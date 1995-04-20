Pips Stalkerはロングショートアロータイプのインジケーターで、あらゆるレベルのトレーダーがより良い意思決定を行えるようにサポートします。インジケーターはリペイントされず、RSIを主なシグナルロジックとして用い、一度矢印が出されるとリペイントやバックペイントはなく、矢印の遅延もありません。





PIPS STALKER ARROWの特徴 :





スタッツパネル

は、全体の勝率%や連続の最大勝敗トレード数などの有用な統計、その他有用な情報を表示するユニークな情報ダッシュボードです。

TPとSL、組み込みのマネーマネジメント

指標は各矢印でTPとSLのオブジェクトを示し、トレーダーはマネーとリスク管理を組み込み、SLはATRに基づいて、TPは現在のATR SL価値に基づくリスク対リターン比率に基づいています。

再塗装不要、高い調整可能性

インジケーターはシグナル品質向上のオプションを豊富に提供しており、わずかな期間調整だけでどのペアでも機能します。パネルはトレーダーに現在の設定や期間が利益を上げているかどうかを示します。推奨期間枠:M1。





再調整開始資本金:100ドル。





推奨アカウントタイプ:生スプレッド。



