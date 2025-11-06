All in One Screen
- インディケータ
- Burak Baltaci
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 30 12月 2025
みなさん、こんにちは。
1つの指標と3つの異なる指標画面で、複数のデータポイントを同時に表示できる「オールインワンスクリーン」機能を無料で利用する方法についてご説明します。
まず、この指標は何に使用されるのでしょうか？
フィボナッチレベル
FVGおよびOrderBlockレベル
一目均衡表
エンベロープ、ボリンジャーバンド
ドンチャンチャネル
再テストゾーン
サポートおよびレジスタンスゾーン
ストキャスティクス、そして最後にATR指標です。
1. コントロールパネル画面には何が表示されるのか？
フィボナッチ値、HH値、LL値を取得するための、過去100本のローソク足から取得したリアルタイムの価格データ。
過去100本のローソク足を分析して得られたフィボナッチレベル。
OrderBlock および FVG 値（ユーザーにはグラフ上で横長の長方形として表示されます）。
2. コントロールパネル画面には何が表示されますか？
ATR 指標データ。
ストキャスティクス指標データ。
一目均衡表指標データ。
ドンチェーン指標データ。
ボリンジャーバンド指標データ。
エンベロープ指標データ。
3. 指標パネル画面には何が表示されますか？
1. および 2. 指標パネル画面に表示されるすべての値およびデータは、マルチタイムフレーム機能を使用してバックグラウンドで分析されます。このデータは、すべての時間枠で何を意味しているのでしょうか？ 買・売は、このデータをパーセンテージで表示し、ユーザーに方向性を示します。
これはあくまで指標であることにご留意ください。投資アドバイスではありません。
Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.