Exponential Trend Histogram mr
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.57
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için "Üstel Trend Histogramı" Kripto Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.
- Üstel Trend Histogramı göstergesi, trend tespiti amacıyla oldukça etkilidir.
- En iyi kullanım şekli, Destek/Direnç Seviyeleri ve Yeniden Test tekniğiyle birleştirmektir (resimlere bakın):
- Gösterge yeni bir trend tespit ettiğinde, yerel SR seviyesini bulun ve o bölgenin Yeniden Test edilmesini bekleyerek ilgili bekleyen emri düzenleyin.
- Yeni trend yükselişteyse, Alış Limiti bekleyen emri düzenleyin; yeni trend düşüşteyse, Satış Limiti bekleyen emri düzenleyin.
- Göstergenin 2 rengi vardır: Düşüş trendi için Kırmızı ve yükseliş trendi için Mavi (renkler ayarlardan değiştirilebilir).
- Mobil ve PC uyarılarıyla.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.