Trend Catcher EA Pro MT5

Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA.

Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado.

Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão.

Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Trend Catcher oferece execução consistente sem repaint, sem redrawing e sem atraso.

[Manual do usuário, Recomendações] e [Presets testados] — clique nos links.

Estratégias Principais:

O EA possui dois modos internos que permitem escolher seu estilo:

I. Smart Trend Mode — Opera em uma direção por vez, seguindo o impulso da tendência com entradas limpas e estruturadas.

Baixo risco. Alta precisão. Sem hedge.

II. Dynamic Dual Mode (Agressivo) — Opera em ambas as direções usando lógica de scalping com hedge para capturar cada pulso de volatilidade.

Engajamento máximo. Automação total.

Você pode alternar entre Comprar Apenas, Vender Apenas ou Ambas, adaptando o EA à sua visão de mercado.

Sistema de Controle Híbrido:

Trend Catcher oferece algo que a maioria dos EAs não oferece — controle manual direto no gráfico.

Ações instantâneas:

Fechar todas as operações (C)

Fechar apenas operações lucrativas (L)

Fechar apenas operações negativas (O)

Fechar todas as compras (S)

Fechar todas as vendas (E)

E você pode ativar/desativar a automação com um único botão — mesmo durante a operação.

A visualização de lucro (azul = lucro, vermelho = prejuízo, branco = neutro) mantém você sempre no controle.

Por que os traders gostam dele:

Algoritmo de modo duplo: tendência + scalping

Painel de controle manual completo — sem abrir listas no terminal

Exibição de lucro em tempo real em pips

Sem repaint / Sem atraso / Execução rápida

Controle de risco e lote integrado

Funciona com qualquer corretora ECN / baixo spread

Ideal para traders que combinam lógica + automação

Configuração Recomendada:

Símbolo: EURUSD (testado)

Timeframe: M1

Conta: ECN / Baixo spread / Hedge habilitado

Alavancagem: 1:100 – 1:500

Depósito mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Trend Catcher EA Pro não é apenas mais um robô — é um sistema híbrido de inteligência operacional.

Você pode operar totalmente no automático ou assumir o controle a qualquer momento.

Estável, transparente e projetado com precisão — para traders que entendem que controle é a verdadeira vantagem.

Disclaimer:

Operar nos mercados financeiros envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores. O uso de Expert Advisors, indicadores ou sistemas automatizados — incluindo Trend Catcher EA Pro — não garante lucro nem evita perdas.

O desempenho passado não garante resultados futuros.

Ao usar este produto, você reconhece que é totalmente responsável por suas decisões de trading e seus resultados financeiros.

O autor e o desenvolvedor não são responsáveis por quaisquer perdas diretas ou indiretas decorrentes do uso deste software.

Sempre teste suas configurações em conta demo antes de operar em conta real e gerencie o risco com responsabilidade.