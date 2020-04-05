Plutus Pending Order EA

PlutusPA

PlutusPA — профессиональный эксперт для работы с отложенными ордерами в MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны структурированное исполнение, понятная карта входов и реальный контроль над риском вместо импульсивных решений.

Почему важны stop limit ордера: Ключевая идея системы в том, что она опирается не только на сам факт активации. Она сочетает подтверждение движения с контролируемой ценой входа. Это помогает сначала дождаться подтверждения импульса, а затем пытаться войти в заранее заданном диапазоне, а не гнаться за ценой обычными stop-ордерами.

Какие параметры можно настраивать

  • Режим построения уровней: автоматический, ручной или пошаговый вокруг текущей цены.
  • Направление торговли: только покупки, только продажи или оба направления.
  • Дистанция активации, расстояние входа и количество уровней выше и ниже цены в step-режиме.
  • Фильтры по сессиям, спреду и новостям для блокировки слабых условий исполнения.
  • Защита через stop loss, take profit, trailing и правила безопасности по equity.
  • Контроль кластеров, плотности зоны и ручное управление через рабочую панель.

Основные преимущества

  • Разделяет логику активации и логику входа, делая исполнение более дисциплинированным.
  • Использует логику Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для снижения хаотичных входов после резкого движения.
  • Помогает строить целые зоны исполнения, а не набор случайных одиночных ордеров.
  • Объединяет исполнение, защиту и контроль капитала в едином рабочем процессе.
  • Имеет панель для pause, resume, safe mode, cancel pending и restore pending.

PlutusPA подходит трейдерам, которые хотят получить профессиональную систему исполнения на базе четких уровней, дисциплинированных входов и преимуществ stop limit ордеров.

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Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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ZAAD engine
Abd Al Mouhemen Mo Haj Madoun
Эксперты
ZAAD — это профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, созданный как модульная торговая система для одного символа. Он объединяет выбор стратегии, направляющие фильтры, исполнение через рыночные и отложенные ордера, управление сеткой, контроль лота и многоуровневую защиту счета. В отличие от простых роботов, основанных на одном сигнале, ZAAD использует структурированный подход: стратегия → фильтры → исполнение → управление сеткой → контроль риска. Обновленная версия стала более чистой, сфо
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