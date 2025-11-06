みなさん、こんにちは。





1つの指標と3つの異なる指標画面で、複数のデータポイントを同時に表示できる「オールインワンスクリーン」機能を無料で利用する方法についてご説明します。













まず、この指標は何に使用されるのでしょうか？

フィボナッチレベル

FVGおよびOrderBlockレベル

一目均衡表

エンベロープ、ボリンジャーバンド

ドンチャンチャネル

再テストゾーン

サポートおよびレジスタンスゾーン

ストキャスティクス、そして最後にATR指標です。

















1. コントロールパネル画面には何が表示されるのか？

















フィボナッチ値、HH値、LL値を取得するための、過去100本のローソク足から取得したリアルタイムの価格データ。





過去100本のローソク足を分析して得られたフィボナッチレベル。





OrderBlock および FVG 値（ユーザーにはグラフ上で横長の長方形として表示されます）。





































2. コントロールパネル画面には何が表示されますか？

























ATR 指標データ。

ストキャスティクス指標データ。

一目均衡表指標データ。

ドンチェーン指標データ。

ボリンジャーバンド指標データ。

エンベロープ指標データ。

3. 指標パネル画面には何が表示されますか？

























1. および 2. 指標パネル画面に表示されるすべての値およびデータは、マルチタイムフレーム機能を使用してバックグラウンドで分析されます。このデータは、すべての時間枠で何を意味しているのでしょうか？ 買・売は、このデータをパーセンテージで表示し、ユーザーに方向性を示します。





















これはあくまで指標であることにご留意ください。投資アドバイスではありません。











































































