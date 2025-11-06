All in One Screen
- 지표
- Burak Baltaci
- 버전: 2.0
- 업데이트됨: 2 1월 2026
안녕하세요, 여러분.
단일 지표와 세 가지 다른 지표 화면에서 동시에 여러 데이터 포인트를 표시할 수 있는 “All in One Screen” 기능을 무료로 사용하는 방법을 설명해 드리겠습니다.
먼저, 이 지표는 어떤 것들을 사용할 수 있나요? ;
피보나치 수준
FVG 및 OrderBlock 수준
이치모쿠 지표
봉, 볼린저 밴드
돈치안 채널
리테스트 구역
지지 및 저항 구역
스토캐스틱 그리고 마지막으로 ATR 지표들.
1. 제어판 화면에는 무엇이 있나요? ;
피보나치 값, HH 및 LL 값을 얻기 위해 최근 100개의 캔들에서 가져온 실시간 가격 데이터.
최근 100개의 캔들을 분석하여 얻은 피보나치 수준.
오더블록 및 FVG 값 (사용자에게 차트 상에 수평 직사각형으로 표시됨).
2. 제어판 화면에는 무엇이 있나요? ;
ATR 지표 데이터.
스토캐스틱 지표 데이터.
이치모쿠 지표 데이터.
돈체인 지표 데이터.
볼린저 밴드 지표 데이터
엔벨로프 지표 데이터
3. 지표 패널 화면에는 무엇이 있나요? ;
1. 및 2. 지표 패널 화면에서 보시는 모든 값과 데이터는 다중 시간대 기능을 사용하여 백그라운드에서 분석됩니다. 이 데이터는 모든 시간대에서 무엇을 의미하나요? 매수 & 매도 신호는 이 데이터를 백분율로 표시하며 사용자에게 방향을 제시합니다.
이것은 단지 지표일 뿐임을 잊지 마십시오. 투자 조언을 제공하지 않습니다.
