Exponential Trend Histogram mr

Индикатор Crypto_Forex "Экспоненциальная гистограмма тренда" для MT4, без перерисовки.

- Индикатор экспоненциальной гистограммы тренда очень эффективен для определения тренда.
- Лучший способ использования — сочетать его с уровнями поддержки/сопротивления и техникой ретеста (см. изображения):
- Как только индикатор обнаружит новый тренд, найдите локальный уровень поддержки/сопротивления и разместите соответствующий отложенный ордер, ожидая ретеста этой зоны.
- Если новый тренд восходящий, разместите отложенный ордер Buy Limit; если новый тренд нисходящий, разместите отложенный ордер Sell Limit.
- Индикатор имеет два цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и синий для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках).
- С оповещениями для мобильных устройств и ПК.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

