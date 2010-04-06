Exponential Trend Histogram mr

Indicateur Crypto_Forex « Histogramme de tendance exponentielle » pour MT4, sans refonte.





- L'indicateur Histogramme de tendance exponentielle est très efficace pour la détection de tendance.

- La meilleure façon de l'utiliser est de combiner les niveaux de support/résistance et la technique de retest (voir images) :

- Une fois que l'indicateur détecte une nouvelle tendance, recherchez le niveau SR local et placez l'ordre en attente correspondant en attendant un retest de cette zone.

- Si la nouvelle tendance est haussière, placez l'ordre en attente Buy Limit ; si la nouvelle tendance est baissière, placez l'ordre en attente Sell Limit.

- L'indicateur est bicolore : rouge pour une tendance baissière et bleu pour une tendance haussière (les couleurs peuvent être modifiées dans les paramètres).

- Alertes mobiles et PC.





https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller // D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici :

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.