Fibo 61 8 scalping with position
- Experts
- Komila Safarova
- Versão: 1.2
- Atualizado: 2 novembro 2025
- Ativações: 5
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociação automatizada nos pares XAUUSD (Ouro) e BTCUSD (Bitcoin).
Ele combina níveis de retração de Fibonacci com a Teoria das Ondas de Elliott para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso.
Obter o arquivo de configuração
Entre em contato comigo para receber o arquivo .set,
ou faça o download na seção de comentários.
Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Ouro (XAUUSD).
Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Bitcoin (BTCUSD).
Otimização e desempenho
O EA foi cuidadosamente otimizado para contas Cent, oferecendo:
-
Tamanho de posição flexível,
-
Maior controle de risco,
-
Desempenho consistente em diferentes condições de mercado.
Evite usar um saldo baixo — recomenda-se um mínimo de 50.000 centavos (aproximadamente 500 USD) para melhor desempenho.
Principais características
-
Configuração Plug-and-Play – Arquivo .set pronto para uso, fácil de instalar.
-
Foco em gestão de risco – Otimizado para contas Cent, controlando a exposição de forma eficiente.
-
Aplicação versátil – Funciona em vários ativos;
XAUUSD e BTCUSD são recomendados devido à alta volatilidade, forte tendência e boa liquidez.
Pode ser usado em vários gráficos alterando o parâmetro MagicNumberForPairs (por exemplo: 1000, 2000, 3000...).
Parâmetros recomendados
-
Instrumentos de negociação: XAUUSD (Ouro), BTCUSD (Bitcoin) e outros pares ajustando o arquivo .set e as configurações do corretor.
-
Tipo de conta: Conta Cent
(use dinheiro real na Exness Standard Cent e teste na Exness Demo Pro)
-
Depósito mínimo: 50.000 centavos (≈ 500 USD)
Aviso de risco
A negociação nos mercados financeiros envolve riscos significativos.
Negocie de forma responsável e utilize apenas fundos que possa se dar ao luxo de perder.
Não utilize um saldo baixo — use pelo menos uma conta de 50.000 centavos.