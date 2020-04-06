Fibo 61 8 scalping with position

该 智能交易顾问（Expert Advisor, EA） 专为 XAUUSD（黄金） 和 BTCUSD（比特币） 的自动化交易而设计。

它结合了 斐波那契回撤 与 艾略特波浪理论，用于识别高概率的交易机会。

获取设置文件

请联系我以获取 .set 设置文件，

或在评论区下载。

点击此处可获取 黄金（XAUUSD）设置文件。

点击此处可获取 比特币（BTCUSD）设置文件。

优化与性能

此 EA 已针对 美分账户（Cent Account） 进行精心优化，具备以下优势：

灵活的仓位管理

增强的风险控制能力

在各种市场环境下保持稳定表现

请勿使用低余额账户——为获得最佳性能，建议至少使用 50,000 美分账户（约 500 美元）。

主要特点

即插即用 —— 提供可直接使用的 .set 文件，快速部署

风险管理优化 —— 针对美分账户设计，有效控制风险敞口

多功能性 —— 可用于多种交易品种；

推荐 XAUUSD 和 BTCUSD，因为它们具有高波动性、强趋势性和良好流动性。

可同时在多个图表上使用，修改 MagicNumberForPairs 参数（如 1000、2000、3000 等）。

推荐参数

交易品种： XAUUSD（黄金）、BTCUSD（比特币）及其他货币对（根据 .set 文件和经纪商调整）

账户类型： 美分账户

（建议使用 Exness Standard Cent 实盘账户，并在 Exness Demo Pro 上测试）

最低入金： 50,000 美分（约 500 美元）

免责声明

金融市场交易具有较高风险。

请务必理性交易，仅使用可承受损失的资金。

请勿使用低余额账户——至少应使用 50,000 美分账户。