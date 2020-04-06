Fibo 61 8 scalping with position

Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para negociação automatizada nos pares XAUUSD (Ouro) e BTCUSD (Bitcoin).

Ele combina níveis de retração de Fibonacci com a Teoria das Ondas de Elliott para identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade de sucesso.

Obter o arquivo de configuração

Entre em contato comigo para receber o arquivo .set,

ou faça o download na seção de comentários.

Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Ouro (XAUUSD).

Clique aqui para obter o arquivo de configuração para Bitcoin (BTCUSD).

Otimização e desempenho

O EA foi cuidadosamente otimizado para contas Cent, oferecendo:

Tamanho de posição flexível,

Maior controle de risco,

Desempenho consistente em diferentes condições de mercado.

Evite usar um saldo baixo — recomenda-se um mínimo de 50.000 centavos (aproximadamente 500 USD) para melhor desempenho.

Principais características

Configuração Plug-and-Play – Arquivo .set pronto para uso, fácil de instalar.

Foco em gestão de risco – Otimizado para contas Cent, controlando a exposição de forma eficiente.

Aplicação versátil – Funciona em vários ativos;

XAUUSD e BTCUSD são recomendados devido à alta volatilidade, forte tendência e boa liquidez.

Pode ser usado em vários gráficos alterando o parâmetro MagicNumberForPairs (por exemplo: 1000, 2000, 3000...).

Parâmetros recomendados

Instrumentos de negociação: XAUUSD (Ouro), BTCUSD (Bitcoin) e outros pares ajustando o arquivo .set e as configurações do corretor.

Tipo de conta: Conta Cent

(use dinheiro real na Exness Standard Cent e teste na Exness Demo Pro )

Depósito mínimo: 50.000 centavos (≈ 500 USD)

Aviso de risco

A negociação nos mercados financeiros envolve riscos significativos.

Negocie de forma responsável e utilize apenas fundos que possa se dar ao luxo de perder.

Não utilize um saldo baixo — use pelo menos uma conta de 50.000 centavos.