Fibo 61 8 scalping with position
- エキスパート
- Komila Safarova
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 2 11月 2025
- アクティベーション: 5
この エキスパートアドバイザー（Expert Advisor, EA） は、XAUUSD（ゴールド） および BTCUSD（ビットコイン） の自動取引のために設計されています。
フィボナッチ・リトレースメント と エリオット波動理論 を組み合わせ、高確率の取引チャンスを特定します。
設定ファイルの入手方法
私に連絡して .set 設定ファイル を受け取るか、
コメント欄からダウンロードしてください。
ゴールド（XAUUSD）用の設定ファイル はここをクリック。
ビットコイン（BTCUSD）用の設定ファイル はここをクリック。
最適化とパフォーマンス
このEAは セント口座（Cent Account） 向けに綿密に最適化されており、以下の利点があります：
-
柔軟なポジションサイズ設定
-
強化されたリスク管理
-
様々な市場環境で安定したパフォーマンス
少額残高での使用は避けてください。
最適な動作には、最低でも 50,000セント口座（約500米ドル） を推奨します。
主な特徴
-
プラグ＆プレイ設定 – すぐに使える .set ファイルで簡単に導入可能。
-
リスク管理重視 – セント口座用に最適化され、リスクエクスポージャーを効果的に制御。
-
多用途対応 – 複数の通貨ペアで動作可能。
特に XAUUSD と BTCUSD は、高いボラティリティと流動性、強いトレンドのため推奨されます。
複数チャートで利用する場合は、 MagicNumberForPairs パラメータを変更してください（例：1000、2000、3000...）。
推奨パラメータ
-
取引銘柄： XAUUSD（ゴールド）、BTCUSD（ビットコイン）、およびブローカーや .set ファイルに合わせた他の通貨ペア
-
口座タイプ： セント口座
（実際の取引は Exness Standard Cent で行い、Exness Demo Pro でテストしてください）
-
最低入金額： 50,000セント（約500米ドル）
免責事項
金融市場での取引には高いリスクが伴います。
常に責任を持って取引し、損失を許容できる資金のみを使用してください。
少額残高での運用は避け、最低でも50,000セント口座 を使用してください。