Trend Catcher EA Pro MT5

4.88

Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA.

Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado.

Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão.

Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Trend Catcher oferece execução consistente sem repaint, sem redrawing e sem atraso.

[Manual do usuário, Recomendações] e [Presets testados] — clique nos links.

Estratégias Principais:
O EA possui dois modos internos que permitem escolher seu estilo:

I. Smart Trend Mode — Opera em uma direção por vez, seguindo o impulso da tendência com entradas limpas e estruturadas.
Baixo risco. Alta precisão. Sem hedge.

II. Dynamic Dual Mode (Agressivo) — Opera em ambas as direções usando lógica de scalping com hedge para capturar cada pulso de volatilidade.
Engajamento máximo. Automação total.

Você pode alternar entre Comprar Apenas, Vender Apenas ou Ambas, adaptando o EA à sua visão de mercado.

Sistema de Controle Híbrido:
Trend Catcher oferece algo que a maioria dos EAs não oferece — controle manual direto no gráfico.

Ações instantâneas:

Fechar todas as operações (C)
Fechar apenas operações lucrativas (L)
Fechar apenas operações negativas (O)
Fechar todas as compras (S)
Fechar todas as vendas (E)

E você pode ativar/desativar a automação com um único botão — mesmo durante a operação.
A visualização de lucro (azul = lucro, vermelho = prejuízo, branco = neutro) mantém você sempre no controle.

Por que os traders gostam dele:
Algoritmo de modo duplo: tendência + scalping
Painel de controle manual completo — sem abrir listas no terminal
Exibição de lucro em tempo real em pips
Sem repaint / Sem atraso / Execução rápida
Controle de risco e lote integrado
Funciona com qualquer corretora ECN / baixo spread
Ideal para traders que combinam lógica + automação

Configuração Recomendada:
Símbolo: EURUSD (testado)

Timeframe: M1

Conta: ECN / Baixo spread / Hedge habilitado

Alavancagem: 1:100 – 1:500

Depósito mínimo: $5000

VPS: Altamente recomendado

Trend Catcher EA Pro não é apenas mais um robô — é um sistema híbrido de inteligência operacional.
Você pode operar totalmente no automático ou assumir o controle a qualquer momento.
Estável, transparente e projetado com precisão — para traders que entendem que controle é a verdadeira vantagem.

Disclaimer:
Operar nos mercados financeiros envolve risco significativo e pode não ser adequado para todos os investidores. O uso de Expert Advisors, indicadores ou sistemas automatizados — incluindo Trend Catcher EA Pro — não garante lucro nem evita perdas.
O desempenho passado não garante resultados futuros.
Ao usar este produto, você reconhece que é totalmente responsável por suas decisões de trading e seus resultados financeiros.
O autor e o desenvolvedor não são responsáveis por quaisquer perdas diretas ou indiretas decorrentes do uso deste software.
Sempre teste suas configurações em conta demo antes de operar em conta real e gerencie o risco com responsabilidade.


