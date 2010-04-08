Fibo 61 8 scalping with position

익스퍼트 어드바이저(Expert Advisor, EA)XAUUSD(골드)BTCUSD(비트코인) 자동 거래를 위해 설계되었습니다.
피보나치 되돌림(Fibonacci Retracements)엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory) 을 결합하여 높은 확률의 거래 기회를 식별합니다.

설정 파일 받기

.set 설정 파일을 받으려면 저에게 문의하시거나
댓글 섹션에서 다운로드하세요.
골드(XAUUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요.
비트코인(BTCUSD) 설정 파일 받기: 여기를 클릭하세요.

최적화 및 성능

이 EA는 센트 계좌(Cent Account) 에 최적화되어 있으며, 다음과 같은 장점이 있습니다:

  • 유연한 포지션 크기 조정

  • 향상된 리스크 관리

  • 다양한 시장 환경에서 안정적인 성능 유지

낮은 잔액으로 사용하지 마십시오 — 최적의 성능을 위해 최소 50,000센트(약 500달러) 이상의 계좌를 권장합니다.

주요 기능

  • 플러그 앤 플레이 구성 – 바로 사용할 수 있는 .set 파일로 손쉬운 설치.

  • 리스크 관리 중심 설계 – 센트 계좌에 맞게 최적화되어 노출 위험을 효과적으로 제어.

  • 다중 종목 대응 – 여러 통화쌍에서 작동 가능.
    특히 XAUUSDBTCUSD 는 높은 변동성, 강한 추세, 우수한 유동성으로 추천됩니다.
    여러 차트에서 사용할 경우 MagicNumberForPairs 값을 변경하세요 (예: 1000, 2000, 3000...).

권장 파라미터

  • 거래 상품: XAUUSD(골드), BTCUSD(비트코인) 및 .set 파일과 브로커 설정에 따라 조정된 기타 통화쌍

  • 계좌 유형: 센트 계좌
    (실제 거래는 Exness Standard Cent 에서, 테스트는 Exness Demo Pro 에서 진행)

  • 최소 입금액: 50,000센트 (약 500달러)

면책 고지

금융 시장 거래에는 높은 수준의 위험이 수반됩니다.
항상 책임감 있게 거래하고, 감당할 수 있는 자금만 사용하십시오.

낮은 잔액 계좌는 사용하지 마십시오 — 최소 50,000센트 계좌를 사용해야 합니다.


