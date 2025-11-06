All in One Screen

5

みなさん、こんにちは。


1つの指標と3つの異なる指標画面で、複数のデータポイントを同時に表示できる「オールインワンスクリーン」機能を無料で利用する方法についてご説明します。




まず、この指標は何に使用されるのでしょうか？

フィボナッチレベル

FVGおよびOrderBlockレベル

一目均衡表

エンベロープ、ボリンジャーバンド

ドンチャンチャネル

再テストゾーン

サポートおよびレジスタンスゾーン

ストキャスティクス、そして最後にATR指標です。





1. コントロールパネル画面には何が表示されるのか？





フィボナッチ値、HH値、LL値を取得するための、過去100本のローソク足から取得したリアルタイムの価格データ。


過去100本のローソク足を分析して得られたフィボナッチレベル。


OrderBlock および FVG 値（ユーザーにはグラフ上で横長の長方形として表示されます）。










2. コントロールパネル画面には何が表示されますか？







ATR 指標データ。

ストキャスティクス指標データ。

一目均衡表指標データ。

ドンチェーン指標データ。

ボリンジャーバンド指標データ。

エンベロープ指標データ。

3. 指標パネル画面には何が表示されますか？







1. および 2. 指標パネル画面に表示されるすべての値およびデータは、マルチタイムフレーム機能を使用してバックグラウンドで分析されます。このデータは、すべての時間枠で何を意味しているのでしょうか？ 買・売は、このデータをパーセンテージで表示し、ユーザーに方向性を示します。






これはあくまで指標であることにご留意ください。投資アドバイスではありません。





















レビュー 4
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1910
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

レビューに返信