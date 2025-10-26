Fibo 61 8 scalping with position

Cet Expert Advisor (EA) est conçu pour le trading automatisé sur les paires XAUUSD (Or) et BTCUSD (Bitcoin).

Il combine les retracements de Fibonacci avec la théorie des vagues d’Elliott afin d’identifier des opportunités de trading à forte probabilité de réussite.

Obtenir le fichier de configuration

Contactez-moi pour recevoir le fichier .set,

ou téléchargez-le dans la section des commentaires.

Cliquez ici pour obtenir le fichier de configuration pour l’Or (XAUUSD).

Cliquez ici pour obtenir le fichier de configuration pour le Bitcoin (BTCUSD).

Optimisation et performance

L’EA a été soigneusement optimisé pour les comptes Cent, offrant :

Une gestion flexible de la taille des positions,

Un meilleur contrôle du risque,

Des performances stables dans différentes conditions de marché.

Évitez d’utiliser un solde faible — pour une performance optimale, un minimum de 50 000 cents (environ 500 USD) est recommandé.

Caractéristiques principales

Configuration Plug-and-Play – Fichier .set prêt à l’emploi pour une installation rapide.

Gestion du risque optimisée – Conçu pour les comptes Cent afin de limiter efficacement l’exposition.

Utilisation polyvalente – Fonctionne sur plusieurs instruments ;

XAUUSD et BTCUSD sont recommandés pour leur forte volatilité, tendance durable et bonne liquidité.

Peut être utilisé sur plusieurs graphiques en modifiant le paramètre MagicNumberForPairs (ex. : 1000, 2000, 3000…).

Paramètres recommandés

Instruments de trading : XAUUSD (Or), BTCUSD (Bitcoin) et d’autres paires ajustées via le fichier .set et le courtier.

Type de compte : Compte Cent

(utilisez de l’argent réel sur Exness Standard Cent et testez sur Exness Demo Pro )

Dépôt minimum : 50 000 cents (≈ 500 USD)

Avertissement

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques importants.

Tradez toujours de manière responsable et uniquement avec des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.

N’utilisez pas un petit solde — utilisez au minimum un compte de 50 000 cents.