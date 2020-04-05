Plutus Pending Order EA
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- Версия: 20.68
- Обновлено: 9 июля 2026
- Активации: 5
PlutusPA
PlutusPA — профессиональный эксперт для работы с отложенными ордерами в MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым нужны структурированное исполнение, понятная карта входов и реальный контроль над риском вместо импульсивных решений.
Почему важны stop limit ордера: Ключевая идея системы в том, что она опирается не только на сам факт активации. Она сочетает подтверждение движения с контролируемой ценой входа. Это помогает сначала дождаться подтверждения импульса, а затем пытаться войти в заранее заданном диапазоне, а не гнаться за ценой обычными stop-ордерами.
Какие параметры можно настраивать
- Режим построения уровней: автоматический, ручной или пошаговый вокруг текущей цены.
- Направление торговли: только покупки, только продажи или оба направления.
- Дистанция активации, расстояние входа и количество уровней выше и ниже цены в step-режиме.
- Фильтры по сессиям, спреду и новостям для блокировки слабых условий исполнения.
- Защита через stop loss, take profit, trailing и правила безопасности по equity.
- Контроль кластеров, плотности зоны и ручное управление через рабочую панель.
Основные преимущества
- Разделяет логику активации и логику входа, делая исполнение более дисциплинированным.
- Использует логику Buy Stop Limit и Sell Stop Limit для снижения хаотичных входов после резкого движения.
- Помогает строить целые зоны исполнения, а не набор случайных одиночных ордеров.
- Объединяет исполнение, защиту и контроль капитала в едином рабочем процессе.
- Имеет панель для pause, resume, safe mode, cancel pending и restore pending.
PlutusPA подходит трейдерам, которые хотят получить профессиональную систему исполнения на базе четких уровней, дисциплинированных входов и преимуществ stop limit ордеров.