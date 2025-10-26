Fibo 61 8 scalping with position

Questo Expert Advisor (EA) è progettato per il trading automatizzato su XAUUSD (Oro) e BTCUSD (Bitcoin).
Combina i ritracciamenti di Fibonacci con la teoria delle onde di Elliott per identificare opportunità di trading ad alta probabilità di successo.

Ottenere il file di configurazione

Scrivimi per ricevere il file .set,
oppure scaricalo nella sezione dei commenti.
Clicca qui per ottenere il file di configurazione per l’Oro (XAUUSD).
Clicca qui per ottenere il file di configurazione per il Bitcoin (BTCUSD).

Ottimizzazione e prestazioni

L’EA è stato accuratamente ottimizzato per i conti Cent, offrendo:

  • Gestione flessibile delle dimensioni delle posizioni,

  • Maggiore controllo del rischio,

  • Prestazioni costanti in diverse condizioni di mercato.

Evita di usare un saldo basso — per prestazioni ottimali si consiglia un minimo di 50.000 cent (circa 500 USD).

Caratteristiche principali

  • Configurazione Plug-and-Play – File .set pronto all’uso per un’installazione rapida.

  • Gestione del rischio ottimizzata – Progettato per i conti Cent per controllare efficacemente l’esposizione.

  • Applicazione versatile – Funziona con più strumenti;
    XAUUSD e BTCUSD sono consigliati per la loro elevata volatilità, forte tendenza e buona liquidità.
    Può essere utilizzato su più grafici modificando il parametro MagicNumberForPairs (ad esempio: 1000, 2000, 3000…).

Parametri consigliati

  • Strumenti di trading: XAUUSD (Oro), BTCUSD (Bitcoin) e altre coppie regolate tramite file .set e impostazioni del broker.

  • Tipo di conto: Conto Cent
    (usa denaro reale su Exness Standard Cent e prova su Exness Demo Pro)

  • Deposito minimo: 50.000 cent (≈ 500 USD)

Avvertenza

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi significativi.
Opera sempre in modo responsabile e solo con fondi che puoi permetterti di perdere.

Non utilizzare un saldo basso — usa almeno un conto da 50.000 cent.


