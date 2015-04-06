Loophole System MT4
- Эксперты
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Connor Michael WoodsonРазработчик программного обеспечения с многолетним опытом работы в сфере финансовых услуг.
- Версия: 1.0
- Активации: 15
Система Loophole — это система скальпинга среднего уровня для валютных пар, которая может принимать решения на основе постоянного подключения к глобальному Индикатору Силы Валют.
|ВАЖНО! Свяжитесь со мной после покупки для получения подробных, полных инструкций!
Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение: 79 USD
- Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл не используются.
- Интеллектуальное скользящее стоп-выходы, адаптирующееся к дневной волатильности
Индикатор Силы Валют — это онлайн-база данных, которая постоянно отслеживает силу всех основных форекс-пар по миллионам дневных сделок на каждом финансовом рынке в реальном времени. Система Loophole может мгновенно получать эти данные и использовать их для принятия торговых решений. Настройка крайне проста, просто добавьте URL в разрешенные WebRequests и начните торговлю.
Рекомендуется
- График: EURUSD, GBPUSD
- Таймфрейм: H1
Настройки
- Метод расчета размера лота - Выберите авто-лот или фиксированный лот
- Фиксированный размер лота - фиксированный размер лота
- Авто-лоты - 0.01 лота на эту сумму валюты счета
- Максимальный спред - Установите максимальный спред для открытия позиций
- Авто-определение GMT - Автоматически рассчитывает смещение GMT вашего брокера
- Фиксированный стоп-лосс - ввод стоп-лосса
- Магическое число - магическое число для каждого ордера
- Комментарий - комментарий к ордеру
- API URL - Добавьте это в WebRequest
- Настройки панели - Скрыть панель или изменить её внешний вид