Loophole System MT4

Система Loophole — это система скальпинга среднего уровня для валютных пар, которая может принимать решения на основе постоянного подключения к глобальному Индикатору Силы Валют.

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Текущая цена будет повышена. Ограниченное предложение: 79 USD

Только одиночные сделки. Сетки и мартингейл не используются.

Интеллектуальное скользящее стоп-выходы, адаптирующееся к дневной волатильности

Индикатор Силы Валют — это онлайн-база данных, которая постоянно отслеживает силу всех основных форекс-пар по миллионам дневных сделок на каждом финансовом рынке в реальном времени. Система Loophole может мгновенно получать эти данные и использовать их для принятия торговых решений. Настройка крайне проста, просто добавьте URL в разрешенные WebRequests и начните торговлю.



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График: EURUSD, GBPUSD



Таймфрейм: H1

