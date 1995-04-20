Pips Stalker

Pips Stalkerはロングショートアロータイプのインジケーターで、あらゆるレベルのトレーダーがより良い意思決定を行えるようにサポートします。インジケーターはリペイントされず、RSIを主なシグナルロジックとして用い、一度矢印が出されるとリペイントやバックペイントはなく、矢印の遅延もありません。

PIPS STALKER ARROWの特徴 :

スタッツパネル
は、全体の勝率%や連続の最大勝敗トレード数などの有用な統計、その他有用な情報を表示するユニークな情報ダッシュボードです。
TPとSL、組み込みのマネーマネジメント
指標は各矢印でTPとSLのオブジェクトを示し、トレーダーはマネーとリスク管理を組み込み、SLはATRに基づいて、TPは現在のATR SL価値に基づくリスク対リターン比率に基づいています。
再塗装不要、高い調整可能性
インジケーターはシグナル品質向上のオプションを豊富に提供しており、わずかな期間調整だけでどのペアでも機能します。パネルはトレーダーに現在の設定や期間が利益を上げているかどうかを示します。推奨期間枠:M1。

再調整開始資本金:100ドル。

推奨アカウントタイプ:生スプレッド。

