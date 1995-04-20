Exponential Trend Histogram mr

Индикатор Crypto_Forex "Экспоненциальная гистограмма тренда" для MT4, без перерисовки.





- Индикатор экспоненциальной гистограммы тренда очень эффективен для определения тренда.

- Лучший способ использования — сочетать его с уровнями поддержки/сопротивления и техникой ретеста (см. изображения):

- Как только индикатор обнаружит новый тренд, найдите локальный уровень поддержки/сопротивления и разместите соответствующий отложенный ордер, ожидая ретеста этой зоны.

- Если новый тренд восходящий, разместите отложенный ордер Buy Limit; если новый тренд нисходящий, разместите отложенный ордер Sell Limit.

- Индикатор имеет два цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и синий для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).

- С оповещениями для мобильных устройств и ПК.





Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.