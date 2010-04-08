Fibo 61 8 scalping with position
- Experts
- Komila Safarova
- 버전: 1.2
- 업데이트됨: 2 11월 2025
- 활성화: 5
이 익스퍼트 어드바이저(Expert Advisor, EA) 는 XAUUSD(골드) 및 BTCUSD(비트코인) 자동 거래를 위해 설계되었습니다.
피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements) 과 엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory) 을 결합하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다.
설정 파일 받기
.set 설정 파일을 받으려면 저에게 문의하시거나
댓글 섹션에서 다운로드하세요.
골드(XAUUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요.
비트코인(BTCUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요.
최적화 및 성능
이 EA는 센트 계좌(Cent Account) 에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 장점이 있습니다:
-
유연한 포지션 크기 조정
-
향상된 리스크 관리
-
다양한 시장 환경에서 안정적인 성능 유지
낮은 잔액으로 사용하지 마십시오 — 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트(약 500달러) 이상의 계좌를 권장합니다.
주요 기능
-
플러그 앤 플레이 구성 – 바로 사용할 수 있는 .set 파일로 손쉬운 설치.
-
리스크 관리 중심 설계 – 센트 계좌에 맞게 최적화되어 노출 위험을 효과적으로 제어.
-
다중 종목 대응 – 여러 통화쌍에서 작동 가능.
특히 XAUUSD 및 BTCUSD 는 높은 변동성, 강한 추세, 우수한 유동성으로 추천됩니다.
여러 차트에서 사용할 경우 MagicNumberForPairs 값을 변경하세요 (예: 1000, 2000, 3000...).
권장 파라미터
-
거래 상품: XAUUSD(골드), BTCUSD(비트코인) 및 .set 파일과 브로커 설정에 따라 조정된 기타 통화쌍
-
계좌 유형: 센트 계좌
(실제 거래는 Exness Standard Cent 에서, 테스트는 Exness Demo Pro 에서 진행)
-
최소 입금액: 50,000센트 (약 500달러)
면책 고지
금융 시장 거래에는 높은 수준의 위험이 수반됩니다.
항상 책임감 있게 거래하고, 감당할 수 있는 자금만 사용하십시오.
낮은 잔액 계좌는 사용하지 마십시오 — 최소 50,000센트 계좌를 사용해야 합니다.