Comentários 19
HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

Produtos recomendados
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
A ideia do sistema é a identificação de padrões de reversão utilizando o cálculo de candles compostos. Os padrões de reversão são semelhantes aos padrões "Martelo" e o " Homem Enforcado " da análise candlestick Japonesa, porém ele usa candles compostos em vez de uma única barra e não precisa do pequeno corpo numa composição para confirmar a reversão. Os parâmetros de entrada: Range - número máximo de barras, utilizada no cálculo de composição dos candles compostos . Minimum - tamanho mínimo dos
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experts
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Overview AP Fibonacci Retracement PRO is a trend-continuation pullback EA. It waits for a confirmed swing, calculates the Fibonacci retracement zone, and looks for entries in the direction of the original move. No grid, no martingale. Strategy logic Detects the last valid swing high/low using Fractals on the selected signal timeframe. Calculates the retracement zone between 38.2% and 61.8% (configurable). On a closed bar, if price is inside the zone (with opti
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
This indicator is especially for the binary trading. Time frame is 1 minutes and exp time 5 or 3 minutes only. You must be use martingale 3 step. So you must put lots size is 10 % at most. You should use Mt2 trading platform to connect with my indicator to get more signal without human working. This indicator wining rate is over 80% but you may get 100% of profit by using martingale 3 step. You should use MT2 Trading Platform to connect meta trader platform and binary platform . You can get mt2
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel (ou canal de Donchian) é um indicador criado por  Richard Donchian. Ele é  formado tomando a máxima mais alta e a mais baixa mais baixa do último período especificado em velas. A área entre alta e baixa é o canal para o período escolhido. Sua configuração é simples. É possível ter a média entre a linha superior e inferior além de alertas quando o preço atinge um dos lados. Se tiver alguma dúvida ou encontrar alguma falha, me contate. Faça bom uso!
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descrição geral Este indicador é uma versão aprimorada do Canal Donchian clássico, enriquecida com funções práticas para o trading real. Além das três linhas padrão (máxima, mínima e linha do meio), o sistema detecta breakouts e os mostra visualmente com setas no gráfico, exibindo apenas a linha oposta à direção da tendência atual para uma leitura mais limpa. O indicador inclui: Sinais visuais : setas coloridas nos breakouts Notificações automáticas : alerta pop-up, push e e-mail Filtro RSI : pa
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Three Moving Averages
MetaQuotes Ltd.
3.2 (25)
Experts
A estratégia de negociação baseada em três médias móveis. Para determinar a tendência, ele usa três médias móveis exponencialmente: FastEMA, MediumEMA e SlowEMA. Sinais de negociação: Sinal para COMPRAR: FastEMA>MediumEMA>SlowEMA (tendência de alta). Sinal para VENDER: FastEMA<MediumEMA<SlowEMA (tendência de baixa). Os parâmetros de entrada: Inp_Signal_ThreeEMA_FastPeriod = 8; Inp_Signal_ThreeEMA_MediumPeriod = 38; Inp_Signal_ThreeEMA_SlowPeriod = 48; Inp_Signal_ThreeEMA_StopLoss = 400; Inp_S
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experts
The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicadores
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
Triple Indicator Pro
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
Triple Indicator Pro: ADX, BB & MA Powered Trading Expert Unlock precision trading with Triple Indicator Pro, an advanced Expert Advisor designed to maximize your market edge. Combining the power of the ADX (trend strength), Bollinger Bands (market volatility), and Moving Average (trend direction), this EA opens trades only when all three indicators align 1 - ADX (Average Directional Index) indicator – This indicator measures the strength of the trend, if the trend is weak, the expert avoids
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the trend : Seu Rastreador de Tendências Domine o mercado com o Friend of the trend , o indicador que simplifica a análise de tendências e te ajuda a identificar os melhores momentos para comprar, vender ou esperar. Com um design intuitivo e visualmente impactante, o Trend Analisa os movimentos de preço e entregar sinais através de um histograma colorido: Barras Verdes : Sinalizam uma tendência de alta, indicando oportunidades de compra. Barras Vermelhas : Alertam para uma tendência de
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
Easy Correlations Indicator
Ioannis Xenos
5 (1)
Indicadores
Easy Correlations Indicator The Easy Correlations Indicator is designed to help traders analyze the relationship between two correlated instruments. By monitoring the distance between their Relative Strength Index (RSI) values, the indicator highlights situations where one instrument has moved significantly further than the other. This creates potential trading opportunities: Sell the stronger instrument (overstretched RSI) Buy the weaker instrument (lagging RSI) Because the positions are opened
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
3.8 (5)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (41)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (14)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 179 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (85)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.15 (27)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   Remstone CopyTrading   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vast
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experts
Olá a todos, deixem-me apresentar: Eu sou   Quantum StarMan,   o eletrizante e mais novo membro da família   Quantum EAs   . Sou um EA multimoedas totalmente automatizado com capacidade para lidar com até 5 pares dinâmicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Com a máxima precisão e responsabilidade inabalável, levarei seu jogo de negociação para o próximo nível. A questão é: não confio em estratégias de Martingale. Em vez disso, utilizo um sofisticado sistema de grade projetado para
Mais do autor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
Experts
O Consultor Especialista Universal Inteligente é um consultor especializado projetado para ajudá-lo em sua experiência de negociação, integrando-se perfeitamente a qualquer indicador personalizado que forneça buffers de compra e venda. Com sua adaptabilidade incomparável, este consultor permite que você aproveite todo o potencial de seus indicadores personalizados e execute negociações com precisão e controle. Curso online, manual do utilizador e demonstração. Adicionamos o Capturador de Romp
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indicadores
