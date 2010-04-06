Exponential Trend Histogram mr
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Istogramma di Trend Esponenziale" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Istogramma di Trend Esponenziale è molto efficiente per il rilevamento dei trend.
- Il modo migliore per utilizzarlo è in combinazione con i livelli di supporto/resistenza e la tecnica di retest (vedi immagini):
- Una volta che l'indicatore rileva un nuovo trend, trova il livello SR locale e imposta l'ordine pendente corrispondente, aspettandosi un retest di quella zona.
- Se il nuovo trend è rialzista, imposta un ordine pendente Buy Limit; se il nuovo trend è ribassista, imposta un ordine pendente Sell Limit.
- L'indicatore ha 2 colori: rosso per trend ribassista al ribasso e blu per trend rialzista al rialzo (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
