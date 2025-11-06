All in One Screen

Best SAR MT5 Ashkan Hazegh Nikrou 4.33 (3) 지표

설명 : 우리는 외환 시장(PSAR)에서 전문적이고 인기 있는 지표 중 하나를 기반으로 하는 새로운 무료 지표를 도입하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 이 지표는 원래 포물선 SAR 지표에 대한 새로운 수정이며, 프로 SAR 지표에서 점과 가격 차트 사이의 교차를 볼 수 있습니다. 교차는 신호가 아니지만 이동 가능성의 끝을 말하는 것입니다. 새로운 파란색 점으로 매수를 시작하고 첫 번째 파란색 점 앞에 손절매를 1 attr 배치하고 마지막으로 점이 가격 차트를 교차하는 즉시 종료할 수 있습니다. 매수 또는 매도 신호를 여는 방법은 무엇입니까? 첫 번째 파란색 점으로 공개 매수 거래 및 첫 번째 빨간색 점으로 공개 매도 거래 정확한 손절매는 어디에 있습니까? 안전한 정지 손실은 첫 번째 점에 있을 수 있습니다(구매의 경우 첫 번째 파란색 점, 매도의 경우 첫 번째 빨간색 점) 올바른 이익실현은 어디에 있습니까? 이익실현은 손절매 거리와 RR에 따라 조정할 수 있으므로 내 제