Slippage (Points)

Максимально допустимое отклонение цены при исполнении ордера.

Max Order Retries

Количество повторных попыток открытия или модификации ордера при возникновении временных ошибок исполнения.

Retry Delay (ms)

Пауза между повторными попытками выполнения торговой операции.

Candle Direction Weight

Вес, используемый при оценке направления предыдущей свечи в общем алгоритме формирования торгового сигнала.

Moving Average Weight

Вес фильтра по скользящей средней при расчете итогового направления рынка.

Рекомендации

Для получения наиболее стабильной работы рекомендуется:

  • использовать только XAU/USD;
  • запускать советник на графике M30;
  • применять VPS с минимальной задержкой до торгового сервера;
  • выбирать брокера с низкими спредами и быстрым исполнением ордеров;
  • не изменять параметры без предварительного тестирования в тестере стратегий.

M30 Pips Generator сочетает лаконичную торговую логику, автоматическое сопровождение позиций и встроенные механизмы защиты исполнения ордеров, что делает его удобным инструментом для полностью автоматизированной торговли на рынке золота.

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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Poison Ivy
Janet Abu Khalil
5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Spider Crazy Pro
Michela Russo
4.78 (126)
Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
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DayWay
Andrey Kozak
Индикаторы
DayWay - индикатор который показывает на графике в виде цветной линии текущее направление тренда. Лучшие таймфреймы для работы M5 и выше. Работает на всех валютных парах. Хорошо подходит для любых скальпирующих стратегий торговли. Весьма простой в использовании. Рекомендации по использованию При появлении синей линии ждем закрытия свечи и открываем ордер на покупку. При появлении красной линии ждем закрытия текущей свечи и открываем ордер на продажу. Параметры Periods - период индикатора.
Leo Trend
Andrey Kozak
Индикаторы
Leo Trend - это сигнальный индикатор, который показывает на графике в виде стрелок и линий моменты входа в рынок, а так же направление тренда и флета. Leo Trend будет полезен как новичкам создающим торговую стратегию, так и профессионалам для интеграции в уже готовые торговые системы. Leo Trend работает без перерисовок и без существенных опозданий. Как работает индикатор мы продемонстрировали на видео. Кроме того, Вы можете протестировать данный индикатор в тестере стратегий абсолютно бесплатно.
Nizma
Andrey Kozak
Индикаторы
NIZMA - готовая торговая система, которая максимально эффективно работает на валютных парах EURUSD, AUDUSD и GBPUSD. Лучшие таймфреймы от M5 и выше. Система указывает трейдеру в виде стрелок точки входа в рынок, а так же выводит на экран информацию о силе и направлении тренда. Сигналы легко интерпретировать. Подходит для работы как трейдерам новичкам, так и профессионалам. При правильно подобранных настройках, дает минимальное количество ложных сигналов. На тестах это количество не превышало 12%
XPointer
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5 (3)
Индикаторы
XPointer - это полностью готовая торговая система. Она показывает трейдеру когда нужно открывать и закрывать сделку. Работает на всех валютных парах и таймфреймах. Очень простая в использовании и не требует дополнительных индикаторов для своей работы. С XPointer может начать работать даже начинающий трейдер. Но так же она будет полезна и профессиональным трейдерам для подтверждения открытия ордеров. Особенности индикатора XPointer Он не перерисовывает свои значения. Работает на всех валютных па
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4 (5)
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Jerus Line Scalper
Andrey Kozak
Индикаторы
Jerus Line Scalper - индикатор для скальпирования по парам EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD. Рекомендуемые таймфреймы M5, M15, M30, H1. Стратегия торговли следующая: как только появляется стрелка, мы открываем ордер в направлении стрелки и выставляем тейк-профит на уровне +10 пунктов. Стоп-лосс выставляем на уровне стоп-линии индикатора. Стоп-линия отображается красным или синим цветом в зависимости от сигнала индикатора. Также в данной системе можно применять стратегию Мартингейла. Если с
DotaScalping
Andrey Kozak
Индикаторы
DotaScalping - это полуавтоматическая торговая система для скальпинга. В виде точек на графике показывает рекомендуемые моменты для открытия сделок на покупку / продажу. Сигналы генерирует на основании алгоритма сглаживания ценовой амплитуды. Индикаторы пытается точно вычислять моменты максимальных пиковых значений цены и давать трейдеру сигналы на основании сглаженной корреляции. То есть, индикатор определяет максимальное и минимальное значение цены и в зависимости от направления тренда, дает с
ForexGumpUltra
Andrey Kozak
3.25 (4)
Индикаторы
ForexGumpUltra - это новый, более усовершенствованный индикатор линейки ForexGump. Данный индикатор легко справляется с определением направления цены на любой валютной паре и любом таймфрейме. Свои сигналы индикатор рисует на нулевом баре и не перерисовывает их (смотрите на видео). На 34 секунде видео видно, что данный индикатор используя новые фильтры, без запаздывания определяет изменение направления движения цены, даже несмотря на рыночный шум, который в тот момент присутствовал (смотрите вид
Forex Gump Scalping
Andrey Kozak
5 (2)
Индикаторы
Внимание! Друзья, так как в интернете последнее время появилось много мошенников которые продают индикаторы под названием ForexGump, мы решили Вас предупредить, что только у нас на странице продается ЛИЦЕНЗИОННАЯ АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ИНДИКАТОРА! Мы не продаем данный индикатор на других сайтах по цене ниже этой! Все индикаторы которые продаются дешевле - подделки! А еще чаще продаются демо версии которые через неделю прекращают работать! По этому, чтобы не рисковать своими деньгами, покупайте данный
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Andrey Kozak
Эксперты
Stiker - это робот, который может торговать в автоматическом или полуавтоматическом режиме . Если в настройках робота указать auto=true, то в этом режиме робот при появлении сигнала будет сам в автоматическом режиме открывать и закрывать ордера. Если в настройках указать auto=false, то в этом режиме робот будет анализировать рынок и выводить сигналы на экран, а трейдеру нужно будет в ручном режиме подтверждать открытие или закрытие ордеров, нажимая кнопки Open Buy и Close Order. Это сделано для
Ready Made Scalping System
Andrey Kozak
Индикаторы
Если у вас еще нет своей торговой стратегии, Вы можете воспользоваться нашей готовой торговой стратегией, которая максимально эффективна по валютной паре EURUSD H1. Индикатор «Ready Made Scalping System» сам автоматически анализирует рынок и показывает трейдеру когда открывать и закрывать ордера. Вам просто нужно следовать его указаниям. Когда появляется стрелка  - открываем ордер, когда появляется квадрат с галочкой – закрываем ордер. Для удобства трейдера, индикатор при появлении сигналов отпр
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