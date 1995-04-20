Pips Stalker

핍스 스토커는 롱 숏 화살표 유형의 지표로, 모든 수준의 트레이더들이 더 나은 시장 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 이 지표는 절대 재도색되지 않고 RSI를 주요 신호 로직으로 사용합니다. 화살표가 주어지면 절대 다시 도색되거나 다시 도색되지 않고, 화살표 지연도 없습니다.

PIPS STALKER ARROW의 특징 :

통계 패널
전체 승률 %와 연속 최대 승리 및 패배 거래 등 유용한 통계, 그리고 기타 유용한 정보를 보여주는 독특한 정보 대시보드입니다.
TP와 SL, 내장된 자금 관리
이 지표는 각 화살표마다 TP와 SL 객체를 제공하므로, 거래자는 자금 및 위험 관리를 내장하고 있으며, SL은 ATR을 기반으로 하며, TP는 현재 ATR SL 가치를 기반으로 한 위험 대비 보상 비율을 기반으로 합니다.
재도색 없음, 높은 조정 가능성
이 인디케이터는 신호 품질 개선을 위한 다양한 옵션을 제공하여 어떤 쌍에서도 약간의 기간 조정만으로 작동하며, 패널은 현재 설정과 기간이 수익성이 있는지 트레이더에게 보여줍니다.
권장 시간 프레임 : M1.

재조정된 시작 자본금 : 100달러.

추천 계좌 유형: 원시 스프레드.