O Capturador de Tendências (The Trend Catcher): A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco.
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
Indicadores
Os Blocos de Ordem de Oferta e Demanda: O indicador "Blocos de Ordem de Oferta e Demanda" é uma ferramenta sofisticada baseada em Conceitos de Dinheiro Inteligente, fundamentais para a análise técnica do mercado Forex. Ele se concentra em identificar zonas de oferta e demanda, áreas cruciais onde os traders institucionais deixam marcas significativas. A zona de oferta, que indica ordens de venda, e a zona de demanda, que indica ordens de compra, ajudam os traders a antecipar possíveis reversõe
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
Utilitários
Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting: A "Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting", também conhecida como "Ferramenta de Risco e Recompensa", é um indicador abrangente e inovador projetado para aprimorar sua análise técnica e estratégias de negociação. A Ferramenta de Risco é uma solução completa e fácil de usar para gestão eficaz de riscos na negociação forex. Com a capacidade de visualizar posições de negociação, incluindo preço de entrada, stop-loss (SL) e take-profit
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indicadores
O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência: O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência é uma ferramenta avançada projetada para aprimorar a análise técnica no trading. Com níveis dinâmicos de suporte e resistência, ele se adapta em tempo real conforme novos pontos-chave se desdobram no gráfico, fornecendo uma análise dinâmica e responsiva. Sua capacidade única de múltiplos intervalos de tempo permite aos usuários exibir níveis de suporte e resistência de diferentes intervalos de te
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço. Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado. Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação. [Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar Co
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indicadores
O Indicador de Tempo das Sessões de Negociação: O "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para aprimorar sua compreensão das diferentes sessões de negociação no mercado Forex. Este indicador integrado de forma transparente fornece informações cruciais sobre os horários de abertura e fechamento das principais sessões, incluindo Tóquio, Londres e Nova York. Com o ajuste automático do fuso horário, ele atende aos traders globalmente, a
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço. Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado. Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação. [Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar Co
FREE
Supply and Demand Order Blocks
Issam Kassas
4.93 (28)
Indicadores
Os Blocos de Ordem de Oferta e Demanda: O indicador "Blocos de Ordem de Oferta e Demanda" é uma ferramenta sofisticada baseada em Conceitos de Dinheiro Inteligente, fundamentais para a análise técnica do mercado Forex. Ele se concentra em identificar zonas de oferta e demanda, áreas cruciais onde os traders institucionais deixam marcas significativas. A zona de oferta, que indica ordens de venda, e a zona de demanda, que indica ordens de compra, ajudam os traders a antecipar possíveis reversõe
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Utilitários
Smart Trading Copilot:   É um assistente de trading inteligente que ajudará você na gestão diária de suas operações. O Smart Trading Copilot vem com um painel de operações fácil de usar, com design moderno e utiliza tecnologia de ponta. O Smart Trading Copilot possui uma vasta gama de funcionalidades: 1. Suporte para Gestão de Risco: Calcula automaticamente o tamanho de lote apropriado com base no percentual de risco especificado e no stop loss, ajudando os traders a gerenciar seu risco de ma
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indicadores
O Capturador de Tendências (The Trend Catcher): A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco.
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicadores
O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência: O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência é uma ferramenta avançada projetada para aprimorar a análise técnica no trading. Com níveis dinâmicos de suporte e resistência, ele se adapta em tempo real conforme novos pontos-chave se desdobram no gráfico, fornecendo uma análise dinâmica e responsiva. Sua capacidade única de múltiplos intervalos de tempo permite aos usuários exibir níveis de suporte e resistência de diferentes intervalos de te
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicadores
O Indicador de Tempo das Sessões de Negociação: O "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para aprimorar sua compreensão das diferentes sessões de negociação no mercado Forex. Este indicador integrado de forma transparente fornece informações cruciais sobre os horários de abertura e fechamento das principais sessões, incluindo Tóquio, Londres e Nova York. Com o ajuste automático do fuso horário, ele atende aos traders globalmente, a
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitários
Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting: A "Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting", também conhecida como "Ferramenta de Risco e Recompensa", é um indicador abrangente e inovador projetado para aprimorar sua análise técnica e estratégias de negociação. A Ferramenta de Risco é uma solução completa e fácil de usar para gestão eficaz de riscos na negociação forex. Com a capacidade de visualizar posições de negociação, incluindo preço de entrada, stop-loss (SL) e take-profit
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicadores
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
O Consultor Especialista Universal Inteligente é um consultor especializado projetado para ajudá-lo em sua experiência de negociação, integrando-se perfeitamente a qualquer indicador personalizado que forneça buffers de compra e venda. Com sua adaptabilidade incomparável, este consultor permite que você aproveite todo o potencial de seus indicadores personalizados e execute negociações com precisão e controle. Curso online, manual do utilizador e demonstração. Adicionamos o Capturador de Rompim
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitários
Smart Trading Copilot:   É um assistente de trading inteligente que ajudará você na gestão diária de suas operações. O Smart Trading Copilot vem com um painel de operações fácil de usar, com design moderno e utiliza tecnologia de ponta. O Smart Trading Copilot possui uma vasta gama de funcionalidades: 1. Suporte para Gestão de Risco: Calcula automaticamente o tamanho de lote apropriado com base no percentual de risco especificado e no stop loss, ajudando os traders a gerenciar seu risco de ma
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indicadores
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
Filtro:
inicio04051720
24
inicio04051720 2025.12.30 02:22 
 

