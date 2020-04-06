Fibo 61 8 scalping with position
- 专家
- Komila Safarova
- 版本: 1.2
- 更新: 2 十一月 2025
- 激活: 5
该 智能交易顾问（Expert Advisor, EA） 专为 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD（比特币） 的自动化交易而设计。
它结合了 斐波那契回撤 与 艾略特波浪理论，用于识别高概率的交易机会。
获取设置文件
请联系我以获取 .set 设置文件，
或在评论区下载。
点击此处可获取 黄金（XAUUSD）设置文件。
点击此处可获取 比特币（BTCUSD）设置文件。
优化与性能
此 EA 已针对 美分账户（Cent Account） 进行精心优化，具备以下优势：
-
灵活的仓位管理
-
增强的风险控制能力
-
在各种市场环境下保持稳定表现
请勿使用低余额账户——为获得最佳性能，建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元）。
主要特点
-
即插即用 —— 提供可直接使用的 .set 文件，快速部署
-
风险管理优化 —— 针对美分账户设计，有效控制风险敞口
-
多功能性 —— 可用于多种交易品种；
推荐 XAUUSD 和 BTCUSD，因为它们具有高波动性、强趋势性和良好流动性。
可同时在多个图表上使用，修改 MagicNumberForPairs 参数（如 1000、2000、3000 等）。
推荐参数
-
交易品种： XAUUSD（黄金）、BTCUSD（比特币）及其他货币对（根据 .set 文件和经纪商调整）
-
账户类型： 美分账户
（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，并在 Exness Demo Pro 上测试）
-
最低入金： 50,000 美分（约 500 美元）
免责声明
金融市场交易具有较高风险。
请务必理性交易，仅使用可承受损失的资金。
请勿使用低余额账户——至少应使用 50,000 美分账户。