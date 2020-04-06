この エキスパートアドバイザー（Expert Advisor, EA） は、XAUUSD（ゴールド） および BTCUSD（ビットコイン） の自動取引のために設計されています。

フィボナッチ・リトレースメント と エリオット波動理論 を組み合わせ、高確率の取引チャンスを特定します。

設定ファイルの入手方法

私に連絡して .set 設定ファイル を受け取るか、

コメント欄からダウンロードしてください。

ゴールド（XAUUSD）用の設定ファイル はここをクリック。

ビットコイン（BTCUSD）用の設定ファイル はここをクリック。

最適化とパフォーマンス

このEAは セント口座（Cent Account） 向けに綿密に最適化されており、以下の利点があります：

柔軟なポジションサイズ設定

強化されたリスク管理

様々な市場環境で安定したパフォーマンス

少額残高での使用は避けてください。

最適な動作には、最低でも 50,000セント口座（約500米ドル） を推奨します。

主な特徴

プラグ＆プレイ設定 – すぐに使える .set ファイルで簡単に導入可能。

リスク管理重視 – セント口座用に最適化され、リスクエクスポージャーを効果的に制御。

多用途対応 – 複数の通貨ペアで動作可能。

特に XAUUSD と BTCUSD は、高いボラティリティと流動性、強いトレンドのため推奨されます。

複数チャートで利用する場合は、 MagicNumberForPairs パラメータを変更してください（例：1000、2000、3000...）。

推奨パラメータ

取引銘柄： XAUUSD（ゴールド）、BTCUSD（ビットコイン）、およびブローカーや .set ファイルに合わせた他の通貨ペア

口座タイプ： セント口座

（実際の取引は Exness Standard Cent で行い、 Exness Demo Pro でテストしてください）

最低入金額： 50,000セント（約500米ドル）

免責事項

金融市場での取引には高いリスクが伴います。

常に責任を持って取引し、損失を許容できる資金のみを使用してください。

少額残高での運用は避け、最低でも50,000セント口座 を使用してください。