me gusta el EA lo he probado en cuanta demo y ha funcionado bien aun no he probado todos los parámetros pues algunos al parecer desactivan otros y estoy tratando de entenderlos pero esta funcionando estoy probándolo en real usando el preset oficial de trend catcher usado en bakctests con una cuenta pequeña , me gustaría poder obtener algunos ejemplos por escrito de como cambiar los parámetros y que resultados pueden dar al modificarlos y cual parámetro desactiva o modifica a otro parámetro, el parámetro de tamaño de lote multiplicador , adición de lote sin problema, el modo de beneficio un poco confundido, trailing al activarlo desactiva los otros parámetros o los complementa ?, hasta el momento me parece un buen EA , seguiré probándolo y les comunicare mis resultados

Mahmud Sharif
151
Mahmud Sharif 2025.12.18 23:34 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

HOGJoerch63
539
HOGJoerch63 2025.12.16 17:19 
 

First of all Thank you very much for the FREE EA. I really appriciate it. The EA is quite unique with e.g. the voice confirmation for signals of buing or selling. And I like the design of the EA/Indicator. I can really recommend this EA.

wfney Valencia
111
wfney Valencia 2025.12.09 01:53 
 

I've been using the expert advisor for several days on a demo account and I've found it excellent, very well designed and structured. I hope it can help many people.

Sarita
15
Sarita 2025.12.08 06:57 
 

its not taking trades on EURUSD, everytime gives error. I am using it on vantage and VPS. it says trade disabled (but EA is enabled and migrated to VPS)

Maemoun Soussi Neji
144
Maemoun Soussi Neji 2025.12.03 06:38 
 

This EA is good !! i could configure it like i want and i managed to to have decent gains in M1 EURUSD running on real account, i even tested it on DEMO account first, plus some backtesting of course before its update date and after that . And now i'm trying to minimise the DrawDown to 5% overall, i'm getting there and it's very promising ** i would say it lack some configuration i hope the Dev would put add them in the next update

lika1960
16
lika1960 2025.11.28 17:34 
 

всё ОК !

Darix
29
Darix 2025.11.28 08:12 
 

Da poco scaricato , devo dire BOT fatto veramente bene lo sto provando su conto demo con buoni risultati.

Se continua cosi passo al reale complimenti allo sviluppatore

Mateusz
16
Mateusz 2025.11.27 17:10 
 

Great Product, I've optimized little bit predefined settings to provide lower drawdown, on backtests equity curve is very good and stable - testing it singe 2 days and live tests so far is covering with backtests . Very good EA - hope thanks to this EA i will earn $ for other products, which looks very promising :)

René
429
René 2025.11.26 14:35 
 

Works well on demo since some weeks. I am using the offered hedging set on EURUSD. Interesting strategy, its not a stupid martingale ea. Great work Issam and thank you!

SG Trading
111
SG Trading 2025.11.26 13:48 
 

I have been using this product with the Trendcatcher Indocator and have been profitable by following the signals on the 5m TF. I have optimized this EA and now I have profitable trades there too after optimization. Issam as great products that compliment my trading style perfectly and I have bought two other indicator I am testing out as well. Highly recommend trying this free EA and get the free indicator too! You will not be disappointed!

Nezo Eliot
588
Nezo Eliot 2025.11.25 00:39 
 

Great robot! With some adjustments I found a profitable configuration. I’m very thankful to the developer , excellent job.

olegkrieger1970 Krieger
116
olegkrieger1970 Krieger 2025.11.24 23:14 
 

★★★★★ Super

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 16:04 
 

good!

Andres Daniel Pabon Perez
488
Andres Daniel Pabon Perez 2025.11.22 03:59 
 

Excellent work i recommend it.

Jon Camilo Rivedal Schibevaag
119
Jon Camilo Rivedal Schibevaag 2025.11.08 10:19 
 

.

Evgeny Belyaev
90988
Evgeny Belyaev 2025.11.06 17:56 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Yassou Kalimera
854
Yassou Kalimera 2025.11.06 10:10 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.11.01 18:55 
 

Hello! Can I use it to trade BTCUSD? Is there a set file to send to me? Thank you!

Responder ao comentário