Fibo 61 8 scalping with position

Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociação automatizada nos pares XAUUSD (Ouro) e BTCUSD (Bitcoin).
Ele combina níveis de retração de Fibonacci com a Teoria das Ondas de Elliott para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso.

Obter o arquivo de configuração

Entre em contato comigo para receber o arquivo .set,
ou faça o download na seção de comentários.
Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Ouro (XAUUSD).
Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Bitcoin (BTCUSD).

Otimização e desempenho

O EA foi cuidadosamente otimizado para contas Cent, oferecendo:

  • Tamanho de posição flexível,

  • Maior controle de risco,

  • Desempenho consistente em diferentes condições de mercado.

Evite usar um saldo baixo — recomenda-se um mínimo de 50.000 centavos (aproximadamente 500 USD) para melhor desempenho.

Principais características

  • Configuração Plug-and-Play – Arquivo .set pronto para uso, fácil de instalar.

  • Foco em gestão de risco – Otimizado para contas Cent, controlando a exposição de forma eficiente.

  • Aplicação versátil – Funciona em vários ativos;
    XAUUSD e BTCUSD são recomendados devido à alta volatilidade, forte tendência e boa liquidez.
    Pode ser usado em vários gráficos alterando o parâmetro MagicNumberForPairs (por exemplo: 1000, 2000, 3000...).

Parâmetros recomendados

  • Instrumentos de negociação: XAUUSD (Ouro), BTCUSD (Bitcoin) e outros pares ajustando o arquivo .set e as configurações do corretor.

  • Tipo de conta: Conta Cent
    (use dinheiro real na Exness Standard Cent e teste na Exness Demo Pro)

  • Depósito mínimo: 50.000 centavos (≈ 500 USD)

Aviso de risco

A negociação nos mercados financeiros envolve riscos significativos.
Negocie de forma responsável e utilize apenas fundos que possa se dar ao luxo de perder.

Não utilize um saldo baixo — use pelo menos uma conta de 50.000 centavos.


Mais do autor
Fibo 61 8 and martingale
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado em retrações de Fibonacci , Índice de Força Relativa (RSI) e Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contacto comigo para receber o ficheiro de configurações (.set) ou faça o download do ficheiro set para Ouro (XAUUSD) na secção de comentários — clique aqui. Evite utilizar um saldo baixo — para um desempenho ideal, recomenda-se um mínimo de 50.000 cêntimos . O scalping é uma estratégia de trading que procura obter lucro a partir de movimentos de preço pequen
Fibo 61 8 percent level gold scalping orders
Komila Safarova
4.27 (22)
Experts
Este Consultor Especialista (EA) é baseado nos níveis de Fibonacci e em períodos de alta volatilidade para estratégias de hedge. O scalping é uma abordagem de trading voltada para capturar pequenos e frequentes movimentos de preço. Alta liquidez do mercado e spreads reduzidos são importantes para o scalping , pois ajudam a diminuir os riscos de execução. Por esse motivo, o EA funciona melhor durante os períodos de maior atividade do mercado. O EA pode abrir várias ordens de compra e venda simul
FREE
Fibo 61 8 gold scalping orders paid version
Komila Safarova
Experts
Este Expert Advisor (EA) é baseado nos níveis de retração de Fibonacci , no Awesome Oscillator de Bill Williams e na Média Móvel Exponencial (EMA) . Entre em contato comigo para obter o arquivo de configuração (.set) ou baixe-o na seção de comentários. Você também pode clicar aqui para obter o arquivo .set para ouro (XAUUSD) . Para bitcoin (BTCUSD) , clique aqui para baixar o arquivo correspondente. A versão gratuita do EA funcionará até 1º de novembro (versão 1.10 ). Evite usar um saldo baixo —
