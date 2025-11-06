All in One Screen

5

안녕하세요, 여러분.


단일 지표와 세 가지 다른 지표 화면에서 동시에 여러 데이터 포인트를 표시할 수 있는 “All in One Screen” 기능을 무료로 사용하는 방법을 설명해 드리겠습니다.




먼저, 이 지표는 어떤 것들을 사용할 수 있나요? ;

피보나치 수준

FVG 및 OrderBlock 수준

이치모쿠 지표

봉, 볼린저 밴드

돈치안 채널

리테스트 구역

지지 및 저항 구역

스토캐스틱 그리고 마지막으로 ATR 지표들.





1. 제어판 화면에는 무엇이 있나요? ;





피보나치 값, HH 및 LL 값을 얻기 위해 최근 100개의 캔들에서 가져온 실시간 가격 데이터.


최근 100개의 캔들을 분석하여 얻은 피보나치 수준.


오더블록 및 FVG 값 (사용자에게 차트 상에 수평 직사각형으로 표시됨).










2. 제어판 화면에는 무엇이 있나요? ;







ATR 지표 데이터.

스토캐스틱 지표 데이터.

이치모쿠 지표 데이터.

돈체인 지표 데이터.

볼린저 밴드 지표 데이터

엔벨로프 지표 데이터

3. 지표 패널 화면에는 무엇이 있나요? ;







1. 및 2. 지표 패널 화면에서 보시는 모든 값과 데이터는 다중 시간대 기능을 사용하여 백그라운드에서 분석됩니다. 이 데이터는 모든 시간대에서 무엇을 의미하나요? 매수 & 매도 신호는 이 데이터를 백분율로 표시하며 사용자에게 방향을 제시합니다.






이것은 단지 지표일 뿐임을 잊지 마십시오. 투자 조언을 제공하지 않습니다.





















리뷰 6
SergeyBachurin
14
SergeyBachurin 2026.01.01 03:38 
 

Обновил вообще перестал работать на всех MT5.Сделайте что нибудь

Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Findolin
1920
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

eboltrader
54
eboltrader 2026.01.03 15:19 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

SergeyBachurin
14
SergeyBachurin 2026.01.01 03:38 
 

Обновил вообще перестал работать на всех MT5.Сделайте что нибудь

Burak Baltaci
3085
개발자의 답변 Burak Baltaci 2026.01.01 05:30
Здравствуйте. В разделе «Комментарии» пожалуйста, поделитесь скриншотом, чтобы я мог четко увидеть проблему. И мы сразу же примем меры. Спасибо.
Halil DAŞTAN
122
Halil DAŞTAN 2025.12.16 05:41 
 

Yükledim teste aldım. kullandığm diğer indikatörler ile uyumuna bakacağım. ona göre yorum yapacağım. Yüreğinize sağlık.

Burak Baltaci
3085
개발자의 답변 Burak Baltaci 2025.12.16 11:20
Bol kazançlar dilerim 👋
Xuan Duc Nguyen
155
Xuan Duc Nguyen 2025.11.18 21:19 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Findolin
1920
Findolin 2025.11.12 10:39 
 

Very good and interesting idea. I'm testing it and have the impression, it's great.

Burak Baltaci
3085
개발자의 답변 Burak Baltaci 2025.11.13 17:29
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
traderspeed
423
traderspeed 2025.11.07 20:42 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Burak Baltaci
3085
개발자의 답변 Burak Baltaci 2025.11.13 17:30
I'm glad you reviewed it and liked it. I hope you make a profit.
